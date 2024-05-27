Костин: «выколачивание денег» на закрытие дыр — путь в никуда для ОСК

Костин описал «путь в никуда» для ОСК с «выколачиванием денег» на дыры

Глава ВТБ также сравнил верфи с «экскурсией в исторический музей»: «Вот это построено при царе таком-то, это — при императоре таком-то». Банк получил в управление 100% акций ОСК

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин, говоря о положении дел в компании, заявил, что создавать убытки, а потом «выколачивать деньги» у правительства, чтобы «закрывать дыры», — это «путь в никуда». Об этом он сказал в интервью«Фонтанке».

По его словам, претензии властей к прежнему руководству компании были связаны с выпуском изначально убыточной продукции, чего в экономике «не может и не должно быть».

«Генерировать убытки и следом бежать в правительство выколачивать деньги, чтобы закрывать дыры, — путь в никуда, мягко говоря. Этого мы больше не допустим», — сказал Костин.

Глава банка сообщил, что ВТБ, который получил в управление 100% акций ОСК, завершил аудит в компании. «Сейчас аудит проводит и Министерство финансов, контрольно-ревизионное управление. Мы пока не комментируем эти вопросы. Посмотрим, какая у коллег картинка сложится», — добавил банкир.

Кроме того, Костин заявил о необходимости построить новую верфь в европейской части страны.

«Я за восемь месяцев объездил все эти предприятия. Это как экскурсии в исторический музей: вот это построено при царе таком-то, это — при императоре таком-то. Ну, ребята, чему радоваться? Нужны современные верфи, сегодня у судостроения абсолютно другие технологии», — подчеркнул глава ВТБ.

В октябре прошлого года президент Владимир Путин передал ВТБ на пять лет в доверительное управление 100% акций ОСК.

ОСК — давний корпоративный клиент ВТБ. Еще в 2016 году корпорация открыла в банке две кредитные линии на общую сумму €435 млн. Кроме того, ОСК выступала поручителем перед ВТБ по ссудам своим дочерним предприятиям, следует из отчета корпорации за 2020 год.

Летом 2022 года Путин раскритиковал гендиректора компании Алексея Рахманова за убыточные контракты. После передачи ОСК под управление ВТБ тот ушел с поста.

В мае РБК писал, что ОСК не исключает продажу непрофильных активов для сокращения издержек.

В 2023 году зафиксирована отрицательная рентабельность по чистой прибыли на уровне минус 11%. Средняя убыточность в 2011–2023 годах составила 17%.

Костин в интервью РБК в сентябре 2023 года среди проблем Объединенной судостроительной корпорации называл «огромную финансовую дыру», а также «глубокое технологическое отставание, особенно в зоне гражданского судостроения». По его словам, почти все контракты ОСК с заказчиками убыточные, а вся отрасль судостроения все время «на подсосе государства».

Позднее он рассказывал, что на ее верфях до сих пор используются немецкие станки 1932 года. «И там люди с гордостью говорят: вот у нас станок, ему 90 лет. Я говорю: ну это же не исторический памятник», — отмечал он.