Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Иркутский губернатор сообщил о задержании стрелявшего в военкома Политика, 09:22
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 09:19
«Лучше думается в горах»: секреты эффективности гендиректора Netflix Pro, 09:19
В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате Общество, 09:08
Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов до 4 октября Общество, 09:00
МИД Казахстана прокомментировал референдумы в ЛНР и ДНР Политика, 08:56
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 08:55
Что купить инвестору для защиты: акции «Полюса», «Полиметалла» или золото Pro, 08:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Ведомости» узнали о возможности выделить ₽1 трлн для ослабления рубля Финансы, 08:43
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 08:31
Новосибирский губернатор призвал дать уникальным специалистам отсрочку Политика, 08:29
Крупнейший нефтетрейдер рассказал о плане США по замене в ЕС нефти России Политика, 08:25
Хорошо, что все стабильно плохо: что думают промышленники о кризисе Pro, 08:19
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 08:06
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов до 4 октября

Росавиация продлевает введенный 24 февраля запрет в 34-й раз. Ограничения будут действовать до 4 октября
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 4 октября, сообщил РБК представитель Росавиации.

Принимать и отправлять самолеты по-прежнему не будут аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Это 34-й раз, когда Росавиация продлевает действующие ограничения. Запрет должен был действовать до 28 сентября.

Росавиация в 33-й раз продлила запрет полетов в аэропорты юга России
Общество
Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Запрет на полеты в некоторые аэропорты установили семь месяцев назад, 24 февраля, в день начала российской спецоперации на Украине. В Росавиации поясняли, что приняли такое решение из-за угрозы для гражданских самолетов.

В конце августа Росавиация включила 49 новых направлений в программу субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы. Субсидии выделили из средств, сэкономленных на фоне ограничения полетов.

В конце августа источник РБК, близкий к авиавластям, сообщил, что те решили выделить дополнительный воздушный коридор для сокращения времени перелетов в Сочи и Турцию с 30 августа.

Читайте на РБК Pro
Pro
Чего точно не стоит делать, если вам тревожно: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК В какие активы безопаснее вкладываться в кризис
Статьи
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Инструкции
Pro
Фото: Juan Naharro Gimenez / Getty Images for Netflix Тотальная честность и другие секреты эффективности гендиректора Netflix
Статьи
Pro
Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь
Статьи
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи

Кроме того, после установления ограничений на полеты РЖД направили 144 дополнительных поезда в сторону Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других южных городов России и увеличили количество мест в составах.

Рейсы из аэропортов Москвы и Сочи (последний принял часть рейсов закрытых аэропортов), летают в Баку, Ереван, Анталью, Стамбул и другие зарубежные города. 21 сентября, в день, когда президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, россияне раскупили билеты в безвизовые страны, они остались лишь по высоким ценам. При этом на сайте сочинского аэропорта сказано, что он продолжает работать в штатном режиме. То же самое говорили в пресс-службах столичных аэропортов.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Росавиация полеты ограничение новости
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Росавиация в 33-й раз продлила запрет полетов в аэропорты юга России
Общество
Росавиация ответила пилотам на жалобу о попытках увольнять путем экзамена
Общество
Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России до конца июля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter