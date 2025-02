Спрос на адаптеры для зарядки китайских электрокаров вырос в десятки раз

На фоне резкого роста рынка китайских электрокаров в России — вырос спрос на адаптеры для их зарядки. Выстроенная инфраструктура ранее была ориентирована преимущественно на японские и европейские машины

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Владельцы китайских электрокаров и гибридов все чаще прибегают к покупке адаптеров (переходников) на зарядные устройства некитайского стандарта, которыми в большинстве своем снабжены сети электрозаправок (ЭЗС) в России. Как следует из данных крупнейших маркетплейсов, подготовленных для РБК, в 2024 году спрос на такие аксессуары вырос в некоторых случаях в 10-20 раз.

Стоимость переходников скоростного типа при этом варьируется в диапазоне от 80 до более 200 тыс. руб., показывают результаты поисковых запросов на торговых онлайн-площадках. В то же время их средняя цена за последние годы снизилась, следует из данных.

Стандарты разъемов электрозарядки Существует порядка восьми видов различных разъемов для зарядки электромобилей, которые, как и зарядные станции, делятся на медленный AC (2-43 кВт) и быстрый DC (50-150 кВт) тип. В России наиболее распространенными долгое время были разъемы европейского и японского стандартов, под которые формировалась зарядная инфраструктура. Поэтому большинство российских ЭЗС оснащались коннекторами с разъемами Type 2 (медленный европейский), CCS 2 (быстрый европейский) и CHAdeMO (быстрый японский). Но рост числа китайских электрокаров создал спрос на коннекторы типа GB/T.

Как изменился спрос на адаптеры

По итогам 2024 года продажи адаптеров для разъема GB/T выросли почти в 20 раз в количественном выражении по сравнению с 2022-ым, сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Средний чек при этом снизился на 2,5% по сравнению с показателем 2023 года, в том числе за счет увеличения ассортимента и появления большего количества устройств в разных ценовых категориях.

В «Авито» рассказали, что из-за возрастающего интереса российских автомобилистов к рынку электрокаров наблюдается активный рост продаж зарядных устройств и переходников. Вместе с тем, абсолютные значения таких сделок пока невелики, подчеркивают в компании. В целом, на «Авито» в 2024 году по сравнению с 2023-м продажи зарядных устройств для китайских электромобилей стандарта GB/T выросли в 5 раз. Цены на них при этом остались на уровне прошлого года, а на устройства GB/T DC за два года снизились на 9% и составили 92,975 тыс. руб. в январе этого года. «Все типы переходников GB/T также стали продаваться чаще: в 2024 году рост составил почти 3 раза. Особенно за год выросли продажи переходников DC — более чем в 10 раз», — рассказали в пресс-службе.

Пик роста спроса на зарядные устройства и переходники для электромобилей пришелся на 2023 год, говорят в Ozon. По сравнению с 2022 годом продажи таких устройств в штуках выросли тогда в шесть раз, что однако объясняется эффектом низкой базы. «В прошлом году ассортимент категории расширился на волне роста спроса, и число покупок в категории тоже увеличилось — в четыре раза в штуках. Но несмотря на высокие темпы роста, этот сегмент рынка остается небольшим в абсолютных значениях», — также заявляют в компании.

Рост парка китайских электромобилей

С 2022 года число зарегистрированных в России электромобилей выросло в 3,6 раза — с 16,6 тыс. до 59,6 тыс. на 1 января 2025 года, следует из данных агентства «Автостат». С учетом подключаемых гибридов на 1 июля 2024 года в России числилось 90 тыс. автомобилей (43,8% из них — гибриды). При этом значительно возросло число китайских электрокаров. Если на 1 января 2022 года топ-3 марок составляли японский Nissan (11,8 тыс. шт.), американская Tesla (1,7 тыс. шт.) и немецкий Porsche (674 шт.), то на 1 января 2025 года наибольшую численность имели Nissan (16,7 тыс. шт.), китайский Zeekr (11,2 тыс. шт.) и Tesla (6,7 тыс. шт.).

В целом продажи электромобилей в 2024 году увеличились на 26,4% — до 17,8 тыс. шт. Самым популярным брендом в прошлом году стал китайский Zeekr, после которого идут «Москвич», Evolute, Vokswagen и китайский Avatr. Реализация гибридных автомобилей увеличилась в 2,9 раза — до 62,85 тыс. штук. В лидерах были китайские Lixiang, Voyah, а также BMW, Mercedes-Benz и китайский Tank.

Данные «Авито Авто» подтверждают растущий интерес к электрокарам из Китая. В частности, в 2024 году количество запросов пользователей площадки по электромобилям с пробегом выросло на 9,7% год к году, тогда как предложение осталось на уровне 2023 года. «В 2024 году наиболее заметный интерес пользователи платформы проявляли к автомобилям марки Zeekr, которая получила долю 28,65%. На втором месте — Tesla с 18,32%, а на третьем — Nissan с долей 15,22%. Также в топ-5 по популярности вошли Volkswagen (5,37%) и Avatr (3,23%). В топ-5 по количеству объявлений вошли эти же марки», — рассказали в пресс-службе «Авито».

По результатам опроса, проведенного разработчиками платформы 2Chargers (карта сетей ЭЗС в России) в начале февраля, в 2023 году электромобиль купили 26,5% пользователей площадки, а в 2024 году — еще 20,1%. Вероятно, в подавляющем большинстве случае речь идет о приобретенном китайском электромобиле или гибриде, полагает основатель 2Chargers Александр Кузнецов.

Изменение структуры комплектации заправок

По данным платформы 2Chargers, сегодня в десятку крупнейших операторов зарядных станций в России входят в порядке убывания такие компании, как Sitronics, IT Charge, «РусГидро», PUNKT E, TOUCH, «Энергия Москвы», Electro.Сars, «Яндекс.Заправки», «ЭлектроПорт» и Electrifly. При этом лидерство по количеству коннекторов GB/T DС выглядит несколько иначе: Sitronics, Electro.Сars, IT Charge, «ЭлектроПорт», PUNKT E, Electrifly, EV-Time, ЭЗС СК, DriveEnergy, ElectroTransport Plus. В частности, из топ-10 по данному показателю выпадает крупнейший по числу бесплатных локаций оператор ЭЗС — «Энергия Москвы», следует из данных. РБК направил запрос департамент транспорта города Москвы.

В 2Chargers вместе с тем отмечают рост числа коннекторов стандарта GB/T DС за последние годы, по количественному показателю (3,2 тыс. шт.) они теперь находятся на третьем месте после CCS2 (около 4,2 тыс. шт.) и Type 2 (3,7 тыс. шт.). «Если в декабре 2023 года на карте в нашем приложении было чуть больше 500 коннекторов GB/T DС, то сейчас их больше 3 тыс. Это прежде всего связано с требованиям к субсидируемым зарядным станциям, а также с изменением парка электромобилей», — объясняет Кузнецов.

С 2022 года в России действует инициатива «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», в рамках которой ведется поддержка развития сетей ЭЗС. Ее основным инструментом является субсидирование компенсации затрат на техническое присоединение и закупку оборудования, напоминают в Минпромторге. С момента ее запуска в стране было установлено более 2,6 тыс. быстрых зарядных станций для электромобилей. «К 2030 году планируется установить суммарно 28 тыс. быстрых электрозарядных станций. Для достижения этой цели государство планирует продолжить субсидирование установки электрозарядных станций», — сообщили РБК в ведомстве.

Максимальная субсидия, которую может получить оператор, составляет 2,76 млн руб. Государство готово компенсировать 60% (но не более 1,86 млн руб.) затрат на приобретение станции и 30% затрат (но не более 900 тыс. руб.) на техприсоединение к электросетям. Минпромторг при этом устанавливает требования к комплектации субсидируемых зарядных станций. Так, в середине 2022 года было введено условие о том, что станция должна иметь три коннектора, из которых один — обязательно китайского стандарта GB/T, а европейский CCS и японский CHAdeMO по выбору. Поскольку китайских электрокаров с разъемами GB/T в России тогда было мало, участники рынка связывали это новшество с закрытием экспорта из Евросоюза, а также надеждами на китайскую локализацию и азиатский импорт, писала газета «Коммерсантъ».

В конце 2022 года Минпромторг после консультаций с участниками рынка думал отменить это требование и разрешить инвесторам ставить станции, исходя из собственной бизнес-логики, даже только с европейскими коннекторами CCS2. Однако изменения не были введены, а новую минимальную конфигурацию зарядной станции министерство утвердило весной 2024 года. По ней требование к трем коннекторам осталось, но обязательным стал не только китайский разъем GB/T, но и европейский CCS2. На выбор инвестора осталось только оснащение третьего коннектора.

На текущий момент, популярность коннекторов различного типа в России выглядит следующим образом: CCS2 занимает долю в 32,9%, CHAdeMO — 27,17%, GB/T DC — 20,49%, приводят расчеты в 2Chargers. Последние при этом опередили по показателю европейские коннекторы медленного типа Type 2, доля которых сегодня составляет 15,58%. «При этом популярность CHAdeMO падает уже на протяжении года. Если же брать всю зарядную инфраструктуру, то пока в стране GB/T DC уступает по количеству CCS2, который является лидером», — заключает Кузнецов.

В текущих условиях, увеличение спроса на переходники для китайских электромобилей говорит о том, что российский потребитель, несмотря на меры господдержки на отечественные электромобили, продолжает приобретать машины, произведенные в Китае, прокомментировал РБК председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) Армен Сафарян. «Действительно, в общем количестве зарядных портов китайский стандарт GB/T установлен не на всех станциях: начало их массового применения пришлось на 2022 год, когда была запущена государственная программа по развитию сети ЭЗС. Но сейчас, исходя из динамики и структуры парка, операторы все чаще ставят на ЭЗС коннекторы в конфигурации два китайских GB/T и один европейский CCS2», — добавил он. Кроме того, обычно у каждого электромобилиста есть переходник в качестве резервного на случай, если вдруг основной не работает или занят, объясняют в ассоциации.



Таким образом, возросшая востребованность переходников для китайских электрокаров «не является критичным вопросом», учитывая особенности развития рынка электромобильности в России, считает Сафарян. «В то же время выбор пользователей в пользу электромобилей китайского производства учитывается операторами и производителями зарядных станций: соответствующие технические решения представлены на рынке и используются при развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей», — заключают в АПОЭ.