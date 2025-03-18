ОСК отказалась от покупки верфи «Звезда»

«У ОСК нет пока средств, а там есть эффективный собственник», заявил Костин, комментируя отказ от покупки верфи. ВТБ вел переговоры с «Роснефтью» о продаже завода и сопутствующих активов с четвертого квартала 2024-го

Верфь «Звезда» в Приморском крае (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) отказывается от покупки судостроительного завода «Звезда» в Большом Камне Приморского края, так как на это пока нет денег, заявил председатель совета директоров ОСК, глава ВТБ Андрей Костин, передает «Интерфакс».

«Оценка больше не идет. Сделки нет уже. И не будет», — сказал он.

Как шли переговоры

Говоря о причинах отмены сделки, Костин отметил, что «у ОСК нет пока средств, а там есть эффективный собственник, он продолжит работать».

Переговоры между «Роснефтью» и ВТБ о продаже завода и сопутствующих активов начались в четвертом квартале 2024 года. «Роснефть» аргументировала продажу необходимостью консолидации российских судостроительных активов в периметре ОСК для повышения эффективности отрасли. Предполагалось, что ВТБ в рамках сделки может приобрести также Приморский металлургический завод, проектные бюро и другие смежные активы. Указывалась и номинальная стоимость активов — 250 млрд руб.

Приостановить переговоры о сделке стороны приняли решение еще в январе, выяснил РБК. Об этом говорится в письме, направленном гендиректором «Роснефтегаза» Геннадием Букаевым гендиректору ОСК Андрею Пучкову 21 января. В обращении, с которым ознакомился РБК (его подлинность подтвердил источник РБК в отрасли), стоит пометка «Об исполнении поручения президента Российской Федерации №Пр-2248 от 29.10.2024». «С учетом значительного изменения переговорной позиции ОСК и отсутствия необходимых денежных средств у покупателя для оплаты согласованной цены сделки, предлагаем свернуть совместную работу в составе рабочих групп в связи с отсутствием перспектив успешного завершения данной сделки со стороны ОСК», — поясняется в документе.

Как рассказали два источника РБК в судостроительной отрасли, в конце января после визита на завод главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина гендиректор «Звезды» Сергей Целуйко сообщил сотрудникам завода о решении нефтяной компании не продавать Объединенной судостроительной корпорации предприятие и смежные — судоремонтные и металлургические — активы. Один из источников РБК говорит, что до сотрудников также была доведена информация о возможном выделении дополнительного финансирования на строительство «второй очереди» завода.

В письме Букаева указано, что возможная сделка предполагалась в форме продажи 100% акций АО «Современные технологии судостроения» (СТС), материнской компании верфи. Это АО, которое с января 2025 года возглавляет гендиректор «Роснефтегаза» Геннадий Букаев, владеет, по данным Rusprofile, 100% ООО «Судостроительный комплекс «Звезда». Текущая структура акционеров АО не раскрывается. На конец 2020-го акции были распределены между АО «Роснефтегаз» (82,35%), АО «Всероссийский банк развития регионов» (13,1%) и ООО «ГПБ — Промышленные инвестиции» (4,55%).

Как рассказывал в начале декабря глава ВТБ Андрей Костин, до конца первого квартала 2025 года планировалось провести оценку финансового положения «Звезды». «Сделка в самом начале пути. Мы только на днях подписали трехстороннее соглашение: между ОСК, ВТБ и «Роснефтью» относительно проведения оценки. Мы пока не заходили на предприятие. По большому счету знаем только из печати да из разговоров, что там происходит. Не знаем ни финансового положения, ни какие будут затраты, — сказал Костин. — Нам, я думаю, сложно будет заплатить сразу все, может, от нас и не будут ждать всю сумму. Когда мы поймем масштаб или стоимость, тогда будем думать, каким образом расплачиваться».

«Коммерсантъ» писал, что вырученные от сделки средства «Роснефть» предлагала направить на освоение Томторского месторождения редкоземельных металлов. Первичная оценка запасов участка Буранный Томторского месторождения, которую в 2021 году приводил Polymetal (владел правами на участок), составляла 11,4 млн т руды с содержанием 0,7 млн т оксида ниобия и 1,7 млн т редкоземельных оксидов.

Чем известен завод «Звезда»

Судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края, в 20 км на восток от Владивостока, — единственный судостроительный завод в России, построенный с нуля в постсоветское время. Новая верфь, строительство которой началось в 2009 году по поручению главы государства на базе одноименного дальневосточного военного завода, задумывалась как самая современная и оснащенная в России, где можно будет строить суда любого класса и любого назначения. Изначально реализацией проекта занимались ОСК и южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co, но в 2012 году последняя из него вышла. Затем реализацию «Звезды» передали консорциуму «Роснефти» и Газпромбанка — партнеры получили 75% в проекте (блокпакет остался за ОСК, но постепенно его размер снижался). «Роснефть» стала якорным заказчиком проекта. Всего на верфи спущено на воду уже 12 судов, строятся еще 23 более чем из 50, находящихся в портфеле заказов предприятия. Знаковый заказ завода — новый ледокол «Лидер» проекта 10510 мощностью 120 МВт на валах. Судно, заказанное «Росатомом», стоит более 120 млрд руб. Такие суда должны обеспечить круглогодичную проводку по Северному морскому пути — одному из главных транспортных проектов современной России.

В 2018 году Игорь Сечин заявлял, что суммарные инвестиции только в «Звезду» составляют 200 млрд руб. Решение о строительстве металлургического завода было принято в конце 2020-го. Как объяснял тогда топ-менеджер на встрече с президентом, на основании технико-экономического обоснования (его делала компания МСС International Incorporation) был «сделан вывод о целесообразности строительства такого предприятия в этой зоне в связи с отсутствием наших производственных мощностей такого профиля»: «Будет построен новый металлургический завод производительностью 1,5 млн т с учетом того, что порядка 330–350 сама верфь будет перерабатывать, и новые потребители в регионе также могут воспользоваться этими мощностями. Будут производиться стальной лист и трубная продукция». В качестве расположения была выбрана бухта Суходол, рядом со «Звездой». Стоимость проекта оценивалась в $2,2 млрд.