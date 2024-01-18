Банки сообщили о рисках дистанционного открытия карт иностранцам
Российские банки не спешат открывать карты иностранцам по предложенной властями упрощенной схеме, рассказали источники РБК. Летом 2023 года Госдума приняла закон, который разрешил им открывать счета иностранцам с помощью удаленной идентификации в иностранных банках. Но, как рассказал РБК источник на платежном рынке, банки видят риски в такой проверке клиентов, а потенциальная выгода от их привлечения не покрывает затраты. Он пояснил, что к рискам банки относят отмывание денежных средств, мошенничество и т.п. Проблему подтвердил еще один источник в банке из топ-10.
Банк «Зенит» в ближайшее время не планирует удаленно открывать счета и карты иностранным гражданам, рассказал директор по стратегии банка Борис Гогиев: «По оценке банка, спрос на подобную услугу незначительный. При этом ее внедрение приведет к увеличению нагрузки на службы кибербезопасности, финансового мониторинга и валютного контроля». Крупные банки не ответили на запрос РБК.
Какую схему предложили власти
Согласно принятому закону, который вступил в силу в июле 2023 года, российские банки могут удаленно открывать счета и карты иностранным компаниям и гражданам. Для этого российская кредитная организация должна заключить договор с иностранным банком или иной финансовой организацией и делегировать функцию по проверке личности клиента либо его представителя. После прохождения процедуры идентификации в своей стране иностранный клиент сможет удаленно открыть электронный счет в российском банке, а по прибытии в Россию получить банковскую карту. Принятие этого закона потребовалось потому, что в марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Их карты, выпущенные иностранными банками, перестали работать в России. Следовательно, иностранные граждане, которые приезжают в Россию в целях туризма, бизнеса, на лечение и т.п., потеряли возможность расплачиваться безналично.
В октябре прошлого года правительство России утвердило перечень стран, с банками которых российские кредитные организации могут заключать партнерские договоры. Всего в списке 25 государств, среди которых Азербайджан, Бразилия, Египет, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и другие.
Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков ранее говорил, что платежная карта для иностранных туристов может быть запущена в России в начале 2024 года, но это будет зависеть от банков. «Я надеюсь, что в начале следующего года мы эту систему в промышленную эксплуатацию запустим. Здесь от банков все зависит», — сказал он.
Почему банки не спешат открывать карты иностранцам
О работе над удаленным выпуском карт для иностранных туристов в сентябре прошлого года говорил Сбербанк. В декабре этот проект запустила его 100-процентная «дочка» — платежный сервис «ЮMoney». Однако он это делает самостоятельно без использования схемы с посредниками, которую предложили власти: идентификация клиента и выпуск виртуальной карты проводятся в мобильном приложении «ЮMoney» для Android. Также открыть счет или получить пластиковую карту можно в аэропорту Шереметьево в зоне прилета. Пока это единственный крупный игрок на российском платежном рынке, который предоставляет такую услугу.
Спрос на такие карты действительно может быть незначительным у большинства банков, считает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова: «Для того чтобы это окупилось, недостаточно туристов, которые приезжают в Россию единоразово. Да и клиентам открывать карту ради одной поездки большого смысла нет». Эксперт считает, что пользователями таких счетов могут быть иностранцы, которые постоянно ездят в Россию по работе, либо иностранцы, у которых здесь живут родственники и им необходимо поддерживать экономические связи с Россией. Но их также может быть недостаточно для того, чтобы выручка от их привлечения окупила затрачиваемые на внедрение такой системы издержки.
Предложенный властями механизм неудобен банкам с точки зрения требований, которые к ним предъявляет антиотмывочный закон, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он уточняет, что иностранные посредники не следуют требованиям этого закона просто в силу того, что находятся за пределами России, и российским законам следовать не обязаны. «Даже если мы исходим из того, что в большей части стран, в которых такая удаленная идентификация разрешена решением российского правительства, внедрены стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма ПОД/ФТ, все равно риски того, что открытый таким образом в российском банке счет будет или может быть использован в преступных целях, сохраняются», — рассуждает юрист.
Он подчеркивает, что в случае нарушения требований 115-ФЗ банк будет нести за это ответственность в «гордом одиночестве», а лицо, которое может выводить таким образом полученные преступным путем средства, может на территорию России даже не въезжать — и, таким образом, избежит наказания. В свою очередь, Семерикова считает, что риски минимальны, так как российские банки могут создавать партнерства с проверенными организациями, которые обязаны проводить все процедуры в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Но она также видит риск, связанный с контролем качества проверки клиентов со стороны российских банков.
На связи с проверенными новостями
Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео
Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung
Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн
Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности
Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд
В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики
В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек