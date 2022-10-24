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На фабрику IKEA в Ленинградской области пришли потенциальные покупатели

На фабрику IKEA в Ленинградской области пришли ее возможные покупатели
Потенциальные покупатели пришли на завод IKEA в Ленинградской области, узнал РБК. Фабрику будут показывать желающим ее купить и в следующие два дня, пишут местные СМИ. Летом Минпромторг говорил, что на активы IKEA «много желающих»

Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК

На фабрику компании IKEA, которая расположена в городе Тихвин Ленинградской области, пришли вероятные покупатели, рассказали РБК сотрудники предприятия.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу IKEA и Министерство промышленности и торговли.

По данным портала 78.ru, презентация фабрик будет проводиться в течение трех дней. Каждый день объект будут осматривать делегации от двух потенциальных покупателей. Помимо фабрики в Тихвине заинтересованные в покупке предприниматели посетят также предприятие в Новгороде, а на следующей неделе — фабрику в Вятке. Также портал указывает, что все потенциальные покупатели — из России.

Всего у IKEA в России было четыре завода — в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Фабрика «Икеа Индастри Тихвин» производила мебель из сосны.

Магазины IKEA в России и Белоруссии приостановили работу в начале марта. Компания объяснила, что поступает так из-за сбоя в цепочках поставок на фоне спецоперации на Украине и ее последствий. Производство также приостановили заводы IKEA.

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В середине июня компания объявила, что уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех четырех своих заводов в России. В пресс-службе российского Минпромторга говорили, что желающих приобрести заводы IKEA «очень много», как и желающих получить другие активы компании.

В частности, возможность покупки производственных площадей IKEA и аренды ее торговых помещений также рассматривала сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff. Генеральный директор Hoff Максим Гришаков говорил, что у сетей было «много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры».

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Компании
Наталья Демченко Наталья Демченко, Анна Левинская
IKEA Ленинградская область
ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН
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