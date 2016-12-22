«Аэрофлот» сообщил о повышении топливного сбора

Российская авиакомпания «Аэрофлот» увеличила с 27 ноября топливный сбор на внутренних рейсах, что привело к подорожанию билетов. Информация об изменениях в тарифах размещена на сайте авиаперевозчика.

Согласно опубликованным данным, билет на внутренний рейс в классах «эконом» и «комфорт» подорожал на 200 руб., так как топливный сбор увеличился с 2065 руб. до 2265 руб.

Поскольку топливный сбор за полет в классе «бизнес» составляет 200% от сбора за полет в классах «эконом» и «комфорт», премиальный билет подорожает на 400 руб.

На рейсах Москва — Якутск сбор на билеты в экономклассе увеличится с 3565 руб. до 3765 руб., а в классе «комфорт» сбор уменьшится с 3565 руб. до 3365 руб.

Ранее, 27 ноября, Росавиация опубликовала данные, которые свидетельствуют о росте цен на авиационный керосин у поставщиков в аэропортах России за период с октября по ноябрь.

13 ноября «Аэрофлот» спрогнозировал потери в 55 млрд руб. от удорожания топлива и девальвации рубля.