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Минсельхоз решил привлечь к уборке урожая студентов и заключенных

В ведомстве рассчитывают, что отправка «на картошку» студентов аграрных вузов будет способствовать закреплению их знаний в реальных условиях производства. Осужденных планируют привлекать при условии надлежащей охраны и изоляции
Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

В связи с введением в России запрета на въезд иностранцев Министерство сельского хозяйства задумалось над тем, как за счет «внутренних резервов трудовых ресурсов» восполнить дефицит рабочей силы для проведения в 2020 году уборки овоще-бахчевых и плодово-ягодных культур. В поступившем в РБК сообщении ведомства дополнительная потребность сельского хозяйства в людях на период сезонных работ оценивается примерно в 23 тыс. человек.

Покрывать возникший дефицит планируется за счет различных источников. Одним из них Минсельхоз назвал студентов аграрных вузов. К участию в посевной и уборочной кампаниях может быть привлечено около 11 тыс. учащихся.

«Это не только позволит оказать аграриям существенную помощь, но и поспособствует закреплению у студентов полученных знаний в реальных условиях сельхозпроизводства. Для учащихся предусмотрена возможность трудоустройства на предприятиях, что поможет им легче определиться с дальнейшим местом работы», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Одновременно с этим министерство намерено вместе с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) рассмотреть вопрос о привлечении к сельскохозяйственным работам некоторых осужденных «при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции таких лиц». На уборку урожая могут направить также тех, кто был приговорен к исправительным работам.

Кроме того, дефицит сельхозработников планируется восполнять за счет привлечения тех, кто лишился работы в других отраслях.

«Учитывая, что действующий режим нерабочих дней не распространяется на организации агропромышленного комплекса и ряда смежных отраслей, Минсельхоз России планирует стимулировать трудоустройство на аграрных предприятиях работников, высвобождающихся в других сферах экономики», — говорится в сообщении ведомства.

Инициировать привлечение к работе в сельском хозяйстве иностранцев Минсельхоз намерен при изменении эпидемиологической обстановки в стране. Введенный правительством России запрет на въезд иностранцев и лиц без гражданства действует до 1 мая, однако может быть продлен.

Запрет на въезд иностранцев создал риск дефицита строителей
Бизнес

После введения запрета эксперты предупредили, что эта мера может стать серьезной проблемой для строительной отрасли страны. «На российских стройках доля нерезидентов составляет 70–80%. Речь идет про рабочие профессии — монолитчики, кровельщики и так далее. Эти рабочие на стройке постоянно сменяются — одни уезжают, другие приезжают», — пояснил омбудсмен по вопросам строительства, руководитель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский.

По его словам, в России просто нет нужного числа специалистов рабочих специальностей, которые быстро смогут выйти на стройку.

Авторы: Евгений Калюков, Елена Сухорукова
Теги: Минсельхоз, ФСИН, уборка урожая
Материалы по теме
Россия ограничит въезд иностранцев
Общество
Запрет на въезд иностранцев создал риск дефицита строителей
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