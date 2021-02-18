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СМИ узнали о планах Telegram разместить облигации на $1 млрд

По данным «Коммерсанта», владелец мессенджера Telegram Group хочет привлечь $1 млрд с помощью размещения бондов для узкого круга инвесторов из России, Европы, Азии и Ближнего Востока
Фото: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg
Фото: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg

Компания Telegram Group Inc., которая владеет мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на финансовом рынке и источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседников газеты, облигации будут конвертируемыми, бумаги не будут размещены на бирже. Бонды выпустят на срок пять лет, при этом инвесторам ежегодно будет выплачиваться купон, предварительно в размере 7–8% от суммы долга. В случае если Telegram в течение пяти лет проведет IPO (публичное размещение акций), владельцы облигаций смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения.

Минимальный чек для участия в размещении составляет $50 млн, заявили источники «Коммерсанта». Один из собеседников допускает, что он может снизиться до $10 млн.

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Фото:Александр Земляниченко / AP

Организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке, передает газета. По словам источника издания, представители США не смогут участвовать в размещении. Право отбирать инвесторов остается за Telegram, отметил он.

Как сообщили источники «Коммерсанта», в России потенциальные инвесторы начали получать предложения о покупке облигаций от финансовых агентов, которыми выступают ВТБ и «Атон». В «Атоне» отказались от комментариев, ВТБ не ответил на запрос газеты.

Telegram направит средства, полученные от продажи бондов, на улучшение инфраструктуры и привлечение новых пользователей, отмечает газета. Также деньги нужны на возврат средств инвесторам в блокчейн-платформу TON, которая не запустилась.

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В январе издание The Information сообщило со ссылкой на источники, что Telegram обсуждает возможность привлечь финансирование в виде долга с потенциальной конвертацией в акции при IPO. Дуров, комментируя материал, заявил, что команда мессенджера не обращалась к потенциальным инвесторам в поисках финансирования, но разработчики получили предложения от тех, кто желает профинансировать Telegram. Он добавил также, что компания не намерена брать на себя какое-либо обязательство по проведению IPO.

Как объяснял ранее Дуров, Telegram финансируется из личных средств основателя мессенджера, значительная часть из которых была им получена в результате продажи доли во «ВКонтакте». В декабре 2020 года он объявил о будущей монетизации Telegram и рассказал, что обслуживание серверов обходится ему в сотни миллионов долларов в год — эти средства уже невозможно вносить из собственных сбережений.

Автор
Наталия Анисимова
Telegram инвесторы облигации Павел Дуров
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