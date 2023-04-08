Российские магазины столкнулись с дефицитом игры «Монополия»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Дзюба против «Зенита» и московское дерби. Главные интриги тура РПЛ Спорт, 09:30
Снайперы ликвидировали группу разведчиков ВСУ в ДНР Политика, 09:21
Спрос на российские горные курорты вырос на 15% Бизнес, 09:18
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 09:11
5 сериалов на выходные. Один из них снят по песне Басты «Сансара» Life, 09:00
Чего ждать от рынка рискованных высокодоходных облигаций Pro, 09:00
Внезапные лидеры: 10 лучших российских акций за первый квартал 2023 года Инвестиции, 09:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Российские магазины столкнулись с дефицитом игры «Монополия» Технологии и медиа, 09:00
Может ли развитие ИИ привести к возникновению новых религий Индустрия 4.0, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:54
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 08:25
Глава МВФ предупредила, что мировая экономика скоро сделает «бум» Экономика, 08:19
Глава Uber рассказал о работе таксистом Бизнес, 07:39
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 07:39
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Технологии и медиа ,  
0 

Российские магазины столкнулись с дефицитом игры «Монополия»

В российских магазинах игрушек начали заканчиваться настольные игры «Монополия» и Uno
Уход из России американского Hasbro привел к исчезновению из магазинов настольной игры «Монополия» — сети распродают запасы 2022 года. Поставщики говорят, что параллельный импорт не сработает, так как игры требуют перевода
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В магазинах товаров для хобби и развлечений возник дефицит популярной настольной игры «Монополия». Так, классической «Монополии» нет в розничных точках сети «Мосигра» и в магазинах Hobby Games (принадлежат компании Hobby World, позиционирующей себя как крупнейшее издательство настольных игр в России), обнаружил РБК.

В одном из магазинов сети «Мосигра» корреспонденту РБК, представившемуся покупателем, сообщили, что запасы «Монополии» закончились почти сразу после Нового года, а новых поставок не ожидается. По телефону поддержки на сайте «Мосигры» подтвердили, что владелец этого бренда — компания Hasbro — прекратила поставки в Россию и будут ли они в обозримом будущем, неизвестно. В магазине «Интеллект-игрушка», где «Монополии» в момент обращения также не было, заявили, что сделали заказ поставщикам, но когда он будет выполнен, неясно. Крупнейший по выручке продавец товаров для детей «Детский мир» сообщил, что в продаже у него пока доступны игры «Монополия», но речь идет о запасах 2022 года.

Почему пропала «Монополия»

Права на настольную игру «Монополия» принадлежат американской компании по производству детских товаров Hasbro, известной по серии игрушек My Little Pony и игрушкам по мотивам «Звездных войн» и «Могучих рейнджеров». После начала специальной военной операции на Украине Hasbro на фоне политической и экономической нестабильности приостановила деятельность в России. В вышедшем в начале апреля 2023 года отчете за прошедший год Hasbro указывала, что приостановила «все поставки и распространение нового контента в России» и по состоянию на 25 декабря 2022 года «исчерпала все местные запасы».

Hasbro признает, что решение уйти с российского рынка повлияло на ее финансовые результаты, но не уточняет, как именно. Ранее в отчете за второй квартал 2022 года Hasbro утверждала, что за полный 2021 год ее выручка в России составила $115 млн. Исходя из того, что общая выручка Hasbro за 2021 год составляла $6,4 млрд, на долю России приходилось около 1,8% продаж компании.

На сайте Hobby Games в наличии есть только одно коллекционное издание «Монополия СССР». На сайте «Мосигры» осталось только несколько тематических версий — например, «Монополия СССР» и The Walking Dead по одноименному сериалу. Представители «Мосигры», Hobby Games и Hobby World на официальные запросы РБК не ответили.

«Монополия» также остается в продаже на Ozon и Wildberries. Однако на маркетплейсах товары, продающиеся по ценам, сопоставимым со стоимостью оригинальной версии (от 3 тыс. руб. и выше), у найденных РБК поставщиков опубликованы с пометкой «осталась одна штука». По остальным объявлениям с ценником в диапазоне 400–500 руб. в отзывах потребителей на товар говорится, что это, по мнению покупателей, неофициальная версия игры и во многих случаях ненадлежащего качества, например с черно-белыми банкнотами или без необходимых карточек.

Чем известна «Монополия»

Настольная игра «Монополия» была изобретена в 1935 году американским изобретателем Чарлзом Дэрроу. Развлекательный портал Fun из США ставит ее на третье место в рейтинге самых продаваемых настольных игр в мире после шахмат и шашек и оценивает общее количество продаж за всю историю в 275 млн штук (по состоянию на 2020 год). В 1999 году «Монополия» была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как игра, в которую играет наибольшее количество людей в мире — 500 млн человек (на момент внесения рекорда). «Монополия» также была одной из первых западных настольных игр, ставших известными отечественным потребителям: в 1988 году в СССР появился первый аналог этой игры под названием «Менеджер».

Читайте на РБК Pro
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Ваша карьера — это попытка добиться одобрения родителей. Как это понять
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов

В 2013 году «Монополия» принесла Hasbro около $400 млн выручки — 30% мировых продаж на рынке настольных игр на тот момент. В годовом отчете за 2022 год Hasbro не раскрывает, какой процент продаж приходится на каждый отдельный проект компании, однако отмечает, что именно «Монополия» — флагман всей ее категории «Игры». Всего продажи игр в 2022 году принесли компании почти $2 млрд.

Как игра поставлялась в Россию

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина утверждает, что Hasbro производила «Монополию» самостоятельно, так как не продавала в России лицензии на свои якорные продукты, включая эту игру. Лицензии передавались на ограниченное количество игрушечной продукции, но они были расторгнуты с российскими компаниями после решения Hasbro покинуть рынок. Источник РБК на рынке рассказал, что некоторые тематические виды «Монополии» производила в России по лицензии компания Hobby World. На сайте Hobby World указаны две версии «Монополии» собственного производства — по мультфильмам Adventure Time и «Рик и Морти» (в официальном магазине на момент публикации их не было в наличии). На коробках классической «Монополии», приобретенных в последние три года, изготовителем указан «Хасбро СА», на них стоит отметка «Сделано в Ирландии», убедился РБК. Импортером выступало ООО «Хасбро Раша» — его выручка по РСБУ за 2021 год составила 7,2 млрд руб., а чистая прибыль — 523,3 млн руб.

После ухода Hasbro c российского рынка несколько крупных оптовых компаний смогли выкупить стоки русифицированных игр, рассказал РБК один из продавцов «Монополии» на Ozon — владелец специализирующегося на продаже настольных игр магазина Igry.Shop Сергей Серегин. По его словам, запасов «довольно много», но компании чаще всего реализуют товар самостоятельно в сегменте онлайн-продаж. Сейчас Igry.Shop распродает ранее закупленный товар, так как новые поставки по параллельному импорту пока затруднительны.

В середине марта 2023 года Минпромторг включил игрушки в список параллельного импорта — туда попали в том числе товары от Hasbro и Mattel (известна по франшизам «Барби» и Monster High, а также по настольной карточной игре Uno). Но в пресс-службе «Детского мира» РБК сообщили, что настольные игры не поступают в Россию, поскольку они не русифицированы.

Что происходит с другими настольными играми

В тематических магазинах также исчерпан запас некоторых других настольных игр, выпускаемых иностранными производителями. Например, «нет в продаже» карточной игры Uno и игры «Скрабл» производства американской компании Mattel (в СССР выпускался аналог под названием «Эрудит»).

Однако некоторые товары Hasbro в наличии остаются. Так, на полках в магазинах есть «Дженга» и «Твистер» (производство непосредственно Hasbro), а также товары для Dungeons & Dragons (производителем указан Hobby World).

Как меняется спрос на настольные игры

Опрошенные РБК участники рынка единогласно отмечают повышение интереса к настольным играм у россиян. Так, на Ozon за год штучные продажи настольных игр выросли почти на 50%, рассказали в пресс-службе маркетплейса. Однако наибольшим спросом на этой площадке пользуются не иностранные, а отечественные настольные игры, «ассортимент которых за год вырос более чем в два раза». Самыми популярными настольными играми на Ozon за 2022 год стали «Морской бой № 48», «Коварный лис» и «Спящие королевы».

Спрос на настольные игры на Wildberries в 2022 году вырос на 60% год к году, сообщил представитель компании. Чаще всего покупатели этой платформы выбирают классические настольные игры: «Имаджинариум», «Дженга» и «Морской бой», а также развивающие игры для самых маленьких.

В пресс-службе сети «Республика» сообщили, что в первом квартале 2023 года спрос на настольные игры вырос на 32% в штуках и на 47% в деньгах относительно того же периода прошлого года. «Тенденции указывают на то, что среди предпочтений аудитории превалирует интерес к таким карточным играм, как «Компас подсознания», а также к играм для компании и для детей, например «Сокровища Вселенной», — добавляет представитель «Республики». — В топ продаж с начала 2023 года вошла детская настольная игра «Шерлок Холмс». Если обратиться к 2022 году, то десятку лучших игр открывают «Имаджинариум», «500 злобных карт», «Страдающее Средневековье», «Компас подсознания» и некоторые другие игры для более взрослой аудитории».

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Анна Левинская
игрушки «Монополия» санкции магазины
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Разработчик заявил об удалении из Google Play игры Angry Birds
Технологии и медиа
Экономика Atomic Heart: что известно о самой обсуждаемой российской игре
Технологии и медиа
Производитель Барби и Hot Wheels анонсировал игрушки SpaceX в 2023-м
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter