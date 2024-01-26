Гендиректор Пулково пожаловался на пристрастный досмотр шейхов

Гендиректор Пулково пожаловался в беседе с РБК на качество досмотра приезжающих в Россию иностранных гостей. Нужно вводить «другой уровень сервиса», призвал Леонид Сергеев

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

К России проявляют интерес туристы с Ближнего Востока, но досматривать их так, как это происходит в российских аэропортах, нельзя. На это в беседе с РБК указал Леонид Сергеев, гендиректор оператора аэропорта — компании «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС).

«Это очень перспективное направление — мобильность населения на Ближнем Востоке гораздо выше, чем, например, в Европе. Многие уезжают в отпуск по пять-шесть раз в год. Но таких гостей нельзя на глазах у их семьи, с их восточным менталитетом, остановить и досмотреть в манере, как в нашей стране досматривают. Если мы хотим их сюда привлекать, то нужно вводить другой уровень сервиса, вежливо, с улыбками встречать гостей. Иначе они прилетят один раз, потом расскажут у себя на родине, что им не понравилось, и больше мы никого здесь не увидим», — пожаловался Сергеев.

Он уточнил, что такой досмотр однажды произошел в Пулково, когда в Петербург с визитом прилетел шейх — из какой страны он прибыл, Сергеев не уточнил. «Мы показали высокий класс работы с иностранными туристами в период Чемпионата мира по футболу и Олимпиады в Сочи — теперь этот опыт должен стать рутинным. Должна вводиться система гостеприимства на законодательном уровне, и должны вводиться KPI», — сказал собеседник.

Процедура таможенного досмотра при въезде в Россию отличается от той, к которой привыкли жители стран Ближнего Востока, и это может отпугивать их от поездок, соглашается и представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. В ОАЭ, Катаре и других странах региона действуют законы, по которым местных жителей нельзя даже фотографировать без их согласия, тактильный и тщательный досмотр для них неприятен, а религиозные нормы ислама запрещают посторонним мужчинам прикасаться к женщинам, продолжает она. Нормы безопасности при въезде достаточно жесткие во всех странах, пренебрегать ими нельзя, но сама процедура досмотра в странах Ближнего Востока более комфортна для туристов, говорит Домостроева: «Например, в Абу-Даби все служители мест, где требуется досмотр, работают с улыбками, они очень приятные, милые, открытые. И в России гостей может отпугивать не жесткость правил досмотра, а то, что это делается без улыбки, со строгими лицами».

Сколько туристов приезжает в Россию По данным АТОР, представленным на пресс-конференции в среду, 24 января, иностранный турпоток в Россию по итогам 2023 года вырос в 2,9 раза по сравнению с 2022 годом, до 580 тыс. человек. Именно столько иностранцев указали целью своего визита в страну туризм. Но это все еще почти в девять раз меньше, чем в доковидном 2019 году (5,1 млн туристов). В основном это были приезжие из Китая, Германии, Турции, Ирана, Туркменистана, ОАЭ, Казахстана, Индии, Латвии, Узбекистана. АТОР предлагает усилить рекламу на b2c направлении, ведь «многие иностранцы еще не знают об электронной визе». Также в АТОР призвали решить вопрос с безналичной оплатой покупок иностранцами в России: «к наличным есть недоверие».

Для дальнейшего развития туризма нужно решить еще ряд практических вопросов, указал Леонид Сергеев. Россия до сих пор не создала альтернативы банковской карточке для приезжающих гостей: «А она должна быть создана, чтобы туристы не таскали деньги в карманах». В противном случае нужно повышать объемы разрешенной к ввозу без декларирования валюты, считает Сергеев. «Сейчас действует ограничение на ввоз иностранной валюты в нашу страну. Формально ввезти можно, но требуется декларация суммы более $10 тыс. на человека. Для многих зарубежных гостей процесс не очень понятный и забытый. Но когда люди приезжают, таможня всех очень пристрастно досматривает», — посетовал он.

Также в Пулково предлагают расширить список стран, с которыми Россия поддерживает режим visa free. «Мы сделали электронную визу для более чем 50 стран. Это колоссальный шаг вперед. Но люди из Саудовской Аравии или Турции, например, и многих других стран, как и мы, живут в режиме повышенного внимания к вопросам безопасности. Их можно и нужно включать в список стран, с которыми мы поддерживаем режим visa free. Хороший пример, в этом плане [практика] с Объединенными Арабскими Эмиратами — для них действует безвизовый режим», — сказал Сергеев.

Как иностранцы могут расплачиваться в России В марте 2022 года в России перестали работать международные платежные системы Visa и Mastercard, из-за чего их карты, выпущенные зарубежными банками, перестали работать внутри страны. Чтобы решить проблему иностранцев в России, летом 2023 года Госдума приняла закон, который позволил российским банкам открывать карты иностранным гражданам и компаниям по упрощенной схеме. Но к началу 2024 года механизмом воспользовались немногие банки, писал РБК. Собственное решение в конце года запустила «дочка» «Сбера» — платежный сервис «ЮMoney»: идентификация клиента и выпуск виртуальной карты проводятся в мобильном приложении «ЮMoney» для Android. Также открыть счет или получить пластиковую карту можно в Шереметьево в зоне прилета. Пока это единственный крупный игрок на российском платежном рынке, который предоставляет такую услугу. Но сервис не решает основную проблему — пополнение таких карт, которое нужно делать либо переводом, что не всегда доступно, либо уже находясь на территории России с использованием тех же наличных, пояснил РБК глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Увеличить недекларируемый лимит на ввоз валюты предлагали и сами банки — в начале 2023 года об этом сообщала Ассоциация банков России (АБР). Как рассказал РБК вице-президент АБР Алексей Войлуков, инициативу поддерживали ЦБ и Федеральная налоговая служба (ФНС), не поддерживали — Федеральная таможенная служба (ФТС) и Росфинмониторинг. Увеличить лимиты хотела и рабочая группа по въездному и выездному туризму, готовившая в прошлом году по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко предложения по привлечению иностранных туристов.

Сейчас этот вопрос не обсуждается, заявили РБК в Минфине. «Ассоциация даже выносила инициативу на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), но все страны-члены ЕАЭС высказались против». В Минэкономразвития вопросы РБК переадресовали в ФТС и Минтранс.

В пресс-службе ФТС РБК сообщили, что требование о таможенном декларировании наличных средств (более $10 тыс.) введено в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза в рамках реализации государствами-членами 32-й рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) «Курьеры наличных». Там отметили, что служба постоянно проводит разные мероприятия по повышению осведомленности граждан о правилах перемещения наличных через таможню. Информация об этом размещена на сайте ФТС и в соцсетях, а ответы на вопросы можно получить через чат-бот на сайте или позвонив на горячую линию.

«Также вся необходимая информация размещена на стендах в пунктах пропуска через границу. В некоторых аэропортах на иностранном языке организовано звуковое оповещение о порядке перемещения денежных средств через таможенную границу. Подобное оповещения планируется организовать и на бортах прибывающих самолетов», отметили в пресс-службе.

Что касается досмотров, то таможенники исходят из принципа выборочности объектов контроля, его форм и мер. «При данном выборе используется система управления рисками в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании», — сообщили в службе. Также там подтвердили, что не поддерживают увеличение недекларируемого лимита наличности, не уточнив почему.

Когда речь идет о досмотре пассажиров, то действия сотрудников различных аэропортовых служб строго регламентированы законами, федеральными авиационными правилами и внутренними инструкциями и регламентами, напоминает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «Оператор аэропорта может самостоятельно устанавливать дополнительные требования, к примеру по использованию слов вежливости, по работе с «проблемными» пассажирами и т.д.», — отмечает эксперт.

В целом, качество обслуживания пассажиров до санкций, введенных в 2022 году, оценивали три системных игрока — это британское агентство Skytrax, ассоциация аэропортов ACI и отраслевое агентство «АвиаПорт». «Мы планируем возобновить практику проведения аудитов аэропортов в части качества обслуживания пассажиров», — сообщил Пантелеев РБК.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, улучшить уровень сервиса при приеме гостей поможет увеличение технических средств для досмотра, например рамок, увеличение зон досмотра, а также выделение fast track (ускоренное обслуживание в аэропортах) определенным категориям пассажиров на всех стадиях, не только в зонах досмотра, но и на паспортном контроле. Также, по словам эксперта, важно знание иностранных языков сотрудниками аэропортов.

Председатель госкомитета Татарстана и министр по туризму региона Сергей Иванов поддержал идею увеличению лимита наличности для ввоза, но нужно иметь простую, понятную декларацию. «Сегодня она содержит очень много разделов, в том числе разделы по автотранспортным средствам и т.д. Она очень сложная, непонятная и тяжелая для заполнения нерезидентами страны», уверен он. Также Иванов призывает учитывать культурные особенности иностранных туристов: должна быть отдельная программа гостеприимства на границе при въезде в Россию, особенно для тех, кто прилетает к нам без визы или по электронной визе», — сказал он.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор Space Travel Артур Мурадян, хотя и не замечал «перекосов» при досмотрах, допускает, что внимание к иностранным туристам на границе сейчас пристальное, в том числе из-за их небольшого числа. «Иногда это бывает для них некомфортно», — признает эксперт. Но главная проблема — долгий процесс проверки документов при въезде в страну. «Для многих это является стрессовым фактором, зачастую люди могут быть разделены — один член семьи без проблем прошел пограничный контроль, а два остальных могут находиться там до трех-четырех часов. По непонятным для них причинам прохождение через границу задерживается», — сказал Мурадян.