WSJ узнала об иске «Волги-Днепр» к властям Канады из-за санкций

Самолет Ан-124 «Руслан» компании «Волга-Днепр» (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Российская авиакомпания «Волга-Днепр» в ноябре подала в суд на правительство Канады, прося признать санкции против нее недействительными, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на иск.

Как пишет издание, в иске компания настаивает, что ее внесли в санкционный список ошибочно, поскольку она непричастна к военной операции и не предоставляла услуг ЧВК «Вагнер», как утверждали власти Канады. Канада ввела санкции против «Волги-Днепр» в апреле.

Авиакомпания не ответила на запрос WSJ, а канадский МИД отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу ГК «Волга-Днепр».

В Торонто с 27 февраля 2022 года находится самолет Ан-124, принадлежащий «Волге-Днепр». Судно выполняло гуманитарный рейс из Китая, но после разгрузки его не выпустили из страны в связи с закрытием в тот же день канадского неба для российских самолетов.

После посещения Канады минувшей весной украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что находящийся в Торонто самолет авиакомпании «Волга-Днепр» может быть передан Украине. В июне премьер Канады Джастин Трюдо подтвердил, что самолет будет конфискован и передан в собственность Украины. В МИД России назвали решение Канады «циничным воровством».

В августе «Волга-Днепр» отправила канадскому правительству официальное уведомление, в котором предложила урегулировать спор по поводу ареста Ан-124. Если этого не произойдет в течение полугода, компания обещала обратиться в арбитражный суд.

Самолет более полутора лет припаркован на взлетно-посадочной полосе в восточной части аэропорта Торонто, как говорится в иске авиакомпании, «страдая от воздействия стихии и не получая никакого технического обслуживания», передает WSJ.