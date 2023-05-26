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Бизнес ,  
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Таможня назвала Barbie и Lego одними из самых подделываемых игрушек

ФТС: Kinder Surprise, Barbie и Lego оказались в числе самых подделываемых детских игрушек
В 2022 году таможня выявила более 1 млн контрафактных детских товаров, которые ввозились в Россию из-за рубежа. Среди самых часто встречавшихся подделок оказались игрушки под марками Angry Birds, Barbie и Lego
Фото: Klaus Ohlenschläger / Picture Alliance / Global Look Press
Фото: Klaus Ohlenschläger / Picture Alliance / Global Look Press

В 2022 году Федеральная таможенная служба (ФТС) России в рамках работы по защите интеллектуальной собственности выявила 1,2 млн единиц контрафактных товаров, которые предназначались для детей, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. На долю контрафактной продукции, относящейся к детям, по итогам года пришлось около 15% от всех выявленных таможней подделок — всего их было 8,2 млн единиц. Годом ранее ФТС не допустила к ввозу 7,2 млн единиц товаров из которых 2,3 млн приходилось на детские товары.

Среди наиболее подделываемых детских товаров оказалась продукция под брендами Angry Birds, Kinder Surprise, KinderJoy, L.O.L. Surprise! , Barbie, «Маша и Медведь», Hello Kitty и Lego, уточнил представитель ФТС. Детские контрафактные товары были выявлены в нескольких категориях — в частности, это были кондитерские изделия, брелоки из дерева, косметические средства, конструкторы, куклы и детские машинки.

Как в России борются с контрафактом

«Взрывного роста контрафакта в детской продукции мы не наблюдаем, но после того, как иностранные производители начали приостанавливать деятельность на российском рынке, а механизм параллельного импорта стал работать и менять логистику дистрибуции, вход на теневой рынок стал значительно проще, и он, к большому сожалению, растет», — сообщила РБК президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. По ее словам, на рынке детских товаров, который оценивается в России примерно в 1 трлн руб., около 11% продукции охраняется законом в качестве интеллектуальной собственности, и нарушения требований у этого сегмента встречается примерно у 43%. В 2022 году ассоциация отмечала по некоторым категориям детских товаров увеличение нарушений обязательных требований к продукции, но в большей степени они касаются безопасности продукции, добавляет Цицулина.

В феврале 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, свою деятельность в России временно прервали или полностью остановили многие иностранные компании, в том числе специализирующиеся на продукции для детей. Чтобы обеспечить рынок привычными потребителям товарами, Минпромторг уже в марте 2022 года включил игрушки в перечень товаров параллельного импорта — на них не распространяется ответственность за ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя, который ранее был под запретом. В этот список попали, к примеру, товары от Hasbro (в частности выпускает «Монополию» и My little pony) и Mattel (Barbie), а позднее Lego.

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До того, как власти разрешили ввозить в Россию товары без согласия правообладателей, многие производители активно принимали меры для защиты своих брендов и предотвращения появления контрафактных товаров на рынке, напоминает управляющий партнер юридического агентства IQ Technology Александр Логунов. Компании сотрудничали с регулирующими органами, проводили мониторинг и поддерживали контроль над цепочками поставок. «С введением параллельного импорта и переходом к новым моделям распространения товаров, на рынке появилось большое количество новых поставщиков и продавцов, за которыми не стоят известные бренды розничных сетей, продающих детские товар», — объясняет он.

Сейчас зарубежные правообладатели, даже ограничившие работу в России, продолжают быть заинтересованными в защите российскими таможенными органами своих интеллектуальных прав, следует из ответа ФТС. В 2022 и 2023 годах фирмы, специализирующиеся на производстве детских товаров, не подавали заявления на исключение из таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), уточнили в ведомстве.

В целом же, на 24 мая, по данным ФТС в реестре зарегистрировано 6,2 тыс. объектов интеллектуальной собственности (1,6 из них со статусом «действующий»), права на которые принадлежат как зарубежным, так и российским компаниям. На текущий момент 323 таких объекта, которые могут использоваться правообладателями для индивидуализации детских товаров и находятся в действующем статусе, принадлежат 49 российским правообладателям и 76 зарубежным правообладателям. В 2022 году таких объектов интеллектуальной собственности со статусом «действует» в категории детских товаров было 362, а их правообладателями 39 российских и 93 зарубежных владельцев.

Как уточняет патентный поверенный и управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков, защита прав компаний, которые заявили о своем уходе, либо действительно ушли из страны, осуществляется в обычном порядке, за исключением тех брендов, которые внесены в список Минпромторга для товаров разрешенных к параллельному импорту. «Права по-прежнему, признаются и защищаются, таможня арестовывает контрафактный товар, уничтожает его, а суды взыскивают компенсации в пользу правообладателей», — говорит Зуйков.

РБК направил запрос в компании-производители — Lego, Sanrio, Mattel, Disney, MGA Entertainment, Rovio, Ferrero и «Студию Анимаккорд».

Авторы
Теги
Анна Левинская
При участии
Анна Захарова, Евгения Стогова
Lego Angry Birds Mattel Kinder ФТС России

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