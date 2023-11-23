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Бизнес ,  
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С Алекперова и Федуна потребовали взыскать ₽9,8 млрд в пользу «Открытия»

С Алекперова и Федуна потребовали взыскать ₽9,8 млрд убытков в пользу «Открытия»
Вагит Алекперов
Вагит Алекперов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова попросила взыскать убытки в размере почти 9,8 млрд руб. в пользу компании с ее бывших совладельцев — основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, бывшего вице-президента и совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, а также еще с четырех структур.

Об этом говорится в опубликованном на Федресурсе сообщении Булатовой. В числе компаний, с которых предлагается взыскать убытки — зарегистрированная на Кипре Gatecraft Limited, АО «Капитал», ООО «Резерв Инвест» (по данным СПАРК, Алекперов и Федун — его бывшие совладельцы), АО «Частные Активы».

До начала санации банка «ФК Открытие» в августе 2017 года «Открытие Холдингу» принадлежало 66,4% этой кредитной организации. На тот момент среди бенефициаров «Открытие Холдинга» были один из основателей банка «Открытие» Вадим Беляев, группа «ИФД КапиталЪ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова (через Reserve Invest Holding), ВТБ, группа ИСТ Александра Несиса, а также президент банка «Открытие» Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.

Gatecraft Limited в 2018 году принадлежала Accles Holdings Limited, владельцем которой был Александр Бухарин, который в 2006–2007 годах возглавлял «Открытие Брокер». 

РБК отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Материал дополняется.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Георгий Смирнов
банк Открытие Вагит Алекперов Леонид Федун убытки

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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