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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о росте спроса на танкеры для перевозки нефти зимой

Спрос на подержанные танкеры вырос на фоне скорого вступления в силу эмбарго на российскую нефть. В основном их покупали компании из Китая, Турции и ОАЭ, следует из данных британского судового маклера
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Фото: Seaman Benjamin Nocerini / U.S. Coast Guard / Reuters
Фото: Seaman Benjamin Nocerini / U.S. Coast Guard / Reuters

Владельцы нефтяных танкеров в преддверии эмбарго на российскую нефть стали чаще закупать суда, которые могут перевозить груз в ледяных водах, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные британского судового маклера E.A. Gibson Shipbrokers.

По данным компании, с мая по август этого года судовладельцы потратили на подержанные танкеры ледового класса около $1 млрд, что в пять раз больше, чем годом ранее. Всего за это время было продано 42 таких танкера, в то время как за аналогичный период годом ранее их было 12.

«Компаниям, которые намерены содействовать российскому экспорту этой зимой, потребуются суда ледового класса», — отметил глава исследовательского отдела E.A. Gibson Shipbrokers Ричард Мэтьюз.

По его словам, в основном танкеры покупали компании из Китая, Турции и ОАЭ.

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Фото:Mohssen Assanimoghaddam / DPA / ТАСС

Евросоюз одобрил частичное эмбарго на российскую нефть в начале июня. Оно вступит в силу 5 декабря и коснется поставок по морю. В результате перевозчикам российской нефти придется заходить дальше Балтийского моря, для чего им и понадобятся специальные суда, пишет Bloomberg.

Российские власти считают западные санкции незаконными. По словам президента Владимира Путина, подобные ограничения наносят больше вреда тем, кто их вводит. Россия же при этом «не будет продавать ничего себе в убыток», отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, страна переориентирует потоки.

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