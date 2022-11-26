Стоимость фрахта нефтяных танкеров достигла $100 тыс.

Счета для простаивающих танкеров растут, в некоторых портах задержки достигают десяти дней, что снижает прибыль от продажи нефти

На фоне «бума» грузоперевозок нефти стоимость доставки сырья растет, а вслед за ней повышаются счета для простаивающих танкеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров и судовых брокеров.

По словам собеседников агентства, дневные ставки фрахта танкеров для перевозки нефти достигли отметки в $100 тыс. Речь идет о демередже — сумме, уплачиваемой перевозчику или фрахтователю за простой судна под погрузкой или разгрузкой. Как пишет агентство, в некоторых портах задержки достигают семи-десяти дней, что снижает прибыль от физических сделок с нефтью.

Bloomberg отмечает, что подобные простои случаются, например, из-за погодных условий или проблем с логистикой, возникших на фоне коронавируса. Со слов источников, на днях два судна, которые должны были загрузить нефть сорта Forties на терминале на побережье Шотландии, были задержаны почти на неделю. Еще один танкер с нефтью из Казахстана с 10 ноября ждет у берегов Нидерландов.

На ситуацию с глобальным флотом нефтяных танкеров влияет и предстоящее эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России морским путем. Запрет, который предусматривает шестой пакет санкций ЕС, вступает в силу 5 декабря. В сентябре агентство писало, что в преддверии ограничений владельцы нефтяных танкеров стали чаще закупать суда, которые могут перевозить груз в ледяных водах. По данным британского судового маклера E.A. Gibson Shipbrokers, с мая по август этого года судовладельцы потратили на подержанные танкеры ледового класса около $1 млрд, что в пять раз больше, чем годом ранее. Всего за это время было продано 42 таких танкера, тогда как за аналогичный период годом ранее их было 12.

В конце октября Bloomberg передавал, что на фоне скорого вступления эмбарго в силу в России создается «теневой флот» танкеров, которые близкие к Москве компании скупают по всему миру. По его данным, Россия уже закупила 240 малых и больших судов, которые еще в прошлом году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть.

В октябре, как сообщала Wall Street Journal, выросли ставки фрахта танкеров и для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ): они достигли рекордных $450 тыс. в сутки.