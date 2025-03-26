Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Закупку флота за рубежом при использовании господдержки могут передать в «единое окно». В обсуждаемой схеме может принять участие Объединенная судостроительная корпорация или спецкомпания с госучастием под потребности Севморпути

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О том, что в России может появиться оператор, через которого российские компании будут вести закупки зарубежного флота, РБК рассказали источники в судостроительной и судоходной отрасли.

В пресс-службе Минпромторга РБК сообщили, что «в соответствии с поручением президента» министерство «прорабатывает такой механизм». «Однако на данный момент параметры его реализации находятся на стадии формирования совместно с отраслевым сообществом, при этом не подразумевается создание отдельного законопроекта для этих целей», — подчеркивают в ведомстве.

Какую схему обсуждают

«Единым окном», в частности, по информации нескольких собеседников РБК, может стать Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), которая с октября 2023-го находится в управлении ВТБ. В Минпромторге подтвердили, что ОСК фигурирует в обсуждении возможного механизма. С такой инициативой, как указывают источники РБК, в начале года к президенту России Владимиру Путину обратился председатель совета директоров ОСК, глава ВТБ Андрей Костин.

Если корпорация получит этот статус, компании — операторы флота должны будут направлять в ОСК заявки на покупку судов за рубежом. Закупка через «единое окно» будет распространяться только на суда, которые российские компании планируют покупать с господдержкой — будь то прямые субсидии на покупку или субсидирование процентной ставки по кредитам. Компании, которые приобретают суда за свой счет, не обязаны будут согласовывать такую закупку.

Если ОСК может самостоятельно построить судно соответствующего класса и назначения, она будет вправе ограничить закупку за рубежом и предложить строительство на своих верфях. «Идея в том, чтобы по максимуму сохранить бюджетные деньги в России. Если частная или государственная компания планирует покупку серии судов, а ОСК увидит, что часть из них сможет построить на своих мощностях, заказчик должен будет разместить часть этого заказа на российских верфях. Даже если строительство этих нескольких судов будет дороже зарубежных аналогов. Потому что оно позволит увеличить налоговые поступления, обеспечит работой смежные отрасли и позволит освоить технологию строительства», — объяснил один из собеседников РБК.

Предложение Костина, по информации одного из собеседников, основано на том, что работу по приобретению судов за рубежом через ОСК целесообразно организовать, обеспечивая последовательную локализацию производства таких судов на существующих и развиваемых площадках в России. «Решение также целесообразно увязывать с механизмами поддержки судостроения и стимулирования спроса», — объясняет источник РБК.

Механизм согласования цены строительства на сегодня не проработан, уточняет один из собеседников РБК.

На вопрос РБК о размере комиссии с заказчика, в случае если ОСК получит особый статус, в самой корпорации ответили, что речь идет не о заработке, а «о поддержке развития производственных площадок». «Мы вкладываем существенные средства, в результате чего планируем нарастить возможности в выпуске как раз тех судов, которые наши заказчики пока вынуждены приобретать за рубежом. Поэтому в настоящий момент нам важно в такой работе, даже на безвозмездной основе, прорабатывать по каждому судну мероприятия, чтобы построить его в России», — подчеркнули в пресс-службе ОСК.

На «едином окне» для закупки флота настаивает и «Росатом», утверждают собеседники РБК. По их словам, госкорпорация, которая с 2018 года является инфраструктурным оператором Северного морского пути (СМП), заинтересована во флоте для загрузки маршрута. В марте прошлого года «Росатом» оценивал потребность СМП на уровне 160 судов высокого ледового класса к 2030-му для экспорта продукции арктических проектов. Как рассказывают источники РБК, «Росатом» также обратился с идеей создания специализированной госкомпании для размещения заказов на флот за рубежом. Ее контрагенты в дружественных странах — например, Китая и Индии — должны будут создать такие же специализированные госкомпании для приема российских заказов. Должна ли эта компания учитывать только потребности «Росатома» или работать в том числе с другими заказчиками — собеседники РБК не уточняют. Основное отличие от концепции ОСК — отсутствие обязательств по размещению заказов в России.

На прошлой неделе глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о том, что стоимость строительства атомных ледоколов увеличилась, правда, о каких контрактах идет речь — он не уточнил. Сейчас по заказу ФГУП «Атомфлот» (входит в «Росатом») строятся два атомных ледокола проекта 22220 — четвертый и пятый серийные ледоколы «Чукотка» и «Ленинград». Оба — на Балтийском заводе ОСК. В конце года ожидается закладка шестого серийного ледокола этого проекта — «Сталинград». На верфи «Звезда» сооружается ледокол «Россия» — головной атомный ледокол проекта «Лидер». В октябре прошлого года сообщалось, что Индия построит для «Росатома» четыре неатомных ледокола общей стоимостью более 68 млрд руб.

РБК направил запросы в пресс-службу президента и Минтранс. В «Росатоме» от комментариев отказались.

Что такое ОСК и сколько судов она строит ОСК создана в марте 2007 года по указу президента России для объединения разрозненных судостроительных активов, находившихся под контролем разных частных и связанных с государством структур. Корпорация получила контроль над петербургскими Адмиралтейскими верфями (строят неатомные подводные лодки, военные корабли ледового класса и крупные рыболовные суда), Балтийским заводом (атомные ледоколы), Северной верфью (боевые корабли дальней морской зоны), северодвинским «Севмашем» (крупнейший в мире завод, специализирующийся на атомных подводных лодках), заводами в Калининграде, Поволжье, на Дальнем Востоке. До 2023 года ОСК напрямую контролировал Минпромторг, в 2014–2023 годах ее возглавлял Алексей Рахманов. В августе 2023 года ОСК была передана в доверительное управление ВТБ. Среди причин передачи контроля госбанку назывались неэффективное управление и финансовые дыры корпорации.

Кто закупал флот за рубежом

По данным Росморречфлота, по состоянию на 2023 год в стране эксплуатировалось 2656 морских судов под российским флагом, из которых 625 — грузовые.

С 1990-х годов в России почти не велось строительство крупнотоннажных грузовых судов, так как основные специализировавшиеся на них верфи — керченский «Залив» и Николаевский судостроительный завод — после распада СССР оказались на территории Украины. Основная часть контейнерных перевозок велась силами крупных зарубежных игроков — Maersk, MSC, CMA CGM. Крупные суда для вывоза нефти и сжиженного природного газа строились по заказу российских компаний в Южной Корее и Китае. После введения санкций странами Запада в отношении России корейские верфи прекратили строительство судов для российских заказчиков. На сегодня строить такие суда в России могут построенная с нуля верфь «Звезда» в Приморском крае (контролируется «Роснефтью») и «Залив». Атомные ледоколы строит Балтийский завод в Петербурге. Все они загружены заказами на несколько лет вперед.

ОСК в своей стратегии до 2035 года (есть у РБК) оценивает потребность в гражданских судах в 780 штук по консервативному прогнозу, 1,4 тыс. — по базовому прогнозу и 2,3 тыс. — по оптимистичному прогнозу. При этом корпорация, по самому оптимистичному прогнозу — при господдержке на уровне стран — лидеров мирового судостроения и смене технологического уклада, — сможет построить в 2024–2035 годах не более 1 тыс. судов.

В 2023 году «Коммерсантъ» писал, что правительство выделит около 70 млрд руб. на субсидирование процентной ставки по кредитам, которые будут выделены на закупку зарубежного грузового флота. Предполагалось, что российские банки выделят на эти цели около 150 млрд руб.

Суда для вывоза российских сырьевых ресурсов требуются под проекты НОВАТЭКа, «Роснефти», «Норникеля», «Северной звезды». Также свой флот постепенно расширяет группа FESCO (контролируется «Росатомом»), его приобретают небольшие игроки на рынке контейнерных перевозок. РБК направил запросы в НОВАТЭК и «Роснефть».

В апреле 2023 года FESCO сообщала о приобретении восьми контейнеровозов под международные маршруты. В марте 2025 года на выставке TransRussia вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов рассказал, что группа планирует в 2025 году увеличить флот на шесть судов-контейнеровозов: купить их на рынке либо привлечь в тайм-чартер. Грузовые суда нужны, чтобы эксплуатировать их на международных маршрутах deep sea. Он не уточнял, планирует ли группа покупать эти суда в России или за рубежом. Собеседники РБК в отрасли говорят, что найти сегодня в России свободные суда, пригодные для международных перевозок, крайне сложно.

В пресс-службе ПАО «Совкомфлот» отметили, что в компании считают важным, как нововведение повлияет на смежные отрасли. «В разных странах существуют различные механизмы защиты интересов отдельных компаний, в том числе путем монополизации какого-то вида деятельности. Если механизм будет работать инклюзивно (судостроитель — судовладелец — грузовладелец) и обязанность приобретать суда через ОСК будет порождать обязанность российских экспортеров задействовать эти суда в своих грузовых программах, механизм может быть рабочим. В противном случае это пустое занятие», — приводит пресс-служба компании слова ее гендиректора — председателя правления Игоря Тонковидова.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что ОСК находится под санкциями, в отличие от значительной части заказчиков флота. Поэтому наделение ОСК статусом «единого окна» может нести риски усиления санкционного давления и ограничивать возможности взаимодействия с зарубежными верфями.

«Инициатива не должна ухудшать положение грузовладельцев и транспортных компаний в части их попадания под санкции. Стимулирование заказа на российских верфях необходимо, но для этого существуют более релевантные механизмы, например программы льготного лизинга или программы инвестиционных квот на рыболовные и краболовные суда. При этом следует учитывать риски, так как заказчики рыболовных и краболовных судов, как и верфи, в условиях санкций столкнулись с беспрецедентными сложностями: стоимость судов выросла, состав оборудования изменился, а сроки сдачи заказов были значительно увеличены», — напомнил эксперт.