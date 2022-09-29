Магазины Lego в России сменят название на «Мир кубиков»

После ухода Lego из России его эксклюзивный партнер решил запустить новую сеть. В магазинах, которые откроются под вывеской «Мир кубиков», будут продаваться не только товары Lego, но и конструкторы других производителей

Фото: Андрей Любимов / РБК

Группа компаний Inventive Retail Group запускает на месте сертифицированных магазинов Lego новую мультибрендовую сеть «Мир кубиков». Об этом рассказал РБК президент группы Тихон Смыков.

Первые магазины сменят вывески и откроются под новым брендом 29 сентября. Речь идет о двух точках в Москве, в ТРЦ «Атриум» и «Авиапарк», и одной в Петербурге, в ТРЦ «Галерея». Новая сеть будет состоять из 60 магазинов в более чем 20 городах. Остальные площадки обновятся до конца октября, уточнил предприниматель.

Что происходит с Lego в России Эксклюзивную розницу датского производителя игрушек и конструкторов Inventive Retail Group развивала с 2014 года. Заключенный восемь лет назад эксклюзивный контракт с Lego Group означал, что только Inventive Retail Group может открывать в России сертифицированные магазины под брендом Lego, а все другие, которые до этого работали в формате монобренда Lego, должны снять брендированные вывески. «Наше соглашение никоим образом не ограничивает продажу игрушек Lego у других розничных операторов. Оно лишь гарантирует безошибочное понимание покупателем, что тот пришел в магазин, сертифицированный компанией Lego», — пояснял тогда вице-президент Lego по России и СНГ Могенс Лаурсен. На конец прошлого года сеть сертифицированных магазинов состояла из 84 розничных точек, а онлайн-продажи Lego группа вела на сайте mir-kubikov.ru. В минувшем марте на фоне антироссийских санкций из-за начала специальной военной операции на Украине производитель Lego Group приостановил поставки в страну своих товаров. Из-за прекращения поставок часть магазинов Lego в июне вынуждены были временно закрыться. А в июле Lego Group приняла решение покинуть российский рынок и прекратила действие контракта с российским партнером. По данным СПАРК, выручка российского подразделения Lego в прошлом году составила 19 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб.

В текущем году Inventive Retail Group не планирует открывать новые магазины, но в будущем вернется к этому и к развитию формата, рассказал Смыков. Инвестиции в обновление сети он не раскрыл, но отметил, что на создание проекта с нуля потребовалось бы «несоизмеримо больше», чем будет потрачено на переоборудование магазинов.

В магазинах «Мир кубиков» будет представлена не только продукция Lego (ее компания ввозит по параллельному импорту и закупает у других поставщиков), но и конструкторы и аксессуары к ним других производителей. В будущем компания добавит в ассортимент развивающие игрушки, а также рассматривает производство продукции под собственной торговой маркой.

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Присутствие производителя товара на территории России дает инвестиции в рынок, а также в рекламу и некоммерческие проекты, организацию поставок, сервис и появление новинок одновременно со всем рынком, перечисляет президент Inventive Retail Group. «Но у медали две стороны, — объясняет Смыков. — Cобственный бренд позволяет быть более свободным с точки зрения продвижения, а также свободу в определении доступного для наших покупателей ассортимента, в оформлении магазинов. Во внедрении более интересных форматов можно ориентироваться на интересы покупателей и бизнеса, а не только на гайдлайны».

По оценке гендиректора компании «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, на смену вывесок и визуальные изменения в магазинах компания потратит в пределах 30 млн руб. Дополнительных вложений потребует и выстраивание нового ассортимента, однако суммы инвестиций будут зависеть от его наполнения.

Планы Inventive Retail Group по производству товаров под собственным брендом эксперт считает удачным решением. «К примеру, в Китае целая индустрия делает схожие по принципу с Lego конструкторы, было бы логично производить там товар под собственной маркой. С учетом того, что датские конструкторы значительно подорожали, этот маржинальный для ретейлера товар займет свободную нишу между премиальным продуктом и совсем дешевыми рыночными аналогами», — поясняет Бурмистров.

Inventive Retail Group основана в 2005 году, развивает и управляет специализированными розничными и онлайн-магазинами. В ее портфель входят сети Re:Store, Xiaomi, Samsung, Street Beat, UNOde50. Общее количество магазинов насчитывает 450 точек в 35 городах. В прошлом году выручка группы год к году, по собственным данным, выросла на 46% и составила 125,4 млрд руб. с НДС. Группа входит в структуру ИT-компании «Ланит».