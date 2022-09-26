Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов до 4 октября
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 4 октября, сообщил РБК представитель Росавиации.
Принимать и отправлять самолеты по-прежнему не будут аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Это 34-й раз, когда Росавиация продлевает действующие ограничения. Запрет должен был действовать до 28 сентября.
Запрет на полеты в некоторые аэропорты установили семь месяцев назад, 24 февраля, в день начала российской спецоперации на Украине. В Росавиации поясняли, что приняли такое решение из-за угрозы для гражданских самолетов.
В конце августа Росавиация включила 49 новых направлений в программу субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы. Субсидии выделили из средств, сэкономленных на фоне ограничения полетов.
В конце августа источник РБК, близкий к авиавластям, сообщил, что те решили выделить дополнительный воздушный коридор для сокращения времени перелетов в Сочи и Турцию с 30 августа.
Кроме того, после установления ограничений на полеты РЖД направили 144 дополнительных поезда в сторону Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других южных городов России и увеличили количество мест в составах.
Рейсы из аэропортов Москвы и Сочи (последний принял часть рейсов закрытых аэропортов), летают в Баку, Ереван, Анталью, Стамбул и другие зарубежные города. 21 сентября, в день, когда президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, россияне раскупили билеты в безвизовые страны, они остались лишь по высоким ценам. При этом на сайте сочинского аэропорта сказано, что он продолжает работать в штатном режиме. То же самое говорили в пресс-службах столичных аэропортов.