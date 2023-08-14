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Война санкций ,  
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«Волга-Днепр» пригрозила Канаде судом из-за «захваченного» Ан-124

«Волга-Днепр» предупредила власти Канады о судебном разбирательстве из-за ареста Ан-124
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Война санкций
«Волга-Днепр» уведомила канадские власти о необходимости вернуть «захваченный» самолет Ан-124, основываясь на соглашении между странами 34-летней давности. Но возникшая ситуация этим документом не предусмотрена, отметил эксперт
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» направила властям Канады официальное уведомление, в котором предложила урегулировать спор вокруг ареста самолета Ан-124-100. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщила пресс-служба перевозчика. Грузовое воздушное судно с регистрационным номером RA-82078 находится в аэропорту Торонто около полутора лет, с 27 февраля 2022 года.

«Волга-Днепр» проинформировала канадские власти о «существовании спора между компанией и страной в связи с незаконным захватом грузового самолета». Среди адресатов уведомлений указаны премьер-министр Канады, министры иностранных дел, транспорта, юстиции и другие официальные лица этой страны.

РБК направил запросы в их пресс-службы. Представитель авиакомпании «Волга-Днепр» от дополнительных комментариев отказался.

В авиакомпании предложили канадским властям «урегулировать спор мирным путем в соответствии со ст. 9 соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года». Если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения Канадой уведомления, авиакомпания «Волга-Днепр» официально инициирует арбитражное разбирательство.

В пресс-службе компании напомнили, что на самолете Ан-124 выполнялся гуманитарный рейс по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая. Однако после разгрузки самолету запретили покидать территорию Канады из-за распространения вновь изданного NOTAM (извещения летному составу), запрещающего российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Канады. Тогда национальные власти закрыли небо для перевозчиков из России в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Отправка официального уведомления властям Канады с предложением урегулировать спор в отношении арестованного Ан-124 — формальный, но необходимый шаг, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Дело в том, что соглашение 1989 года между Советским Союзом и Канадой предполагает дружественный, а по своей сути претензионный порядок разрешения споров, указывает эксперт. «Волга-Днепр» остается открытой для переговоров с представителями Канады для разрешения вопроса и возвращения самолета, отметили в пресс-службе перевозчика.

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Урегулирование спора в текущих условиях в досудебном порядке маловероятно, поэтому через полгода авиакомпания может направить иск против Канады, полагает Федюкин. «В случае если дело дойдет до суда, надо иметь в виду, что формально воздушное судно у владельца не изъято, не экспроприировано», — отмечает он. Таким образом, по словам эксперта, стоит вопрос относительно обязанности компенсации стоимости или возвращения самолета собственнику.

«Возникшая ситуация соглашением [между СССР и Канадой] не предусмотрена, поэтому суд будет опираться на законы Канады и иные международные договоры, так что говорить о перспективах вынесения решения в пользу той или иной стороны сейчас затруднительно», — сказал Федюкин.

После посещения Канады минувшей весной украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что находящийся в Торонто самолет авиакомпании «Волга-Днепр» может быть передан Украине. В июне премьер Канады Джастин Трюдо подтвердил, что самолет будет конфискован и передан в собственность Украины. В МИД России назвали решение Канады «циничным воровством».

Еще три самолета Ан-124 перевозчика после закрытия европейского неба для российских компаний сейчас находятся в Германии. По данным Росавиации, на середину июля в парке «Волга-Днепр» было восемь самолетов Ан-124 и пять Ил-76.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
«Волга-Днепр» Ан-124 Ан-124-100 Канада самолет арест
АВИАКОМПАНИЯ ВОЛГА-ДНЕПР
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