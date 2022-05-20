Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 16:59
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 18:59
Гендиректор «Макдоналдса» не исключил возвращения компании в Россию Бизнес, 18:52
Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации армии Политика, 18:45
«Газпром» пообещал защищать свои интересы в арбитраже с Финляндией Политика, 18:42
Продуктовый набор: что должен уметь продакт-менеджер в ИТ Экономика образования, 18:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:00
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 18:31
Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции Политика, 18:29
Акинфеев добровольно пошел на существенное снижение зарплаты в ЦСКА Спорт, 18:28
Созданная менее года назад авиакомпания «Камчатка» прекратила работу Бизнес, 18:20
Три российских теннисиста пробились на «Ролан Гаррос» через квалификацию Спорт, 18:17
В Белоруссии запретили российскую «Хреновину» Бизнес, 18:02
РФС назвал беспрецедентным ажиотаж вокруг билетов на финал Кубка России Спорт, 17:58
Представители МИД России и ООН обсудили гуманитарную ситуацию на Украине Политика, 17:55
Война санкций ,  
0 

Гендиректор «Макдоналдса» не исключил возвращения компании в Россию

McDonald's MCD $229,4 +0,14% Купить
Фото: Andrew Kelly / Reuters
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Генеральный директор McDonald’s в России Олег Пароев допустил возвращение американской корпорации в Россию. Об этом он сказал ТАСС.

«В интересах всех, чтобы McDonald's когда-нибудь вернулся в Россию, и в сообщении нашего CEO Криса Кемпчински были слова о «возможности новой встречи», — рассказал Пароев.

По его словам, франчайзи сети ресторанов быстрого питания предложат работать под новым брендом. Гендиректор McDonald’s в России пояснил, что переименованы будут как сами рестораны McDonald's, так и точки общепита на фуд-кортах, «МакКафе», «МакКиоск». «Права на бренд находятся у корпорации, они были предоставлены нам в пользование на территории РФ, которые McDonald's Russia предоставляла в «субаренду» франчайзи», — уточнил он. Новый бренд запустят в ближайшее время, добавил Пароев.

Что известно про покупателя российского бизнеса «Макдоналдса»
Бизнес
Александр Говор (третий слева)

19 мая стало известно о покупке российского бизнеса «Макдоналдс» одним из франчайзи ресторанов Александра Говора. Говор — сооснователь нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис» (собственник Яйского нефтеперерабатывающего завода), владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке. Он также выступает единственным учредителем ООО «Гид», которое развивает франшизу «Макдоналдс» в Сибири, и партнером сети с 2015 года. Бизнесмен управляет 25 ресторанами McDonald's в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Республике Алтай, а также в Алтайском и Красноярском краях.

«Макдоналдс» приостановил работу в России в начале марта, после начала военной операции на Украине. В середине мая компания объявила о своем решении окончательно покинуть российский рынок, назвав продолжение ведения бизнеса в стране нецелесообразным и не соответствующим ценностям «Макдоналдса».

Материалы к статье
Теги
Макдоналдс Россия
Материалы по теме
The Bell назвал возможных покупателей бизнеса «Макдоналдс» в России
Бизнес
Рестораны «Макдоналдс» продолжат работу в России под новым брендом
Бизнес
«Макдоналдс» объявил об уходе из России и продаже бизнеса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter