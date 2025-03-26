Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Ведущие мировые энергетические трейдеры, такие как Gunvor и Mercuria Energy, готовы возобновить бизнес в России. Основным условием своего возвращения на российский рынок представители компаний назвали отмену санкций

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Крупнейшие сырьевые и энергетические трейдинговые компании допустили возвращение на российский рынок в случае снятия санкций. Об этом главы компаний сообщили агентству Bloomberg.

«Если санкции смягчат таким образом, что нам можно будет вернуться, то почему бы и нет? Это наша работа», — заявил агентству директор международной энергетической группы Gunvor Торбьорн Торнквист.

Gunvor Group основана в 2000 году Торбьорном Торнквистом и Геннадием Тимченко. О своем решении выйти из российских активов компания объявила в октябре 2014 года. В апреле 2015-го Gunvor сообщила о продаже первого российского актива — доли в 30% в угольной компании «Колмар» в Якутии.

Руководитель швейцарской трейдинговой компании Mercuria Energy Group Марко Дананд также допустил, что компания может возобновить работу в России. «Если санкции будут сняты, мы вернемся в Россию и посмотрим, сможем ли сыграть какую-то роль в сырьевом секторе», — сказал он.

Генеральный директор сингапурской транснациональной трейдерской компании Trafigura Group Ричард Холтум заявил, что рассматривать возвращение в Россию можно будет только после того, как все санкции будут сняты. Аналогичной позиции придерживается глава крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди. По его мнению, для отмены всех ограничений потребуется год или два. «Но я могу ошибаться, и это может произойти быстрее», — добавил он.

До начала боевых действий на Украине сырьевые трейдеры активно вели бизнес в России, отмечает Bloomberg. Но в течение последних трех лет компании были вынуждены отказываться от сделок с нефтью и металлами, добываемыми в России.

Сейчас же, как пишет агентство, игроки рынка продолжают оценивать усилия президента США Дональда Трампа для прекращения конфликта. 24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам встречи Кремль сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о реализации черноморской инициативы, предусматривающей безопасное судоходство в Черном море, и восстановлении доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок после снятия части санкций.

14 марта президент Владимир Путин сообщил, что некоторые иностранные компании изъявили желание вернуться, и российская сторона начала с ними переговоры. Но, как подчеркивал президент, возвращение иностранного бизнеса должно быть «максимально прозрачным», а у отечественных производителей должны остаться преимущества.