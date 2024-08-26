«Волга-Днепр» уведомила Канаду об арбитраже из-за ареста Ан-124 «Руслан»

Самолет находится в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. Перевозчик предлагал властям урегулировать спор, однако те отказались, после чего «Волга-Днепр» инициировала инвестиционное арбитражное разбирательство

Самолёт Ан-124-100 (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Авиакомпания «Волга-Днепр» сообщила, что уведомила власти Канады об инвестиционном арбитражном разбирательстве, которое она инициировала после ареста своего самолета Ан-124-100 «Руслан». Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

27 февраля 2022 года Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» привез из Китая в Канаду груз COVID-тестов, но был задержан в аэропорту Торонто из-за решения властей закрыть небо для авиаперевозчиков из России после начала военных действий на Украине. Летом 2023 года самолет был арестован после введения санкций против компании. Тогда же премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев пообещал передать Ан-124 Украине. Посол России в Канаде Олег Степанов в феврале этого года заявлял, что российская сторона расценивает конфискацию Ан-124 как «пиратство, незаконный захват». «Россия, как государство флага, продолжит добиваться справедливости и безусловного возвращения нашего самолета», — говорил он.

«Канада не только экспроприировала бизнес и имущество авиакомпании как инвестора, но и нарушила иные положения соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года», — заявили в компании «Волга-Днепр».

Там отметили, что в августе прошлого года перевозчик предложил канадским властям урегулировать спор по поводу арестованного самолета, однако те отказались. «В связи с этим «Волга-Днепр» намерена отстаивать свои права в рамках инвестиционного арбитража», — пояснили в «Волга-Днепр». По предварительным оценкам авиакомпании, ущерб составляет не менее $100 млн.

Как пояснил РБК партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Кирилл Удовиченко, представляющий интересы «Волга-Днепр», речь идет о международном арбитраже на основании инвестиционного соглашения между Россией и Канадой.

«Инвестиционный арбитраж не имеет привязки к какой-то конкретной стране, конкретному институту. Это просто два государства договариваются рассматривать свои споры путем арбитража и назначения арбитров. В данном случае это арбитраж ad hoc. Может быть много разных форматов и формальностей, но, как правило, это происходит так, что одна сторона назначает одного арбитра или судью, другая — другого, и вместе они уже назначают третьего. Тройка людей выбирает, в какой стране они юридически будут находиться в момент рассмотрения споров, понадобится ли им помощь какая-то или нет», — объяснил Удовиченко.

Среди примеров других инвестиционных арбитражей он назвал дело ЮКОСа: «Там была привязка к арбитражному учреждению, но принцип похож был».

В декабре прошлого года газета The Wall Street Journal писала, что «Волга-Днепр» подала в суд на канадское правительство из-за санкций, которые компания считает ошибочными. В частности, перевозчик отверг утверждения властей о том, что предоставлял услуги ЧВК «Вагнер».