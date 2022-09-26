Turkish Airlines до конца года приостановила полеты в Минск и Сочи

До конца года самолеты турецкой авиакомпании не будут летать на Украину, в Минск и российские города Екатеринбург, Краснодар, Ростов и Сочи. Решение приняли из-за закрытия воздушного пространства Украины для гражданских рейсов

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила период приостановки полетов в Екатеринбург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минск и на Украину до конца года. Об этом перевозчик сообщил в Twitter.

Полеты приостановили из-за закрытия воздушного пространства Украины для гражданских рейсов после начала российской военной операции 24 февраля.

Ранее Росавиация в 34-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России, в том числе в Краснодар и Ростов-на-Дону. Он действует до 4 октября. Аэропорт Сочи не прекращал работу, однако время перелета до него увеличилось: ранее оно составляло около двух с половиной часов, после введения ограничений — не менее четырех часов.

В конце августа власти решили открыть дополнительный воздушный коридор, чтобы сократить время полетов до Сочи. Этим же коридором разрешили пользоваться и для сокращения времени полетов до турецких аэропортов. Однако он предполагает не более 15 рейсов в час.

В начале марта ряд стран, в том числе государства Евросоюза, США, Канада и Япония, закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Помимо этого, ЕС ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

Американский производитель авиационной техники Boeing временно прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Вслед за Boeing аналогичное решение принял европейский производитель Airbus.

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