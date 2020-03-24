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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве ввели отсрочку уплаты торгового сбора для бизнеса из-за вируса

В столице до 31 декабря для предпринимателей продлят срок для уплаты торгового налога и аванса по земельному и имущественному налогам. Правительство ввело отсрочку по аренде на три месяца для бизнеса и расширило кредитование
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Власти Москвы до 31 декабря продлят срок уплаты торгового сбора для предпринимателей в связи с мерами, принятыми для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Данные нормы начнут действовать со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов», — уточняется в сообщении. Согласно информации на сайте ФНС торговый сбор выплачивается ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, который следует за текущим кварталом.

Кроме того, до 31 декабря в Москве продлят срок уплаты аванса за первый квартал этого года по налогу на имущество юрлиц и по земельному налогу для организаций в сфере общественного питания, туризма, гостиничного бизнеса, спорта, культуры и досуга.

Правительство и ЦБ объявили меры для поддержки экономики из-за пандемии
Экономика

Столичные власти уточнили, что отсрочка выплат по аренде, которую для малого и среднего бизнеса ввели на федеральном уровне, касается компаний в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма.

От платы за аренду освобождаются культурные и спортивные организации, а также те, кто работает в развлекательной, просветительской, выставочной и образовательной сфере.

На прошлой неделе правительство вместе с Центробанком приняли оперативные меры для поддержки экономики, которые предусматривают, в частности:

  • обнуление импортных пошлин и расширение использования «зеленых коридоров» со стороны таможни для социально значимых товаров;
  • отсрочки по взиманию налогов для авиации и туристической отрасли, а также продление до конца года сроков по взносам последних в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и фонды персональной ответственности;
  • расширение программ кредитования для малого и среднего бизнеса, отмену штрафов для поставщиков за срыв госконтрактов из-за коронавируса;
  • возможности для банков кредитовать турфирмы и транспортные предприятия без ухудшения оценки их финансового положения, а также дополнительные возможности кредитования для производителей лекарств и медоборудования;
  • обеспечение рынков рублевой и валютной ликвидностью, поддержку региональных бюджетов при необходимости.

Ранее правительство обещало создать антикризисный фонд в размере 300 млрд руб. для поддержки экономики. С 17 марта также отменили ограничения для транспорта, занимающегося поставками в торговые сети.

К настоящему моменту число зараженных в России официально увеличилось до 495 человек. Во вторник, 24 марта, зафиксировали 57 новых случаев коронавируса. Большинство из них выявили в Москве (28 человек), другие обнаружили в 13 регионах.

Теги: Москва, налоги, торговый сбор
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