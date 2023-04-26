MBC узнал о планах Hyundai продать завод в России компании из Казахстана

MBC: Hyundai близка к продаже своего завода в Санкт-Петербурге компании из Казахстана

MBC не указал, с какой именно компанией договорилась Hyundai Motor, но в телесюжете показал логотип Astana Motors. Условием продажи со стороны Hyundai было право обратного выкупа в любое время, отметил телеканал

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Hyundai Motor планирует продать свой завод в Санкт-Петербурге компании из Казахстана, переговоры находятся на финальной стадии, сообщает южнокорейский телеканал MBC.

В пресс-службе автопроизводителя подтвердили MBC факт переговоров, однако дополнительных сведений не предоставили. По информации телеканала, Hyundai ожидает одобрения сделки со стороны российских властей.

Условием продажи со стороны Hyundai было право обратного выкупа в любое время, отмечает MBC. С какой именно компанией договорилась Hyundai Motor, в сюжете не говорится, но в видеоряде телеканал показал логотип Astana Motors. На ее сайте упоминаются два завода в Казахстане, выпускающих автомобили Hyundai, а также сеть дилеров, реализующих среди прочего и автомобили Hyundai.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода — более 200 тыс. автомобилей в год.

Как отмечали «Ведомости», Hyundai до 2022 года был одним из самых массовых производителей иномарок на российском рынке: в 2021 году с конвейера предприятия корейского концерна в Петербурге сошло 234 тыс. автомобилей, из них по 71 тыс. — модели Solaris и Creta. Остальной объем пришелся на автомобиль Kia Rio. В конце 2021 года выпускаемые на заводе машины стали комплектовать и двигателями локальной сборки.

Однако после начала специальной военной операции на Украине завод приостановил работу из-за нехватки комплектующих и сложностей с логистикой. После того как об уходе объявили Nissan и Toyota, завод остался единственным предприятием по выпуску иномарок в Петербурге. Активы и Nissan и Renault перешли в госсобственность.

После приостановки работы большинство сотрудников завода Hyundai отправляли в простой. ТАСС сообщал со ссылкой на данные городского комитета по труду и занятости населения на ноябрь, что в простое были 2,3 тыс. из 2,5 тыс. работников предприятия. В конце декабря «Ведомости» писали, что завод возобновил работу по производству кузовов для машин Hyundai Solaris. Однако предназначены они не для российского рынка, а для сборочной площадки в Казахстане.