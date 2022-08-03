Сын миллиардера Пумпянского пожаловался на трудности жизни в Швейцарии

По словам бизнесмена, из-за санкций в Швейцарии он лишился возможности обслуживать ипотечный кредит и даже покупать продукты, а мобильный оператор Swisscom отключил его телефон

Александр Пумпянский (Фото: sinara-group.com)

Бывший председатель совета директоров группы «Синара» Александр Пумпянский (сложил полномочия после того, как в марте 2022 года попал под санкции Евросоюза) пожаловался в интервью изданию Blick на невозможность нормально жить в Швейцарии, гражданство которой имеет с 2016 года.

«Я не олигарх», — заявил Blick Александр Пумпянский, включенный в санкционный список ЕС, а затем и Швейцарии вслед за своим отцом Дмитрием Пумпянским, состояние которого Forbes в режиме реального времени оценивает в $1,9 млрд.

По словам бизнесмена, из-за санкций в Швейцарии он лишился возможности обслуживать ипотечный кредит и даже покупать продукты, мобильный оператор Swisscom отключил его телефон, а взятый в аренду автомобиль серии BMW X7 потребовали вернуть.

«Швейцария лишает собственных граждан возможности жить в своей стране», — говорит Пумпянский-младший, по словам которого такие действия властей страны противоречат ее Конституции. В результате он вместе с женой и детьми, которые родились и выросли в Швейцарии и даже родной язык у них французский, вынужден был перебраться в Турцию.

Blick отмечает, что Пумпянский осуждает военную операцию, которую Россия проводит на Украине, однако не может добиться от швейцарского ведомства, отвечающего за применение санкций (SECO, State Secretariat for Economic Affairs), разрешения оплачивать хотя бы основные потребности своей семьи.

В марте Дмитрий Пумпянский вышел из числа бенефициаров и директоров Трубной металлургической компании (ТМК), в которой владел 90,6% через TMK Steel Holding Ltd. Тогда же совет директоров ТМК покинул и его сын Александр. В том же месяце Дмитрий и Александр Пумпянские перестали быть бенефициарами группы «Синара» и покинули советы директоров «Синары», ПАО «Банк Синара» и АО «СТМ».

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