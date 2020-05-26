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Эксперты заявили о необходимости допустить мигрантов на работу в полях

До 500 тыс. мигрантов занято в российском сельском хозяйстве, подсчитали в РАНХиГС. И для успешной посевной и уборочной кампании необходимо разрешить им приехать даже в условиях закрытых из-за пандемии границ, призывают эксперты
Фото: Cecilia Fabiano / Global Look Press
Фото: Cecilia Fabiano / Global Look Press

Российским властям необходимо принять ряд мер, чтобы избежать нехватки кадров в сельском хозяйстве, для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве, говорится в имеющемся у РБК исследовании Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

В России в сельском хозяйстве заняты тысячи иностранцев, их число может достигать 500 тыс. человек, указано в исследовании. В основном это граждане из стран бывшего СССР, а также Китая, Вьетнама и Кореи. Но из-за пандемии Россия с 18 марта ограничила въезд иностранных граждан: сначала запрет вводился до 1 мая, но затем он был продлен на неопределенный срок. Закрытие границ между странами из-за распространения коронавирусной инфекции приостановило потоки трудовой миграции — это, в свою очередь, создало риски для сельского хозяйства, констатируют эксперты РАНХиГС.

В апреле о грозящем дефиците рабочей силы для сезонных работ Минсельхоз уже предупреждал Союз производителей ягод: на юге России сбор ягод начинается в середине апреля, а в центральной части страны — в начале июня, и если проблема не решится, то крупные производители смогут собрать не более 20% урожая, а отрасль недосчитается до 1,5 млрд руб.

Минсельхоз решил привлечь к уборке урожая студентов и заключенных
Общество
Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Об острой нехватке рабочей силы у аграриев из-за отсутствия трудовых мигрантов из ближнего зарубежья заявляли власти Астраханской области. По оценке областного министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, со второй декады апреля и до конца мая астраханским аграриям потребуется дополнительно более 6 тыс. человек, а во время сбора урожая в августе-сентябре эта потребность в рабочей силе увеличится еще на 2,5 тыс. человек.

В Волгоградской области часть мигрантов, работающих в хозяйствах, успела приехать до закрытия границ, но в середине апреля их было недостаточно: по словам аграриев, власти обещали помочь привлечь на работу студентов и рабочих из других регионов, «но работать пока некому», и некоторые фермеры рассматривали вариант сокращения посевных площадей, если к середине мая ситуация не изменится.

Минсельхоз разработает план по созданию запаса гречки на два года
Общество
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В РАНХиГС считают, что необходимо «точечно» привлечь иностранных работников для сезонных работ в российских хозяйствах: под потребности конкретных работодателей в определенное время и для выполнения определенных работ. Авторы исследования предлагают ориентироваться на пример Германии и создать единую онлайн-платформу, где сельхозпроизводители будут размещать информацию о том, какие работники и в каком количестве им нужны, чтобы определить реальную потребность в рабочей силе.

В свою очередь заинтересованные страны смогут сформировать под эти потребности рабочие группы, и тогда на уровне российского правительства «можно было бы разрешить авиаперевозки сезонных сельскохозяйственных мигрантов», считают в РАНХиГС. Авторы исследования подчеркивают, что прежде чем допускать иностранцев до сельхозработ, они должны пройти карантин на 14 дней.

РБК направил запрос в Минсельхоз с просьбой прокомментировать предложения экспертов.

Ранее в министерстве признавали, что для уборки урожая в 2020 году сельскому хозяйству требуется дополнительно 23 тыс. человек на весь период сезонных работ. Чтобы покрыть этот дефицит, Минсельхоз предлагал использовать внутренние ресурсы, например привлечь к участию в посевной и уборочной кампаниях студентов аграрных вузов, некоторых осужденных «при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции таких лиц» и тех, кто потерял работу в других отраслях.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Предложенных Минсельхозом мер по привлечению внутренних ресурсов достаточно для того, чтобы восполнить нехватку сезонной рабочей силы, уверен директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, власти регионов уже начали заниматься этим вопросом и договариваются с руководством аграрных вузов, чтобы осенью студентов отпустили на уборку урожая. Кроме того, в этом году урожай яблок и других плодов будет меньше, поскольку основные регионы-производители на юге России потеряли часть урожая из-за весенних заморозков.

Студентов и осужденных трудно мотивировать на кропотливую работу, заявляла ранее директор Союза производителей ягод Ирина Козий.

Как другие страны спасают урожай

Проблемы из-за закрытия границ возникли не только в России. Германия еще в начале апреля разрешила въезд в страну сезонным мигрантам для уборки урожая — первыми в страну прибыли граждане Румынии. В сельском хозяйстве страны ежегодно задействовано около 300 тыс. сезонных мигрантов — в основном из Румынии и Польши, сообщала Deutsche Welle.

В этом году Германия планирует при соблюдении жестких мер безопасности допустить к себе около 80 тыс. сезонных рабочих. Контракт на привлечение и перевозку мигрантов заключила авиакомпания Eurowings — ее представителям фермеры должны сообщать о своих потребностях в рабочей силе.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: РАНХиГС, сельское хозяйство, АПК
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