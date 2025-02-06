Посол Эфиопии заявил о планах начать производство электромобилей Lada

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В Эфиопии планируется запустить производство электромобилей российской марки Lada, сообщил в интервью ТАСС посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру.

«Что касается Lada, сейчас политика правительства Эфиопии направлена на использование электромобилей, особенно в классе легковых машин. Поэтому нам важно, что в данный момент Lada рассматривает возможность перехода на их производство», — сказал он.

Дипломат добавил, что автомобили Lada уже зарекомендовали себя в Эфиопии в качестве такси и в других сферах, поэтому российскому бренду не понадобится широкая рекламная кампания. Ожидается, что производство начнется к концу года.

АвтоВАЗ запустил серийное производство электромобиля Lada e-Largus на заводе в Ижевске в конце сентября 2024 года. На церемонии запуска присутствовали президент АвтоВАЗа Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов.

Объемы производства будут зависеть от спроса на электромобили, развития зарядной инфраструктуры в регионах и государственных стимулов для местных электромобилей.

Lada e-Largus – первый российский электромобиль с отечественной батареей. Автомобиль имеет синхронный электродвигатель с пиковой мощностью до 120 кВт. Максимальная скорость составляет 145 км/ч. Силовая установка разработана компанией «Автономные энергетические системы» в сотрудничестве с инженерами АвтоВАЗа. Батареи и система управления также разработаны и произведены в России.Электромобиль производится по полному циклу, включая сварку, покраску кузова и финальную сборку. Уровень локализации Lada e-Largus превышает 50%.