Акцию по бесплатному проезду электромобилей продлили на 2025 год
Правительство России продлило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей отечественной сборки до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Эксперимент стартовал в начале весны 2023 года. Всего с 1 марта 2023 по 31 декабря 2024 года к акции подключилось более 10,6 тыс. человек. По платным трассам за это время бесплатно проехали свыше 1,1 млн раз. В частности, на отечественном электромобиле можно бесплатно прокатиться по трассам М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон».
По новым условиям, в 2025 году акция распространяется на индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.
«Согласно данным Минэкономразвития, количество электромобилей, зарегистрированных в стране, уже превысило 60 тыс. единиц. <...> Правительством внедряются стимулирующие меры: субсидирование на приобретение, льготы по транспортному налогу, парковкам. Идет активное расширение сети электрозарядных станций», — рассказал замминистра экономического развития России Михаил Каминский.
Льгота касается машин под брендом EVOLUTE, собранных на липецком заводе «Моторинвест», электромобилей от московского автомобильного завода «Москвич», электрогрузомобилей от компании «ЭМ-Рус», моделей «Газель e-NN», «Газель e-City» от Горьковского автомобильного завода, LADA e-Largus, LADA Ellada, «Амберавто А5» от предприятия «Автотор».
Кроме того, водителям электрических автомобилей нужно купить или взять в аренду бесконтактный транспондер T-pass в офисе поддержки ООО «Автодор — платные дороги» и предоставить документы, которые подтвердят, что автомобиль оснащен исключительно электродвигателем.
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