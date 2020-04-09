Минсельхоз разработает план по созданию запаса гречки на два года

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Запасов гречихи в России хватит до урожая следующего года, однако Минсельхоз обсуждает создание двухгодового запаса, заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, передает ТАСС.

«Если говорить о запасах гречихи, из которой делают гречневую крупу, то по состоянию на сегодняшний день у аграриев остатки не менее 300 тыс. т. У нас есть понимание, что этих запасов хватит еще до урожая следующего года», — отметил он.

Сейчас, по его словам, Минсельхоз разрабатывает план, который позволит создать двухгодовой запас. «Есть мнение, что с учетом произошедшего нужно увеличить посевы. По этой структуре мы работаем сейчас и обсуждаем с экспертами в регионах», — сказал Хатуов.

Для этого, рассказал первый замминистра, ведомство обсуждает план по увеличению посевных площадей под гречиху на 50–70 тыс. га. Согласно данным Росстата, посевная площадь под гречиху в России в хозяйствах всех категорий в 2019 году составила 811,39 тыс. га.