Дефицит ОСК оценен более чем в 1 трлн рублей

Дефицит Объединенной судостроительной корпорации на период до 2030-го оценен в 1,029 трлн руб., заявил глава ВТБ Андрей Костин.

О результатах аудита Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), рассказал на ВЭФ-2024 глава ВТБ Андрей Костин. С 2023-его года корпорация находится в управлении финансвого института. «Мы попросили министерство финансов провести анализ финансового состояния ОСК, казначейство месяцев 8 или 9 [оценивало] и пришло к выводу, что дефицит средств с перспективой до 2030 года, именно те пять лет, что мы будем управлять, составляет 1,029 трлн руб. Это цифры министерства финансов. Что мы под ним понимаем: дефицит денежных средств — это финансирование собственной деятельности ОСК, это погашение обязательств без источников финансирования, в том числе кредиты не обеспеченные товарной продукцией и это средства необходимые для достройки убыточных заказов. Это не развитие, это вообще не инвестиции. Это нынешнее состояние, чтобы прожить пять лет и не завалиться. Это первая задача».

Костин также отметил, что «ОСК на сегодня — это 85% военка, и это 95% оборнзаказа в области морского флота, поэтому говорить о планах было бы неправильно»: «У нас на повестке дня нужно говорить о развитии гражданского флота, который в России практически отсутствует. У нас в советский период максимальный уровень перевозки грузов на российских судах достигал в [некоторые] годы 50%, практически. А сегодня 2%. 2% перевозок осуществляется судами, которые произведены в Советском Союзе и еще в России». По его словам, основная задача — «это создать современное производство именно для гражданских судов, именно на это и будет нацелено строительство верфи здесь во Владивостоке (накануне, 4 сентября, стало известно о строительстве к 2031-ому верфи в бухте Промежуточная. — РБК): «В наш период, который нам остался на пять лет (имеется ввиду срок, на который ВТБ получил ОСК в управление. — РБК), мы будем строить одну верфь здесь. И мы будем модернизировать дополнительно те верфи, которые уже существуют на северо-западе, прежде всего в Санкт-Петербурге, там четыре верфи находятся. Некоторые из них требуют большей модернизации, некоторые меньшей».

Также Костин напомнил, что президент и правительство одобрили, что в ближайшие пять лет все дивиденды, которые ОСК направляли в правительство (я не беру частные, частные дивиденды будут выплачиваться акционерам, как они должны были), все дивиденды, «которые получал главный акционер», будут целевым образом направляться на финансирование, на докапитализацию компании ОСК. В том числе по привилегированным акциям, добавил он.

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