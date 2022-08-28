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Авиакомпании смогут сокращать время полетов до Сочи с 30 августа

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Авиационные власти планируют выделить с 30 августа дополнительный воздушный коридор, благодаря которому перевозчики смогут сокращать время полетов в Сочи и Турцию, сообщил РБК источник, близкий к авиавластям. По его словам, этот вопрос уже решен. Также об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в крупной авиакомпании.

При этом собеседник РБК отметил, что в наиболее загруженное время кому-то придется летать через Казахстан, поскольку эшелонов для следования самолетов не так много.

О том, что власти обсуждают возможность открытия части воздушного пространства на юге России, которое было закрыто для гражданских самолетов с 24 февраля, источники РБК сообщали накануне.

Власти обсудят сокращение времени перелетов в Сочи и Турцию
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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Для бортов планируется открыть коридор шириной 10 км в диапазоне высот FL330–530 (10,05–10,65 км). Это позволит спрямить маршрут до Сочи и сократить время полета туда из Москвы более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут, утверждал один из источников. Еще один собеседник также прогнозировал сокращение времени полетов из Москвы в Турцию, однако не уточнял, на сколько.

На 29 августа запланировано разъяснительное совещание, которое Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) проведет с представителями авиакомпаний, там будет обсуждаться этот вопрос.

Аэропорты юга и центральной части России закрыты с 24 февраля, когда началась военная операция на Украине. Всего не работают 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничение на полеты в этом воздушном пространстве регулярно продлевается, в последний раз — до 4 сентября.

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