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Акцию по бесплатному проезду электромобилей продлили на 2025 год

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Правительство России продлило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей отечественной сборки до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Эксперимент стартовал в начале весны 2023 года. Всего с 1 марта 2023 по 31 декабря 2024 года к акции подключилось более 10,6 тыс. человек. По платным трассам за это время бесплатно проехали свыше 1,1 млн раз. В частности, на отечественном электромобиле можно бесплатно прокатиться по трассам М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон».

По новым условиям, в 2025 году акция распространяется на индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

«Согласно данным Минэкономразвития, количество электромобилей, зарегистрированных в стране, уже превысило 60 тыс. единиц. <...> Правительством внедряются стимулирующие меры: субсидирование на приобретение, льготы по транспортному налогу, парковкам. Идет активное расширение сети электрозарядных станций», — рассказал замминистра экономического развития России Михаил Каминский.

Льгота касается машин под брендом EVOLUTE, собранных на липецком заводе «Моторинвест», электромобилей от московского автомобильного завода «Москвич», электрогрузомобилей от компании «ЭМ-Рус», моделей «Газель e-NN», «Газель e-City» от Горьковского автомобильного завода, LADA e-Largus, LADA Ellada, «Амберавто А5» от предприятия «Автотор».

Кроме того, водителям электрических автомобилей нужно купить или взять в аренду бесконтактный транспондер T-pass в офисе поддержки ООО «Автодор — платные дороги» и предоставить документы, которые подтвердят, что автомобиль оснащен исключительно электродвигателем.

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Теги
электромобили платные дороги Минэкономразвития
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