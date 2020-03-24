В Москве ввели отсрочку уплаты торгового сбора для бизнеса из-за вируса

В столице до 31 декабря для предпринимателей продлят срок для уплаты торгового налога и аванса по земельному и имущественному налогам. Правительство ввело отсрочку по аренде на три месяца для бизнеса и расширило кредитование

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Власти Москвы до 31 декабря продлят срок уплаты торгового сбора для предпринимателей в связи с мерами, принятыми для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Данные нормы начнут действовать со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов», — уточняется в сообщении. Согласно информации на сайте ФНС торговый сбор выплачивается ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, который следует за текущим кварталом.

Кроме того, до 31 декабря в Москве продлят срок уплаты аванса за первый квартал этого года по налогу на имущество юрлиц и по земельному налогу для организаций в сфере общественного питания, туризма, гостиничного бизнеса, спорта, культуры и досуга.

Столичные власти уточнили, что отсрочка выплат по аренде, которую для малого и среднего бизнеса ввели на федеральном уровне, касается компаний в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма.