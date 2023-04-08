Российские магазины столкнулись с дефицитом игры «Монополия»

Уход из России американского Hasbro привел к исчезновению из магазинов настольной игры «Монополия» — сети распродают запасы 2022 года. Поставщики говорят, что параллельный импорт не сработает, так как игры требуют перевода

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В магазинах товаров для хобби и развлечений возник дефицит популярной настольной игры «Монополия». Так, классической «Монополии» нет в розничных точках сети «Мосигра» и в магазинах Hobby Games (принадлежат компании Hobby World, позиционирующей себя как крупнейшее издательство настольных игр в России), обнаружил РБК.

В одном из магазинов сети «Мосигра» корреспонденту РБК, представившемуся покупателем, сообщили, что запасы «Монополии» закончились почти сразу после Нового года, а новых поставок не ожидается. По телефону поддержки на сайте «Мосигры» подтвердили, что владелец этого бренда — компания Hasbro — прекратила поставки в Россию и будут ли они в обозримом будущем, неизвестно. В магазине «Интеллект-игрушка», где «Монополии» в момент обращения также не было, заявили, что сделали заказ поставщикам, но когда он будет выполнен, неясно. Крупнейший по выручке продавец товаров для детей «Детский мир» сообщил, что в продаже у него пока доступны игры «Монополия», но речь идет о запасах 2022 года.

Почему пропала «Монополия» Права на настольную игру «Монополия» принадлежат американской компании по производству детских товаров Hasbro, известной по серии игрушек My Little Pony и игрушкам по мотивам «Звездных войн» и «Могучих рейнджеров». После начала специальной военной операции на Украине Hasbro на фоне политической и экономической нестабильности приостановила деятельность в России. В вышедшем в начале апреля 2023 года отчете за прошедший год Hasbro указывала, что приостановила «все поставки и распространение нового контента в России» и по состоянию на 25 декабря 2022 года «исчерпала все местные запасы». Hasbro признает, что решение уйти с российского рынка повлияло на ее финансовые результаты, но не уточняет, как именно. Ранее в отчете за второй квартал 2022 года Hasbro утверждала, что за полный 2021 год ее выручка в России составила $115 млн. Исходя из того, что общая выручка Hasbro за 2021 год составляла $6,4 млрд, на долю России приходилось около 1,8% продаж компании.

На сайте Hobby Games в наличии есть только одно коллекционное издание «Монополия СССР». На сайте «Мосигры» осталось только несколько тематических версий — например, «Монополия СССР» и The Walking Dead по одноименному сериалу. Представители «Мосигры», Hobby Games и Hobby World на официальные запросы РБК не ответили.

«Монополия» также остается в продаже на Ozon и Wildberries. Однако на маркетплейсах товары, продающиеся по ценам, сопоставимым со стоимостью оригинальной версии (от 3 тыс. руб. и выше), у найденных РБК поставщиков опубликованы с пометкой «осталась одна штука». По остальным объявлениям с ценником в диапазоне 400–500 руб. в отзывах потребителей на товар говорится, что это, по мнению покупателей, неофициальная версия игры и во многих случаях ненадлежащего качества, например с черно-белыми банкнотами или без необходимых карточек.

Чем известна «Монополия»

Настольная игра «Монополия» была изобретена в 1935 году американским изобретателем Чарлзом Дэрроу. Развлекательный портал Fun из США ставит ее на третье место в рейтинге самых продаваемых настольных игр в мире после шахмат и шашек и оценивает общее количество продаж за всю историю в 275 млн штук (по состоянию на 2020 год). В 1999 году «Монополия» была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как игра, в которую играет наибольшее количество людей в мире — 500 млн человек (на момент внесения рекорда). «Монополия» также была одной из первых западных настольных игр, ставших известными отечественным потребителям: в 1988 году в СССР появился первый аналог этой игры под названием «Менеджер».

В 2013 году «Монополия» принесла Hasbro около $400 млн выручки — 30% мировых продаж на рынке настольных игр на тот момент. В годовом отчете за 2022 год Hasbro не раскрывает, какой процент продаж приходится на каждый отдельный проект компании, однако отмечает, что именно «Монополия» — флагман всей ее категории «Игры». Всего продажи игр в 2022 году принесли компании почти $2 млрд.

Как игра поставлялась в Россию

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина утверждает, что Hasbro производила «Монополию» самостоятельно, так как не продавала в России лицензии на свои якорные продукты, включая эту игру. Лицензии передавались на ограниченное количество игрушечной продукции, но они были расторгнуты с российскими компаниями после решения Hasbro покинуть рынок. Источник РБК на рынке рассказал, что некоторые тематические виды «Монополии» производила в России по лицензии компания Hobby World. На сайте Hobby World указаны две версии «Монополии» собственного производства — по мультфильмам Adventure Time и «Рик и Морти» (в официальном магазине на момент публикации их не было в наличии). На коробках классической «Монополии», приобретенных в последние три года, изготовителем указан «Хасбро СА», на них стоит отметка «Сделано в Ирландии», убедился РБК. Импортером выступало ООО «Хасбро Раша» — его выручка по РСБУ за 2021 год составила 7,2 млрд руб., а чистая прибыль — 523,3 млн руб.

После ухода Hasbro c российского рынка несколько крупных оптовых компаний смогли выкупить стоки русифицированных игр, рассказал РБК один из продавцов «Монополии» на Ozon — владелец специализирующегося на продаже настольных игр магазина Igry.Shop Сергей Серегин. По его словам, запасов «довольно много», но компании чаще всего реализуют товар самостоятельно в сегменте онлайн-продаж. Сейчас Igry.Shop распродает ранее закупленный товар, так как новые поставки по параллельному импорту пока затруднительны.

В середине марта 2023 года Минпромторг включил игрушки в список параллельного импорта — туда попали в том числе товары от Hasbro и Mattel (известна по франшизам «Барби» и Monster High, а также по настольной карточной игре Uno). Но в пресс-службе «Детского мира» РБК сообщили, что настольные игры не поступают в Россию, поскольку они не русифицированы.

Что происходит с другими настольными играми В тематических магазинах также исчерпан запас некоторых других настольных игр, выпускаемых иностранными производителями. Например, «нет в продаже» карточной игры Uno и игры «Скрабл» производства американской компании Mattel (в СССР выпускался аналог под названием «Эрудит»). Однако некоторые товары Hasbro в наличии остаются. Так, на полках в магазинах есть «Дженга» и «Твистер» (производство непосредственно Hasbro), а также товары для Dungeons & Dragons (производителем указан Hobby World).

Как меняется спрос на настольные игры

Опрошенные РБК участники рынка единогласно отмечают повышение интереса к настольным играм у россиян. Так, на Ozon за год штучные продажи настольных игр выросли почти на 50%, рассказали в пресс-службе маркетплейса. Однако наибольшим спросом на этой площадке пользуются не иностранные, а отечественные настольные игры, «ассортимент которых за год вырос более чем в два раза». Самыми популярными настольными играми на Ozon за 2022 год стали «Морской бой № 48», «Коварный лис» и «Спящие королевы».

Спрос на настольные игры на Wildberries в 2022 году вырос на 60% год к году, сообщил представитель компании. Чаще всего покупатели этой платформы выбирают классические настольные игры: «Имаджинариум», «Дженга» и «Морской бой», а также развивающие игры для самых маленьких.

В пресс-службе сети «Республика» сообщили, что в первом квартале 2023 года спрос на настольные игры вырос на 32% в штуках и на 47% в деньгах относительно того же периода прошлого года. «Тенденции указывают на то, что среди предпочтений аудитории превалирует интерес к таким карточным играм, как «Компас подсознания», а также к играм для компании и для детей, например «Сокровища Вселенной», — добавляет представитель «Республики». — В топ продаж с начала 2023 года вошла детская настольная игра «Шерлок Холмс». Если обратиться к 2022 году, то десятку лучших игр открывают «Имаджинариум», «500 злобных карт», «Страдающее Средневековье», «Компас подсознания» и некоторые другие игры для более взрослой аудитории».