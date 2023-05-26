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Война санкций ,  
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Аналитики назвали Эр-Рияд крупнейшим поставщиком дизтоплива в Европу

Kpler: Саудовская Аравия нарастила закупки дизтоплива у России и свои поставки в ЕС
В начале марта Саудовская Аравия импортировала из России 2,5 млн баррелей дизельного топлива, и с тех пор нарастила закупки. Одновременно Эр-Рияд стал крупнейшим поставщиком собственного дизтоплива в Европу
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Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Саудовская Аравия нарастила закупки российских нефтепродуктов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. В апреле королевство импортировало 174 тыс. баррелей дизеля и газойля из России, а в мае объем закупок вырос (насколько, не уточняется). Одновременно Эр-Рияд стал крупнейшим поставщиком дизтоплива в страны Европы, обойдя Москву после февраля.

Агентство подчеркивает, что Саудовская Аравия не отправляет в Европу топливо, которое она закупила у России, поскольку это было бы нарушением санкций ЕС, а поставляет собственное. По словам источника Bloomberg, причиной роста импорта стало повышенное производство на нефтеперерабатывающих заводах.

По оценкам Kpler, в апреле Эр-Рияд обогнал Вашингтон и стал вторым по величине экспортером дизельного топлива и газойля в мире. Примерно 35% от общих поставок в прошлом месяце пришлись на страны ЕС и Великобританию, еще часть — в Африку.

Управляющий директор по Ближнему Востоку консалтинговой фирмы FGE Иман Нассери отмечает, что в прошлом году королевство импортировало в среднем 31,5 тыс. баррелей дизтоплива в день. В этом году показатель может составить около 150 тыс. баррелей в сутки.

В марте Bloomberg писал, что за первые десять дней месяца Саудовская Аравия импортировала из России 2,5 млн баррелей дизельного топлива — намного больше, чем когда-либо было за последние шесть лет. Тогда агентство предположило, что трейдеры могут перепродавать российское топливо в Европу по более высокой цене. Национальная нефтяная компания Saudi Aramco заявила, что импортирует нефтепродукты из нескольких источников для удовлетворения внутреннего спроса, она действовала так еще до начала военного конфликта России и Украины.

Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти начал действовать 5 декабря, на импорт нефтепродуктов — с 5 февраля. С этого же времени установлены ценовые потолки на поставки нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны. Однако санкции Брюсселя не мешают таким странам, как, например, Индия, покупать дешевое российские сырье, перерабатывать его в топливо, в частности дизельное, и отправлять в Европу с наценкой, писало агентство.

В феврале The Wall Street Journal сообщила о «ненасытной» скупке Северной Африкой нефтепродуктов из России, которые также затем могут быть реэкспортированы в ЕС. 

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Саудовская Аравия дизельное топливо Евросоюз нефтепродукты

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