Минсельхоз решил привлечь к уборке урожая студентов и заключенных

В ведомстве рассчитывают, что отправка «на картошку» студентов аграрных вузов будет способствовать закреплению их знаний в реальных условиях производства. Осужденных планируют привлекать при условии надлежащей охраны и изоляции

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В связи с введением в России запрета на въезд иностранцев Министерство сельского хозяйства задумалось над тем, как за счет «внутренних резервов трудовых ресурсов» восполнить дефицит рабочей силы для проведения в 2020 году уборки овоще-бахчевых и плодово-ягодных культур. В поступившем в РБК сообщении ведомства дополнительная потребность сельского хозяйства в людях на период сезонных работ оценивается примерно в 23 тыс. человек.

Покрывать возникший дефицит планируется за счет различных источников. Одним из них Минсельхоз назвал студентов аграрных вузов. К участию в посевной и уборочной кампаниях может быть привлечено около 11 тыс. учащихся.

«Это не только позволит оказать аграриям существенную помощь, но и поспособствует закреплению у студентов полученных знаний в реальных условиях сельхозпроизводства. Для учащихся предусмотрена возможность трудоустройства на предприятиях, что поможет им легче определиться с дальнейшим местом работы», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Одновременно с этим министерство намерено вместе с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) рассмотреть вопрос о привлечении к сельскохозяйственным работам некоторых осужденных «при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции таких лиц». На уборку урожая могут направить также тех, кто был приговорен к исправительным работам.

Кроме того, дефицит сельхозработников планируется восполнять за счет привлечения тех, кто лишился работы в других отраслях.