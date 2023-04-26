Mercedes дали возможность выкупить завод в Подмосковье в течение 6 лет

Денис Мантуров: Mercedes по условиям сделки сможет выкупить завод в России в течении 6 лет

Завод Mercedes расположен в Есипово, концерн вложил в его строительство более 19 млрд руб. Во вторник «Автодом» закрыл сделку по покупке российских активов Mercedes. Мантуров уточнил, что сделка включает опцион по обратному выкупу

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Немецкий концерн Mercedes-Benz, продавший холдингу «Автодом» свой завод в Подмосковье, получил опцион на его обратный выкуп в течение шести лет. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

«Опцион на шесть лет, обратный выкуп возможен по рыночной цене после независимой оценки», — сказал Мантуров, комментируя сделку по продаже завода Mercedes.

Завод Mercedes-Benz расположен в Есипово, он открылся в 2019 году. Площадь предприятия составляет 85 га, концерн вложил в обучение персонала, строительство и оборудование более 19 млрд руб. Собственниками в пропорции 80:20 являлись немецкий концерн Mercedes-Benz AG и российское СП «Даймлер КамАЗ Рус».

25 апреля дилер «Автодом» закрыл сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, официального дистрибьютора, лизинговую «дочку» и «Мерседес-Бенц Банк Рус». Разрешение на покупку последнего в феврале дал президент Владимир Путин.

Mercedes-Benz объявил о решении приостановить производство в России и поставки автомобилей в страну в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине. О намерении уйти с российского рынка и передать активы «Автодому» в немецком концерне сообщили в прошлом октябре. Однако Мантуров тогда отмечал, что на активы Mercedes есть несколько претендентов.

В середине апреля 2023-го РБК писал, что «Автодом» стал владельцем предприятий Mercedes-Benz в России. Это следовало из данных ЕГРЮЛ. В то же время в компании тогда отмечали, что сделка еще не закрыта. О том, что соглашение включает опцион, который предусматривает возможность для Mercedes-Benz обратного выкупа в случае снятия санкций, ранее писала немецкая Handelsblatt.

«Автодом» — один из крупнейших автомобильных холдингов в России, специализирующихся на продажах и сервисном обслуживании машин в сегментах премиум и люкс, говорится на его сайте. В портфеле компании 14 брендов, в том числе AURUS, BMW, Audi, Volvo, Land Rover, Jaguar, Lamborghini и другие. У «Автодома» 36 дилерских центров, работающих в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.