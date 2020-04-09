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Минсельхоз разработает план по созданию запаса гречки на два года

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Запасов гречихи в России хватит до урожая следующего года, однако Минсельхоз обсуждает создание двухгодового запаса, заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, передает ТАСС.

«Если говорить о запасах гречихи, из которой делают гречневую крупу, то по состоянию на сегодняшний день у аграриев остатки не менее 300 тыс. т. У нас есть понимание, что этих запасов хватит еще до урожая следующего года», — отметил он.

Сейчас, по его словам, Минсельхоз разрабатывает план, который позволит создать двухгодовой запас. «Есть мнение, что с учетом произошедшего нужно увеличить посевы. По этой структуре мы работаем сейчас и обсуждаем с экспертами в регионах», — сказал Хатуов.

Для этого, рассказал первый замминистра, ведомство обсуждает план по увеличению посевных площадей под гречиху на 50–70 тыс. га. Согласно данным Росстата, посевная площадь под гречиху в России в хозяйствах всех категорий в 2019 году составила 811,39 тыс. га.

Глава Минсельхоза сообщил о снижении спроса на крупы, макароны и сахар
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В марте российские сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали повышенный спрос на крупы на фоне новостей о появлении коронавируса в России.

После этого Россельхознадзор временно запретил экспорт круп из России, в том числе и гречки. Поставщики, в свою очередь, повысили для розничных магазинов оптовые цены на гречку. О росте цен на 15–20% заявили четыре из пяти крупнейших российских поставщиков гречневой крупы.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Минсельхоз, коронавирус
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