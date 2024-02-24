Глава ВТБ отверг обвинения в обходе санкций США

Глава ВТБ заявил, что никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство, и назвал выдвинутые против него обвинения в США «беспочвенными». Задержанных по этому делу он считает жертвами провокации

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин отверг выдвинутые против него в США обвинения в обходе санкций, назвал их «беспочвенными» и связал с тем, что американский истеблишмент недоволен тем, что возглавляемый им банк «сделал все возможное и невозможное для минимизации ущерба» от блокирующих санкций, введенных против него два года назад.

«Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское законодательство, не обходил никакие санкции. И всех своих партнеров призываю — не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир — независимый от давления политической элиты и военного лобби США», — говорится в комментарии Костина для журналистов.

Минюст США вечером 22 февраля сообщил, что в отношении главы ВТБ, находящегося под американскими блокирующими санкциями с апреля 2018 года, выдвинуты заочные обвинения в их обходе, а также в отмывании средств. Согласно обвинительному заключению, речь идет о долларовых платежах за обслуживание двух яхт Sea Rhapsody и Sea&Us и управлении домом в Аспене (горнолыжный курорт, штат Колорадо). По этому делу арестованы экс-совладелец санированного банка «Открытие» Вадим Беляев, который живет в США под именем Вадим Вольфсон, а также гражданин США Гэннон Бонд из штата Нью-Джерси. Их обвиняют в помощи Костину в обходе санкций. Дело расследует вашингтонское отделение ФБР.

По мнению Костина, эти «громкие заявления американской «фемиды» призваны усилить эффект от очередного пакета санкций». 23 февраля США объявили о новых ограничительных мерах против России, приуроченных ко второй годовщине начала военной операции на Украине. «Можно только выразить сочувствие задержанным, которые стали жертвой провокации. Больше никаких эмоций это дело не вызывает», — отметил глава ВТБ.

«Два минувших года [c ввода блокирующих санкций против ВТБ] показали, что мы давно научились справляться с давлением», — указал Костин, напомнив, что 2023 год банк закончил с рекордной прибылью (свыше 430 млрд руб.). Он назвал ключевой задачей ВТБ «системную поддержку структурных преобразований российской экономики», пообещав и дальше предоставлять «всю необходимую помощь и поддержку» российским компаниям, несмотря на вводимые против них санкции.

Костин напомнил, что ВТБ приступает к реализации стратегии развития до 2026 года. «Одна из наших ключевых задач — системная поддержка структурных преобразований российской экономики. Мы это умеем, делали и будем делать дальше», сказал он. По словам главы ВТБ, «какие бы санкции не вводились в отношении российских компаний, мы всегда будем рядом с нашими партнёрами и предоставим им всю необходимую помощь и поддержку».

«Хорошо понимаю, как это злит американский истеблишмент. Беспочвенные обвинения, выдвинутые американской юстицией к годовщине СВО [специальной военной операции на Украине] в отношении меня лично, — очередное тому доказательство», — считает он.