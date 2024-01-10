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Директора челябинского аэропорта отстранили после пьяного дебоша

Директора челябинского аэропорта отстранили от должности после пьяного дебоша
Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС
Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

Директор аэропорта Челябинска Виталий Кашин отстранен от должности после дебоша на борту самолета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управляющей компании воздушной гавани «Новапорт Холдинг».

«За недопустимое поведение и несоответствие стандартам и ценностям ООО «Новапорт Холдинг» генеральный директор аэропорта Челябинск отстранен от занимаемой должности», — сказали в пресс-службе.

В компании добавили, что «инцидент, произошедший 6 января на рейсе авиакомпании «Россия», свидетельствует о недобросовестном отношении к своим обязанностям» бывшего генерального директора.

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Ранее телеграм-канал Mash рассказал, что 6 января Кашин полетел в Санкт-Петербург рейсом авиакомпания «Россия» и устроил в самолете пьяный дебош. По прибытии полицейские составили на него административный протокол за мелкое хулиганство.

47-летний Кашин возглавлял аэропорт Челябинска с 2021 года. Ранее он занимал руководящие посты в воздушных гаванях Ярославля, Кемерово, Читы и Якутска.

Теги
Челябинск Генеральный директор дебош увольнение
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