Гендиректор «Макдоналдса» не исключил возвращения компании в Россию

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Генеральный директор McDonald’s в России Олег Пароев допустил возвращение американской корпорации в Россию. Об этом он сказал ТАСС.

«В интересах всех, чтобы McDonald's когда-нибудь вернулся в Россию, и в сообщении нашего CEO Криса Кемпчински были слова о «возможности новой встречи», — рассказал Пароев.

По его словам, франчайзи сети ресторанов быстрого питания предложат работать под новым брендом. Гендиректор McDonald’s в России пояснил, что переименованы будут как сами рестораны McDonald's, так и точки общепита на фуд-кортах, «МакКафе», «МакКиоск». «Права на бренд находятся у корпорации, они были предоставлены нам в пользование на территории РФ, которые McDonald's Russia предоставляла в «субаренду» франчайзи», — уточнил он. Новый бренд запустят в ближайшее время, добавил Пароев.

19 мая стало известно о покупке российского бизнеса «Макдоналдс» одним из франчайзи ресторанов Александра Говора. Говор — сооснователь нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис» (собственник Яйского нефтеперерабатывающего завода), владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке. Он также выступает единственным учредителем ООО «Гид», которое развивает франшизу «Макдоналдс» в Сибири, и партнером сети с 2015 года. Бизнесмен управляет 25 ресторанами McDonald's в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Республике Алтай, а также в Алтайском и Красноярском краях.

«Макдоналдс» приостановил работу в России в начале марта, после начала военной операции на Украине. В середине мая компания объявила о своем решении окончательно покинуть российский рынок, назвав продолжение ведения бизнеса в стране нецелесообразным и не соответствующим ценностям «Макдоналдса».