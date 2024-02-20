Суд Амстердама поддержал экс-акционеров ЮКОСа в споре с Россией

Апелляционный суд Амстердама встал на сторону бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС в многолетнем споре с Россией. В итоге арбитражное решение Постоянного третейского суда о присуждении экс-акционерам $50 млрд остается в силе

Фото: Алексей Мякишев / Global Look Press

Апелляционный суд Амстердама вынес решение в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа в споре с Российской Федерацией. Суд посчитал, что довод России о предполагаемом мошенничестве экс-акционеров во время арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге не способен отменить решения, которым палата присудила бывшим акционерам $50 млрд компенсации, следует из опубликованного решения суда.

Решение Апелляционного суда Амстердама может быть обжаловано проигравшей стороной в Верховном суде Нидерландов. Специалисты голландской юрфирмы De Brauw Blackstone Westbroek, представлявшие интересы бывших акционеров ЮКОСа в споре, оценивали, что от решения апелляционного суда до решения Верховного суда Нидерландов может пройти 1,5–2 года.

В 2014 году Постоянная палата третейского суда в Гааге (международный арбитражный суд) после десятилетнего разбирательства с участием российской стороны присудила бывшим контролирующим акционерам ЮКОСа — Hulley Enterprises (Кипр), Veteran Petroleum (Кипр) и Yukos Universal (остров Мэн) — компенсацию в $50 млрд за «экспроприацию» компании. По оценке Reuters, к настоящему времени сумма достигла $60 млрд с учетом процентов. Россия отказалась платить, ссылаясь на то, что не ратифицировала многосторонний договор к Энергетической хартии (ДЭХ), который стал основанием для экс-акционеров ЮКОСа инициировать арбитраж. Основным аргументом Москвы было то, что ДЭХ, хотя и применялся Россией временно до его ратификации, но не в отношении статьи о передаче споров в международный арбитраж.

Бывшие акционеры попытались привести в исполнение арбитражные решения в нескольких юрисдикциях, включая США, где есть госактивы РФ. Россия же оспорила решения 2014 года в судебной системе Нидерландов (по общим правилам, международное арбитражное решение может быть аннулировано национальным судом той страны, где располагался арбитраж).

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги, действительно, отменил решение Постоянного третейского суда. Но в феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги его восстановил. В кассационной жалобе, направленной в Верховный суд Нидерландов, Россия выдвинула семь доводов в пользу отмены арбитражного решения на $50 млрд, но Верховный суд отклонил все аргументы кроме одного — о том, что экс-акционеры ЮКОСа совершили мошенничество на этапе арбитражного разбирательства, поскольку не раскрыли третейскому суду их связи с российскими «олигархами», а также некоторые важные документы. Именно этот единственный аргумент был отправлен на экспертизу Апелляционного суда Амстердама.

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