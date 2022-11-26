Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Чёрная пятница! Скидки до −55% на РБК Pro
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Times узнала о планах Лондона по строительству малых ядерных реакторов Экономика, 08:04
Как приток россиян изменил экономику Казахстана Экономика, 08:00
Российский интерьерный и мебельный дизайн: 10 отечественных брендов РБК Стиль и МНИИД, 07:51
Стоимость фрахта нефтяных танкеров достигла $100 тыс. Бизнес, 07:50
Си Цзиньпин заявил о желании укреплять отношения с КНДР Политика, 07:39
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:59
Колумбия и Мексика созовут саммит для пересмотра политики по наркотикам Политика, 06:58
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
В Европе начали патрулировать трубопроводы после взрывов на Nord Stream Политика, 06:47
Министры энергетики ЕС обсудят потолок цен на газ 13 декабря Политика, 06:21
Польша призвала к санкциям против «Дружбы» для отказа от нефти из России Политика, 06:13
Будущее за электрокарами: при чем здесь Россия РБК и Норникель, 06:03
Путин назвал объем экспорта российского вооружения за 2022 год Политика, 05:59
Посольство в США выразило недовольство критикой запрета ЛГБТ-пропаганды Политика, 05:25
NYT узнала о проблеме с ремонтом артиллерии Запада после боев на Украине Политика, 04:52
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Стоимость фрахта нефтяных танкеров достигла $100 тыс.

Bloomberg сообщил о росте стоимости фрахта танкеров для перевозки нефти до $100 тыс.
Счета для простаивающих танкеров растут, в некоторых портах задержки достигают десяти дней, что снижает прибыль от продажи нефти
BRENT BRENT $86,98 +0,88%

На фоне «бума» грузоперевозок нефти стоимость доставки сырья растет, а вслед за ней повышаются счета для простаивающих танкеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров и судовых брокеров.

По словам собеседников агентства, дневные ставки фрахта танкеров для перевозки нефти достигли отметки в $100 тыс. Речь идет о демередже — сумме, уплачиваемой перевозчику или фрахтователю за простой судна под погрузкой или разгрузкой. Как пишет агентство, в некоторых портах задержки достигают семи-десяти дней, что снижает прибыль от физических сделок с нефтью.

Bloomberg отмечает, что подобные простои случаются, например, из-за погодных условий или проблем с логистикой, возникших на фоне коронавируса. Со слов источников, на днях два судна, которые должны были загрузить нефть сорта Forties на терминале на побережье Шотландии, были задержаны почти на неделю. Еще один танкер с нефтью из Казахстана с 10 ноября ждет у берегов Нидерландов.

На ситуацию с глобальным флотом нефтяных танкеров влияет и предстоящее эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России морским путем. Запрет, который предусматривает шестой пакет санкций ЕС, вступает в силу 5 декабря. В сентябре агентство писало, что в преддверии ограничений владельцы нефтяных танкеров стали чаще закупать суда, которые могут перевозить груз в ледяных водах. По данным британского судового маклера E.A. Gibson Shipbrokers, с мая по август этого года судовладельцы потратили на подержанные танкеры ледового класса около $1 млрд, что в пять раз больше, чем годом ранее. Всего за это время было продано 42 таких танкера, тогда как за аналогичный период годом ранее их было 12.

В конце октября Bloomberg передавал, что на фоне скорого вступления эмбарго в силу в России создается «теневой флот» танкеров, которые близкие к Москве компании скупают по всему миру. По его данным, Россия уже закупила 240 малых и больших судов, которые еще в прошлом году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть.

В октябре, как сообщала Wall Street Journal, выросли ставки фрахта танкеров и для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ): они достигли рекордных $450 тыс. в сутки.

Читайте на РБК Pro
Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland
Где в Европе россияне могут получить ВНЖ и затем открыть счет в банке
Как McDonald’s и «ВкусВилл» смогли выстроить узнаваемый образ на рынке
Нас ждет деградация и воровство: как компании пытаются защитить данные
Теги
нефть танкеры
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Bloomberg узнал о росте спроса на танкеры для перевозки нефти зимой
Политика
Reuters назвал нового главного перестраховщика танкеров из России
Экономика
WSJ узнала о планах ЕС запретить страхование танкеров с нефтью из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter