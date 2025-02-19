С 2022 года бизнес электрозаправок в России вырос в шесть раз

Бизнес электрозаправок в России за три года вырос в шесть раз, тогда как сегмент топливных АЗС, напротив, сократился. Эксперты говорят о консолидации традиционных игроков и отмечают низкую рентабельность сетей для электромашин

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российский бизнес зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) за последние три года вырос почти в шесть раз. К такому выводу пришли эксперты компании «СКБ Контур», с исследованием которых ознакомился РБК. Они подсчитали, что с 2022 по начало февраля 2025 года число организаций, занимающихся бизнесом по созданию и развитию электрических заправок, выросло с 28 до 163.

При этом количество игроков на рынке традиционных топливных заправок за это время, наоборот, несколько уменьшилось — на 128 участников, или 2%, до 10 234 компаний.

Как считали Эксперты проекта «Контур.Фокус» компании «СКБ Контур» изучили изменения на российском рынке заправок в период с января 2022 по февраль 2025 года. Расчет произведен по соответствующим топливному и электрическому сегменту ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). В частности, динамика бизнеса электрозаправок отслеживалась по ОКВЭД «Деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями».

Как менялся рынок заправок

Как отмечают в «СКБ Контур», ликвидации бизнеса в АЗС-отрасли за три года превысили регистрации: 3136 закрытий против 2845 открытий. Пик ликвидаций пришелся на 2022-й, когда с рынка ушли 1174 компании, а регистраций — на 2024-й, тогда свой бизнес зарегистрировали 960 новых участников. Лидером по числу ликвидаций стал Дагестан, там с начала 2022 до февраля 2025 года закрылась 201 компания из сферы АЗС. Второе место заняла Москва, где ушли 135 игроков. Далее идет Самарская область, потерявшая 134 участника, затем Челябинская область, где рынок АЗС сократился на 122 компаний, и наконец, Новосибирская область — минус 109 организаций.

В то же время в нише электрозаправок отмечен «заметный рост» новых регистраций компаний год к году. Так, в 2022-м на рынок пришли 17 игроков, в 2023 году — 24, в 2024-м — 43, а в начале 2025 года — один. Потери же в этом направлении оказались «единичными», говорят эксперты. Больше всего компаний в сфере ЭЗС закрылось в Москве. В Московской области ликвидировались две организации, а в Республике Тыва и Приморском крае рынок потерял по одному игроку.

В целом, по данным на начало февраля 2025 года, самый «большой» заправочный бизнес развернулся в Республике Дагестан — 560 организаций, подсчитали в «СКБ Контур». На втором месте Москва — 387 игроков, затем Московская область — 378, Ростовская область — 357 и Самарская область с 345 компаниями, занятыми в отрасли АЗС.

В сфере электрозаправок первое место у Москвы, где, по данным на начало февраля 2025 года, работали 42 профильные компании, тогда как в январе 2022-го их было только 11. На втором месте Ивановская область, на рынке электрозаправок которой сейчас 22 организации (в начале 2022 года их не было). Третье место закрепилось за Санкт-Петербургом, где число игроков в сфере ЭЗС выросло с одного в 2022-м до 15 на текущий момент. На четвертом месте — Республика Татарстан, там сейчас девять компаний против всего двух в 2022-м. Замыкает топ-5 Московская область, в которой в настоящий момент работают семь компаний, а в 2022-м их не было вообще, следует из данных исследования.

Что стоит за динамикой

Появление в России с традиционно нефтегазовой экономикой электротранспорта долгое время подвергалось серьезному скепсису, говорит Антон Яковлев, эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса. «Как итог, электротранспорт довольно долго был уделом энтузиастов», — отмечает он.

Тем не менее с 2022 года число зарегистрированных в России электромобилей выросло в 3,6 раза, с 16,6 тыс. до 59,6 тыс. на 1 января 2025 года, следует из данных агентства «Автостат». Кроме того, в 2022-м в стране начался выпуск электромобилей, совокупный объем которого к концу прошлого года составил 9,3 тыс. электрокаров — преимущественно марок «Москвич», Evolute и «Амберавто». Сегодня на электрокары приходится 0,12% от всех легковых машин на российском рынке. Порядка 60% образуют автомобили трех брендов: Nissan (16,7 тыс.), Zeekr (11,2 тыс.) и Tesla (6,7 тыс.). Но услугами ЭЗС пользуются также владельцы подключаемых гибридов, с учетом которых на 1 июля 2024 года в России числилось 90 тыс. автомобилей (43,8% из них — подключаемые гибриды).

Вторую сложность использования электротранспорта в России создавало отсутствие сети электрозаправочных станций, добавляет Яковлев. «Даже на сегодняшний день электротранспорт рассматривается исключительно как городской транспорт из-за невозможности обеспечить быструю зарядку по пути из одного населенного пункта в другой», — замечает эксперт. Однако проведенный анализ подтверждает, что ситуация меняется и быстрый рост рынка электромобилей и гибридного транспорта в определенной степени подталкивает спрос, считает он.

Активное развитие электрозаправочных станций в России отражает общий тренд на электрификацию транспорта, считают в «Контур.Фокусе». Тем не менее остаются регионы, где продолжается рост в сегменте топливных заправочных станций и отсутствует покрытие электрозаправочными, замечают там. Вместе с тем в ряде субъектов складываются «объективные» предпосылки к активному развитию ЭЗС, полагает Владислав Онищенко, гендиректор Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ). Он уверен, что спрос на электротранспорт продолжит расти, что в том числе связано с анонсированным выпуском уже полностью российских электроавтомобилей. «Это приведет к тому, что и в Самарской области, и в целом в Поволжье будет расти спрос на электрозаправки. В Нижегородской области также стоит ожидать роста спроса. Кроме того, по мере обновления парка такси стоит рассчитывать на то, что соответствующим образом будет расти и спрос на зарядную инфраструктуру для электротакси. Стоит присмотреться к Калининградской области, крупным агломерациям Урала и Сибири», — предполагает эксперт.

Кроме того, с 2022 года в России реализуется субсидиарная инициатива социально-экономического развития «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», рассказали РБК в пресс-службе Минэнерго. По итогам 2024 года в ней приняли участие 65 субъектов. Как итог, за последние три года произошел существенный рост числа введенных в эксплуатацию «быстрых» электрозарядных станций: сегодня их более 2,7 тыс., «что соответствует спросу», считают в ведомстве. В 2025 году меры поддержки, направленные на развитие электрозаправок, сохраняются, включая субсидии на технологическое присоединение к электросетям и закупку необходимого оборудования. Также идет работа по увеличению числа ЭЗС на международных трассах. «Действующие меры реализуются комплексно, что полностью соответствует спросу на рынке и на данный момент не требует внедрения дополнительных инструментов», — уверены в Министерстве энергетики.

Анализ структуры рынка топливных заправок в России подтверждает информацию о ликвидации юридических лиц в отрасли, прокомментировали РБК в аналитической компании «ОМТ Консалт». «Однако, несмотря на это, общее количество АЗС и АГЗС (автогазозаправочные станции. — РБК) в России без учета новых регионов с 2021 по 2025 год выросло на 2,8%», — отмечают аналитики. В частности, количество АЗС, входящих в сети ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании), выросло на 315 штук, до 8972 объектов. Число АЗС крупных сетей (более 20 АЗС) увеличилось на 547, до 5192 единиц, средних (от шести до 20 АЗС) — на 558, до 4263, а мелких (до пяти АЗС) — напротив, сократилось на 661, до 9340 единиц.

Выводы экспертов указывают на сокращение числа мелких участников при росте доли крупных и средних сетей. Так, на рынке АЗС и АГЗС сегодня действует около 6,3 тыс. разных юридических лиц, подсчитали в «ОМТ Консалт». И если в 2021 году в среднем на одну компанию приходилось шесть топливных заправок, то к началу 2025 года этот показатель увеличился до 6,5. «Это свидетельствует о консолидации рынка: более эффективные сети АЗС поглощают малоэффективные объекты, принадлежащие небольшим компаниям», — приходят к выводу эксперты.

Рынок ЭЗС при этом активно растет, превысив 7 тыс. объектов, согласны в «ОМТ Консалт». «Но важно учитывать, что рост инфраструктуры опережает темпы увеличения парка электротранспорта», — замечают аналитики. Для сравнения: в начале 2024 года на одну топливную АЗС приходилось более 2150 легковых автомобилей, а на одну ЭЗС — всего 67, включая гибридные. Таким образом, традиционные заправки обслуживают в 32 раза больше автомобилей, чем электрические. «С учетом более длительного времени зарядки электромобилей разница в загруженности между традиционными и электро-АЗС становится еще более очевидной. При этом парк чистых электромобилей в России составляет всего 0,2% от общего числа автомобилей, что пока ограничивает экономическую эффективность ЭЗС», — заключают эксперты.