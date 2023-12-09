 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Война санкций ,  
0 

WSJ узнала об иске «Волги-Днепр» к властям Канады из-за санкций

WSJ: «Волга-Днепр» подала в суд на власти Канады из-за санкций
Сюжет
Война санкций
Самолет Ан-124 &laquo;Руслан&raquo; компании &laquo;Волга-Днепр&raquo;
Самолет Ан-124 «Руслан» компании «Волга-Днепр» (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Российская авиакомпания «Волга-Днепр» в ноябре подала в суд на правительство Канады, прося признать санкции против нее недействительными, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на иск.

Как пишет издание, в иске компания настаивает, что ее внесли в санкционный список ошибочно, поскольку она непричастна к военной операции и не предоставляла услуг ЧВК «Вагнер», как утверждали власти Канады. Канада ввела санкции против «Волги-Днепр» в апреле.

Авиакомпания не ответила на запрос WSJ, а канадский МИД отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу ГК «Волга-Днепр».

«Волга-Днепр» пригрозила Канаде судом из-за «захваченного» Ан-124
Бизнес
Фото:Андрей Самсонов / ТАСС

В Торонто с 27 февраля 2022 года находится самолет Ан-124, принадлежащий «Волге-Днепр». Судно выполняло гуманитарный рейс из Китая, но после разгрузки его не выпустили из страны в связи с закрытием в тот же день канадского неба для российских самолетов.

После посещения Канады минувшей весной украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что находящийся в Торонто самолет авиакомпании «Волга-Днепр» может быть передан Украине. В июне премьер Канады Джастин Трюдо подтвердил, что самолет будет конфискован и передан в собственность Украины. В МИД России назвали решение Канады «циничным воровством».

В августе «Волга-Днепр» отправила канадскому правительству официальное уведомление, в котором предложила урегулировать спор по поводу ареста Ан-124. Если этого не произойдет в течение полугода, компания обещала обратиться в арбитражный суд.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: как отстаивать позицию и добиваться желаемого

Самолет более полутора лет припаркован на взлетно-посадочной полосе в восточной части аэропорта Торонто, как говорится в иске авиакомпании, «страдая от воздействия стихии и не получая никакого технического обслуживания», передает WSJ.

Теги
Канада санкции «Волга-Днепр» Ан-124 суд новости

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Россия потребовала от Канады выдать выступившего в парламенте ветерана СС
Политика
Грузовая авиакомпания из топ-10 после санкций перешла на советские Ан-12
Бизнес
Дипломата Канады вызвали в МИД России из-за решения конфисковать Ан-124
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Рада одобрила в первом чтении штрафы за нарушение комендантского часа Политика, 21:57
Финляндия начала предварительное следствие по делу экс-командира «Русича» Политика, 21:51
В Симферополе произошел взрыв самодельной бомбы Общество, 21:50
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 21:47
«Зенит» одержал победу и сместил «Краснодар» с первого места в РПЛ Спорт, 21:45
Захарян отметился первым результативным действием за «Реал Сосьедад» Спорт, 21:33
WSJ узнала об иске «Волги-Днепр» к властям Канады из-за санкций Бизнес, 21:27
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:24
«Црвена Звезда» побила державшийся 58 лет рекорд «Реала» Спорт, 21:20
Медведев обвинил Шольца в «изворачивании» после слов о росте цен на газ Политика, 21:13
ЕС договорился разработать первый в мире свод правил по ИИ Технологии и медиа, 21:04
Цифровой двойник человека, термояд и кванты: какие планы у ученых РБК и Росатом, 21:01
Сборная дивизиона Тарасова стала вторым финалистом Матча звезд КХЛ Спорт, 20:56
В Домодедово на время пропало электричество Общество, 20:53