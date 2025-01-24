FT сообщила, что в Панаме боятся возмездия со стороны Трампа
Панама обеспокоена из-за заявлений нового президента США Дональда Трампа по поводу возвращения контроля над Панамским каналом, пишет Financial Times (FT).
«Мы обеспокоены. Мы думаем, что может последовать какое-то возмездие, если Трамп не получит то, что он хочет. Так что давайте посмотрим, что может быть на столе переговоров», — сказал газете неназванный высокопоставленный панамский чиновник.
Газета добавила, что у Панамы почти нет опыта ведения войн, и напомнила об американском вторжении в 1989 году. До того в стране случился переворот, к власти пришел диктатор Мануэль Норьега. США решили ввести войска для восстановления правительства Гильермо Эндары. Операция получила название «Правое дело» и стала для американской армии крупнейшей после войны во Вьетнаме.
Она проводилась с 20 декабря (сейчас это день национального траура в Панаме) 1989 по 31 января 1990 года. Результатом стало свержение Норьеги. Согласно официальным оценкам, которые приводит AP, среди панамцев погибли 214 мирных жителей и около 300 солдат, США потеряли 23 военных. Панамская Ассоциация родственников погибших и другие правозащитники считают, что жертв было больше; в стране начала работу специальная комиссия по установлению точного числа погибших.
«Трамп должен уважать флаг Панамы, так же как мы уважаем флаг Соединенных Штатов», — сказал панамец Исайяс Блейдс, который был ребенком во время вторжения и вспомнил, как укрывался от американских обстрелов.
Трамп неоднократно заявлял о намерении восстановить американский контроль над Панамским каналом. Последний был построен США, но передан Панаме в 1977 году и полностью перешел под контроль властей страны в 1999-м.
По словам нового президента, американские суда и военные корабли сильно переплачивают за проход по каналу. Кроме того, он указывал, что влияние на канал имеет Китай: грузовые терминалы по обе стороны обслуживает подразделение гонконгской компании Hutchison Whampoa Ltd. «Мы не давали его Китаю, мы давали его Панаме и теперь заберем обратно», — пообещал Трамп в инаугурационной речи.
В Панаме заявили, что управление каналом будет оставаться под контролем страны при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета.
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