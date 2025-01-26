«Бури, детка, бури!»: к чему приведет энергетическая политика Трампа

Американский президент Дональд Трамп обещает значительный рост добычи нефти и газа в США, поставки энергоресурсов всему миру и обогащение бюджета. Эксперты дали оценку реалистичности плана и его последствиям

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Новый президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, сразу объявил чрезвычайное положение в американской энергетике, подписал ряд указов, направленных на поддержку добычи нефти и газа, и заявил о необходимости вдвое увеличить производство энергоресурсов. По его мнению, это требуется как для удовлетворения внутреннего спроса, так и для экспортных поставок «всему миру», которые Вашингтон готов гарантированно осуществлять «сотни лет».

Новую энергетическую политику Вашингтона в своих выступлениях Трамп, по сути, выражает одной фразой — «Бури, детка, бури!» («Drill, baby, drill!»). Президент рассчитывает, что план позволит США «вновь стать богатым государством», «снизить цены практически на все товары и услуги», достичь статуса «производственной сверхдержавы» и «столицы искусственного интеллекта и криптовалют».

Следуя этому плану, уже в первый день президентства Трамп объявил о поощрении разведки и добычи энергоресурсов на федеральных землях и снятии запрета на аренду новых зон континентального шельфа для бурения (его установил экс-глава Белого дома Джо Байден в начале 2025 года). Минэнерго США, в свою очередь, возобновило рассмотрение заявок на экспорт СПГ в страны, с которыми у Вашингтона нет соглашений о свободной торговле (этот процесс также приостанавливал Байден). К числу таких относятся, например, Китай или государства Евросоюза.

Параллельно Трамп заявил о намерении попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Новый глава Белого дома считает, что это необходимо также для влияния на Россию и урегулирования конфликта на Украине. Нефтяные котировки отреагировали на слова американского президента нервно и просели ниже $79 за баррель. Однако в прошлом Трамп много раз безрезультатно призывал ОПЕК+ изменить свою политику регулирования нефтяного рынка. А в Кремле уже заявили, что конфликт не зависит от цен на нефть.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что желание Трампа снизить цены противоречит намерению кратно увеличить производство энергоресурсов.

Как вырастет добыча нефти

США уже являются крупнейшим производителем нефти в мире, но также и главным ее потребителем. По данным Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), в 2024 году Соединенные Штаты добывали рекордные 13,2 млн барр. нефти в сутки (барр./сут.), из которых на экспортные поставки приходилась лишь четверть объема; еще 6 млн барр./сут. приходилось на импорт. Для сравнения: Саудовская Аравия и Россия производили около 9 млн барр./сут., но экспортировали около 6 млн и 5 млн барр./сут. соответственно.

Статус главного нефтедобытчика США вернули себе в 2019 году, как раз в первый президентский срок Трампа. С 2017 по 2019 год среднесуточная добыча выросла на 2,95 млн барр., до 12,3 млн барр., но из-за пандемии COVID-19 сократилась в 2020 году до 11,3 млн барр. При этом увеличению производства способствовали как снятие в 2016 году 40-летнего эмбарго на экспорт нефти из США, так и рост цен на мировом рынке за счет сделки ОПЕК+, стартовавшей в 2017 году.

По прогнозу EIA, в 2025 году добыча нефти в США продолжит умеренный рост — до 13,5 млн барр./сут., который в 2026 году замедлится и составит менее 1%, увеличив общий показатель нефтепроизводства до 13,6 млн барр./сут. В Институте энергетики и финансов (ИЭФ) ожидают, что прирост добычи нефти в 2025 году составит 600–700 тыс. барр./сут., то есть «примерно на уровне 2024 года или чуть ниже». «Оттого что Трамп пришел к власти, темпы роста добычи в США в 2025 году не изменятся», — констатирует директор по исследованиям ИЭФ Алексей Белогорьев. Он считает, что усилия американского президента могут стимулировать добычу нефти и газа только через три-четыре года.

При этом эффективность введенных на данный момент мер пока вызывает у экспертов сомнения. «Запрет на разведку и добычу на федеральных землях вводился при Байдене лишь по той причине, что этот запрет ни на что не мог повлиять. В той же мере на ситуацию в нефтяной отрасли США повлияет отмена запрета со стороны Трампа», — считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская напоминает, что способность США нарастить добычу будет связана со множеством факторов, включая правовые. «На этой неделе СМИ сообщали, что отмену решений предыдущего президента, возможно, придется отстаивать в суде. Более того, разработка месторождений на Аляске и в Арктике требует многих лет усилий и капиталовложений. А гарантий того, что следующий президент не отменит решение Трампа по экологическим соображениям, пока нет», — говорит она.

Почему снижение цен не в интересах США

Аналитики сходятся во мнении, что главным драйвером быстрого роста добычи нефти в США могут стать только высокие цены, что, в свою очередь, противоречит обещаниям Трампа снизить котировки. «Обратившись к сценарным прогнозам Агентства энергетической информации США, мы видим, что значительный рост добычи нефти (около 7 млн барр./сут. к 2030 году) возможен только в сценарии высоких цен на нефть (более $100 за баррель)... А поскольку мы не ожидаем существенного энергоемкого роста мировой экономики, значительное увеличение добычи нефти в США случится только при условии отказа страны от нефти Венесуэлы, Канады и Мексики — в этом случае потребуется удовлетворять внутренний спрос», — считает директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова.

Чтобы увеличить производство, американским нефтяникам необходимо осуществить значительные вложения, которые окупятся только при высоких ценах, напоминает Максим Малков, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept. В то же время существенное наращивание добычи приведет к избытку предложения на мировом рынке нефти и снижению цен, что пока остается «фундаментальным противоречием» американской нефтедобывающей отрасли, добавляет он. «Среди мировых производителей нефти значительный ресурс свободных мощностей в добыче, который позволяет наращивать добычу без избыточных затрат, есть только у Саудовской Аравии, России и некоторых других стран ОПЕК и ОПЕК+», — резюмирует он.

В течение предыдущего десятилетия мир дважды наблюдал, как резкий рост добычи в США приводил к падению цен, после чего начинались сложности и у самих американских компаний, напоминает Фролов. «В этом смысле поле для маневра в стране крайне ограниченно, ведь производство обходится дорого. Более того, в 2024 году впервые началось снижение в сегменте сланцевого газа. А проблемы начались из-за затянувшегося периода низких цен», — заключил эксперт.

Какую роль может сыграть геополитика

Поддержать цены на нефть и нивелировать риск создания избытка предложения на мировом рынке может усиление геополитической напряженности. Например, у США есть опция ужесточить санкции против иранской, российской и венесуэльской нефти, говорит Рокотянская, или триггером может стать долговременное перекрытие Ормузского пролива и поставок нефти с Ближнего Востока, добавляет Белова. «При других обстоятельствах у США не получится нарастить добычу нефти без формирования избытка предложения в мире, а следовательно, падения нефтяных котировок. Что, в свою очередь, негативно скажется на экономике американских добывающих компаний», — отметила Белова.

При этом ожидания антииранских санкций уже частично заложены в текущие мировые цены, считает Белогорьев. Помимо этого, Трамп обещает восполнить до предела стратегический резерв нефти в США, истощенный в 2020–2023 годах, добавляет он. По оценкам ИЭФ, мера создаст около 200 тыс. барр./сут. дополнительного спроса, или 300–400 тыс. барр./сут., если американский президент «попытается управиться за два-три года». Такой объем является достаточно большим и учитывается рынком, говорит Белогорьев. «Росту цен может способствовать и тарифная политика Трампа — в частности, если он исполнит обещание увеличить до 25% ставку ввозной пошлины для Канады, основного источника импорта тяжелой нефти в США», — замечает эксперт.

Прогноз баланса спроса и предложения на этот год смещен в сторону профицита, отмечает Рокотянская. Балансировать этот профицит и дальше сокращать добычу нефти у ОПЕК+ больше возможности нет, констатирует Белогорьев. «Соответственно, цены должны снижаться: если отбросить геополитику, то они, на мой взгляд, ушли бы во второй половине года в коридор $60–70 за баррель», — считает он. Однако последние санкции США против России могут способствовать выпадению части российских баррелей с мирового рынка, что может нивелировать прогнозируемый на этот год профицит, замечает Рокотянская. «Это должно поддержать цену Brent на текущих уровнях. Однако эффективность санкций и то, сможет ли Россия быстро найти способы для их обхода, пока вещи неопределенные», — добавляет она.

«Парадокс Трампа в том, что он все время говорит о своем желании снизить цены на нефть, но большинство внешнеэкономических и внешнеполитических мер, которые с ним связывают и которые он сам озвучивает, ведут к их росту», — резюмирует Белогорьев. По его оценкам, в сценарии умеренного усиления санкций среднегодовая цена Brent в 2025 году останется близкой к текущим значениям, то есть будет находиться в диапазоне $75–80 за баррель. Если же санкции будут резко ужесточены, что менее вероятно, то котировки устремятся к $90 за баррель, полагает он.

Что будет с рынком газа

США также являются крупнейшим в мире экспортером СПГ, напоминает Белова. И даже без учета заводов, ожидающих сегодня получения экспортных лицензий, в ближайшие пять лет производственный потенциал страны как минимум удвоится и составит около 200 млн т. «Это приведет к усилению конкуренции на рынке, а следовательно, к сожалению, мы должны ожидать новых санкций в отношении российского СПГ», — считает она.

В части газа, в том числе сжиженного, важно помнить, что американский внутренний рынок — один из крупнейших в мире, поэтому совокупный экспорт занимает не более 20% внутренней добычи, отмечает Малков. При этом каждый дополнительный кубометр экспорта СПГ — это изъятие газа у американского потребителя, спрос со стороны которого сильно растет за счет электроэнергетики, добавляет он. «В этих условиях наращивание производства и экспорта СПГ может привести к дефициту газа на внутреннем рынке США, а значит, и к росту цен, потому что темпы роста собственной добычи не успеют за темпами роста спроса. В 2024 году добыча газа в США даже снизилась по сравнению с 2023 годом. С подобными трудностями уже сталкивались, например, Австралия и Индонезия», — замечает эксперт.

Чем больше США экспортируют газа, тем более сильное влияние на цены внутри страны оказывают котировки в Европе и Азии, продолжает Фролов. Для добывающих компаний такая взаимосвязь может быть выгодной. Но в действительности выравнивание котировок с регионами-импортерами приведет к росту себестоимости различной энергозависимой продукции и снижению конкурентоспособности экономики США в целом, считает он.

По оценкам ИЭФ, в 2025 году добыча газа в США может вырасти примерно на 15 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом на фоне притормозившего внутреннего спроса весь прирост придется на экспорт СПГ. Среднегодовые спотовые цены на газ в Европе и Азии в 2025 году будут выше на 10–12%, чем в 2024-м. «К концу 2025 года цены должны пойти на спад в силу ожидаемого начала формирования избытка предложения СПГ на мировом рынке. Но этому могут на короткое время помешать погодные условия и проблемы с восполнением запасов в ПХГ ЕС в теплые месяцы 2024 года. Наиболее значительно в 2025 году в силу внутреннего баланса могут вырасти цены на газ в США — примерно на треть к уровню 2024 года», — заключает Белогорьев.