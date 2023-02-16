Банки предложили повысить лимит ввоза валюты без деклараций в десять раз

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, в Россию можно ввозить не более $10 тыс. наличными. Ассоциация предложила увеличить эту сумму в десять раз. Согласие, по словам Войлукова, дали ЦБ и Минфин, но меру необходимо согласовать с ФТС

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ассоциация банков России предложила повысить лимит валюты, которую можно ввозить в страну без составления деклараций, с $10 тыс. до $100 тыс., сообщил «РИА Новости» вице-президент организации Алексей Войлуков.

«Мы готовим предложение о повышении недекларируемого лимита на ввоз в Россию иностранной валюты до 100 тыс. долларов. Этот вопрос обсуждался внутри ассоциации. Мы обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против», — заявил он.

Для утверждения инициативы также необходимо согласие Федеральной таможенной службы (ФТС), сказал Войлуков. Ассоциация уже готовит соответствующее обращение в ведомство.Также ее представители готовы вынести этот вопрос на обсуждение в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметил вице-президент.

Внести изменения необходимо, потому что в стране «не так чтобы было много свободной валюты», признал Войлуков. Он пояснил, что в условиях санкций российские банки потеряли возможность свободно ввозить валюту в страну в тех же объемах, что раньше.

Согласно ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат наличные средства и дорожные чеки, если их общая сумма в пересчете по курсу валют в день подачи декларации превышает $10 тыс. Причем при расчете общей суммы учитывается как иностранная валюта, так и российская. В таможенной декларации указывают номинальную стоимость либо соответствующую сумму в валюте государства — члена ЕАЭС или в иностранной валюте. Также может понадобиться документ, который подтверждает право на получение этой суммы.

После начала российской спецоперации на Украине США и ЕС в рамках очередного пакета санкций запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро. Иностранные банки начали закрывать корреспондентские счета российских кредитных организаций вне зависимости от того, находятся они под санкциями или нет.

В ответ власти запретили вывозить из страны валюту на общую сумму более $10 тыс. Центробанк ограничил объем валюты, который граждане могут снимать со своих счетов. До 9 марта им разрешили снимать с валютного счета или вклада не более $10 тыс. или такую же сумму в евро. 16 февраля регулятор объявил о намерении продлить действие ограничений. Предельную сумму валюты, которую граждане могут вывозить за рубеж, также не планируют пересматривать, уточнила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.