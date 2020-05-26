Эксперты заявили о необходимости допустить мигрантов на работу в полях

До 500 тыс. мигрантов занято в российском сельском хозяйстве, подсчитали в РАНХиГС. И для успешной посевной и уборочной кампании необходимо разрешить им приехать даже в условиях закрытых из-за пандемии границ, призывают эксперты

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Российским властям необходимо принять ряд мер, чтобы избежать нехватки кадров в сельском хозяйстве, для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве, говорится в имеющемся у РБК исследовании Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

В России в сельском хозяйстве заняты тысячи иностранцев, их число может достигать 500 тыс. человек, указано в исследовании. В основном это граждане из стран бывшего СССР, а также Китая, Вьетнама и Кореи. Но из-за пандемии Россия с 18 марта ограничила въезд иностранных граждан: сначала запрет вводился до 1 мая, но затем он был продлен на неопределенный срок. Закрытие границ между странами из-за распространения коронавирусной инфекции приостановило потоки трудовой миграции — это, в свою очередь, создало риски для сельского хозяйства, констатируют эксперты РАНХиГС.

В апреле о грозящем дефиците рабочей силы для сезонных работ Минсельхоз уже предупреждал Союз производителей ягод: на юге России сбор ягод начинается в середине апреля, а в центральной части страны — в начале июня, и если проблема не решится, то крупные производители смогут собрать не более 20% урожая, а отрасль недосчитается до 1,5 млрд руб.

Об острой нехватке рабочей силы у аграриев из-за отсутствия трудовых мигрантов из ближнего зарубежья заявляли власти Астраханской области. По оценке областного министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, со второй декады апреля и до конца мая астраханским аграриям потребуется дополнительно более 6 тыс. человек, а во время сбора урожая в августе-сентябре эта потребность в рабочей силе увеличится еще на 2,5 тыс. человек.