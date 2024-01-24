Пулково первым превысило пассажиропоток рекордного для авиации 2019 года

Пассажиропоток Пулково по итогам 2023-го составил более 20,4 млн человек. Аэропорт первым среди крупнейших превысил уровень рекордного 2019-го. Нарастить трафик помог внутренний туризм и привлечение азиатских авиакомпаний

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Аэропорт Пулково обслужил в 2023 году 20,4 млн пассажиров — это выше показателей 2019 года, ставшего рекордным для российской авиации. Об этом РБК рассказал Леонид Сергеев, гендиректор оператора аэропорта — компании «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС). «Среди аэропортов с объемом пассажиропотока более 15 млн в год мы единственные в стране, кто превысил показатели 2019 года. Тогда мы обслужили 19,6 млн человек, в 2023 году — 20,4 млн. Мы превзошли результаты 2019 года и по доходам, — у нас рекорды и в неавиационной коммерции, и в авиационной», — рассказал Сергеев.

Он отметил, что внутренний туризм растет «космическими» темпами — на внутренних авиарейсах обслужено 17 млн пассажиров из 20,4 млн. В 2019 году Пулково обслужил 12 млн человек, путешествующих на рейсах по стране (т.е. российский трафик прирос на 41% к 2019 году). По сравнению с позапрошлым годом всего Пулково принял на 12% пассажиров больше.

Пулково еще осенью стал вторым аэропортом страны по пассажиропотоку (после Шереметьево) — по итогам года гавань сохранила этот статус (Шереметьево обслужило 36,6 млн человек).

Среди российских аэропортов только московские и Пулково традиционно обслуживали более 15 млн пассажиров в год. По данным источника РБК, близкого к авиавластям, аэропорты Московского авиаузла по итогам 2023 года еще не достигли пассажиропотока 2019 года. РБК направил запросы в пресс-службы Домодедово и Внуково. Шереметьево обслужило 36,6 млн человек, что на 29% больше уровня 2022 года, но на 26,7% — ниже 2019 года.

За счет чего растет трафик

В аэропорт Санкт-Петербурга в 2023 году начали летать 12 новых авиакомпаний, были открыты рейсы по 10 новым направлениям, поделился с РБК Леонид Сергеев. «Среди них есть совсем новые, которых никогда не было ранее, — это, например, Алжир, Абу-Даби».

Также среди вновь появившихся направлений — рейсы в Пекин, Шанхай, Тбилиси, Кутаиси, Тунис и в российские Абакан, Читу, Хабаровск. Среди привлеченных авиакомпаний — Air Algerie, Etihad Airways, flydubai, армянская Fly Arna, Georgian Airways, иранские Meraj Airlines и Mahan Air, китайские China Eastern Airlines, Hainan Airlines, Centrum Air (Узбекистан), турецкая Corendon Airlines, российская «Космос».

«Санкт-Петербург был и остается деловым, туристическим, культурным центром притяжения. На фоне событий начала нынешнего десятилетия спрос на посещение города россиянами возрос, они заменили европейцев. Возможностей по полётам в Санкт-Петербург напрямую из региональных центров достаточно много. Кроме того, к 2023 году в Пулково вернулись туристы из КНР», объяснил результаты 2023 года исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Сколько пассажиров ожидается

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что тренд на рост пассажиропотока у Пулково наблюдался и до пандемии COVID-19. «Они просто догнали этот тренд. При этом аэропорт, конечно, за последние годы потерял большую часть туристов из Европы. Но одновременно произошла переориентация внутреннего туризма на Петербург, кроме того, китайцы снова стали к нам летать, — все это принесло результат», отмечает Федор Борисов.

Дальнейший рост трафика Пулково, по мнению эксперта, будет в большой степени зависеть от состояния парка отечественных авиакомпаний и их способности поддерживать растущий объем перевозок. «Что касается самого аэропорта, то тот ресурс по обслуживанию пассажиров, который закладывался в него, уже близок к исчерпанию. Поэтому Пулково уже занимается проектированием новой очереди — планирует строить большую южную галерею».

Олег Пантелеев из «Авиапорта» отмечает, что дальнейший рост перевозок будет определяться в большей степени внешними факторами: макроэкономическими показателями, развитием инфраструктуры гостеприимства Санкт-Петербурга и области. «Тут, конечно, есть определённый оптимизм. Но говорить о высоких темпах роста в 2024 году относительно 2023 года, пожалуй, неуместно», — отмечает Пантелеев.

Для привлечения новых пассажиров и упрощения навигации Леонид Сергеев предлагает создать в России систему стандартов качества их обслуживания: «Когда Сингапур захотел привлечь мировые инвестиции, они разработали систему качества. Вы не можете в Сингапуре открыть фирму, — будь то шиномонтаж, магазин, ресторан, отель, — если не пройдете их сертификацию по качеству. В России есть практика Роскачества публиковать рейтинги продуктов, но такой же рейтинг должен появиться и для оценки качества обслуживания туристов в аэропортах, вокзалах и даже применительно к туристическим городам». По его словам, на уровне государства должна появиться структура, которая будет задавать стандарты, проводить аудиты, составлять рейтинги. Это поможет туристам ориентироваться на туристической карте России, выбирать, куда им лучше лететь.

Тенденция к росту в Пулково продолжится, считает главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин: «Как благодаря очевидным факторам (наращивание внутренних перевозок в обход Москвы, рост количества международных рейсов в дружественные страны), так и неочевидным — например, раньше кто-то летал через Прибалтику и Финляндию, добираясь туда из России наземным транспортом, теперь это невозможно из-за закрытых границ». Эксперт прогнозирует, что аэропорт вполне может достичь планки в 25 млн обслуженных пассажиров к 2030-му году.