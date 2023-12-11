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В аэропорту Владивостока объяснили большие очереди корейцев на досмотр

В аэропорту Владивостока образовались огромные очереди граждан КНДР на досмотр
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ситуация с большими очередями на досмотр в международном аэропорту Владивостока — «достаточно стандартная», поскольку загрузка на рейс всегда высокая, а у пассажиров много багажа, объяснили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

В аэропорту добавили, что «ажиотаж в СМИ» в связи с очередями на досмотр «создан искусственно», поскольку «так традиционно выглядит регистрация на рейс в Северную Корею».

Об очередях в аэропорту Владивостока сообщил телеграм-канал «Восток-Медиа | Владивосток и ДФО» со ссылкой на очевидцев. Большую часть людей составляют граждане КНДР, они заполнили все открытые пункты пропуска. Чтобы разгрузить поток, в аэропорту приняли решение открыть еще один пункт.

ФТС сообщила о росте очереди из грузовиков на российско-литовской границе
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Теги
Владивосток аэропорты Северная Корея КНДР новости

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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