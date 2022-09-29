Магазины Lego в России сменят название на «Мир кубиков»
Группа компаний Inventive Retail Group запускает на месте сертифицированных магазинов Lego новую мультибрендовую сеть «Мир кубиков». Об этом рассказал РБК президент группы Тихон Смыков.
Первые магазины сменят вывески и откроются под новым брендом 29 сентября. Речь идет о двух точках в Москве, в ТРЦ «Атриум» и «Авиапарк», и одной в Петербурге, в ТРЦ «Галерея». Новая сеть будет состоять из 60 магазинов в более чем 20 городах. Остальные площадки обновятся до конца октября, уточнил предприниматель.
Что происходит с Lego в России
Эксклюзивную розницу датского производителя игрушек и конструкторов Inventive Retail Group развивала с 2014 года. Заключенный восемь лет назад эксклюзивный контракт с Lego Group означал, что только Inventive Retail Group может открывать в России сертифицированные магазины под брендом Lego, а все другие, которые до этого работали в формате монобренда Lego, должны снять брендированные вывески. «Наше соглашение никоим образом не ограничивает продажу игрушек Lego у других розничных операторов. Оно лишь гарантирует безошибочное понимание покупателем, что тот пришел в магазин, сертифицированный компанией Lego», — пояснял тогда вице-президент Lego по России и СНГ Могенс Лаурсен.
На конец прошлого года сеть сертифицированных магазинов состояла из 84 розничных точек, а онлайн-продажи Lego группа вела на сайте mir-kubikov.ru.
В минувшем марте на фоне антироссийских санкций из-за начала специальной военной операции на Украине производитель Lego Group приостановил поставки в страну своих товаров. Из-за прекращения поставок часть магазинов Lego в июне вынуждены были временно закрыться. А в июле Lego Group приняла решение покинуть российский рынок и прекратила действие контракта с российским партнером.
По данным СПАРК, выручка российского подразделения Lego в прошлом году составила 19 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб.
В текущем году Inventive Retail Group не планирует открывать новые магазины, но в будущем вернется к этому и к развитию формата, рассказал Смыков. Инвестиции в обновление сети он не раскрыл, но отметил, что на создание проекта с нуля потребовалось бы «несоизмеримо больше», чем будет потрачено на переоборудование магазинов.
В магазинах «Мир кубиков» будет представлена не только продукция Lego (ее компания ввозит по параллельному импорту и закупает у других поставщиков), но и конструкторы и аксессуары к ним других производителей. В будущем компания добавит в ассортимент развивающие игрушки, а также рассматривает производство продукции под собственной торговой маркой.
Присутствие производителя товара на территории России дает инвестиции в рынок, а также в рекламу и некоммерческие проекты, организацию поставок, сервис и появление новинок одновременно со всем рынком, перечисляет президент Inventive Retail Group. «Но у медали две стороны, — объясняет Смыков. — Cобственный бренд позволяет быть более свободным с точки зрения продвижения, а также свободу в определении доступного для наших покупателей ассортимента, в оформлении магазинов. Во внедрении более интересных форматов можно ориентироваться на интересы покупателей и бизнеса, а не только на гайдлайны».
По оценке гендиректора компании «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, на смену вывесок и визуальные изменения в магазинах компания потратит в пределах 30 млн руб. Дополнительных вложений потребует и выстраивание нового ассортимента, однако суммы инвестиций будут зависеть от его наполнения.
Планы Inventive Retail Group по производству товаров под собственным брендом эксперт считает удачным решением. «К примеру, в Китае целая индустрия делает схожие по принципу с Lego конструкторы, было бы логично производить там товар под собственной маркой. С учетом того, что датские конструкторы значительно подорожали, этот маржинальный для ретейлера товар займет свободную нишу между премиальным продуктом и совсем дешевыми рыночными аналогами», — поясняет Бурмистров.
Inventive Retail Group основана в 2005 году, развивает и управляет специализированными розничными и онлайн-магазинами. В ее портфель входят сети Re:Store, Xiaomi, Samsung, Street Beat, UNOde50. Общее количество магазинов насчитывает 450 точек в 35 городах. В прошлом году выручка группы год к году, по собственным данным, выросла на 46% и составила 125,4 млрд руб. с НДС. Группа входит в структуру ИT-компании «Ланит».