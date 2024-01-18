Банки сообщили о рисках дистанционного открытия карт иностранцам

Российские власти разработали механизм удаленного открытия банковских счетов иностранным граждан. Однако сами банки видят в этой процедуре риски и не уверены в ее экономической целесообразности, говорят источники РБК

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Российские банки не спешат открывать карты иностранцам по предложенной властями упрощенной схеме, рассказали источники РБК. Летом 2023 года Госдума приняла закон, который разрешил им открывать счета иностранцам с помощью удаленной идентификации в иностранных банках. Но, как рассказал РБК источник на платежном рынке, банки видят риски в такой проверке клиентов, а потенциальная выгода от их привлечения не покрывает затраты. Он пояснил, что к рискам банки относят отмывание денежных средств, мошенничество и т.п. Проблему подтвердил еще один источник в банке из топ-10.

Банк «Зенит» в ближайшее время не планирует удаленно открывать счета и карты иностранным гражданам, рассказал директор по стратегии банка Борис Гогиев: «По оценке банка, спрос на подобную услугу незначительный. При этом ее внедрение приведет к увеличению нагрузки на службы кибербезопасности, финансового мониторинга и валютного контроля». Крупные банки не ответили на запрос РБК.

Какую схему предложили власти Согласно принятому закону, который вступил в силу в июле 2023 года, российские банки могут удаленно открывать счета и карты иностранным компаниям и гражданам. Для этого российская кредитная организация должна заключить договор с иностранным банком или иной финансовой организацией и делегировать функцию по проверке личности клиента либо его представителя. После прохождения процедуры идентификации в своей стране иностранный клиент сможет удаленно открыть электронный счет в российском банке, а по прибытии в Россию получить банковскую карту. Принятие этого закона потребовалось потому, что в марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Их карты, выпущенные иностранными банками, перестали работать в России. Следовательно, иностранные граждане, которые приезжают в Россию в целях туризма, бизнеса, на лечение и т.п., потеряли возможность расплачиваться безналично. В октябре прошлого года правительство России утвердило перечень стран, с банками которых российские кредитные организации могут заключать партнерские договоры. Всего в списке 25 государств, среди которых Азербайджан, Бразилия, Египет, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и другие. Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков ранее говорил, что платежная карта для иностранных туристов может быть запущена в России в начале 2024 года, но это будет зависеть от банков. «Я надеюсь, что в начале следующего года мы эту систему в промышленную эксплуатацию запустим. Здесь от банков все зависит», — сказал он.

Почему банки не спешат открывать карты иностранцам

О работе над удаленным выпуском карт для иностранных туристов в сентябре прошлого года говорил Сбербанк. В декабре этот проект запустила его 100-процентная «дочка» — платежный сервис «ЮMoney». Однако он это делает самостоятельно без использования схемы с посредниками, которую предложили власти: идентификация клиента и выпуск виртуальной карты проводятся в мобильном приложении «ЮMoney» для Android. Также открыть счет или получить пластиковую карту можно в аэропорту Шереметьево в зоне прилета. Пока это единственный крупный игрок на российском платежном рынке, который предоставляет такую услугу.

Спрос на такие карты действительно может быть незначительным у большинства банков, считает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова: «Для того чтобы это окупилось, недостаточно туристов, которые приезжают в Россию единоразово. Да и клиентам открывать карту ради одной поездки большого смысла нет». Эксперт считает, что пользователями таких счетов могут быть иностранцы, которые постоянно ездят в Россию по работе, либо иностранцы, у которых здесь живут родственники и им необходимо поддерживать экономические связи с Россией. Но их также может быть недостаточно для того, чтобы выручка от их привлечения окупила затрачиваемые на внедрение такой системы издержки.

Предложенный властями механизм неудобен банкам с точки зрения требований, которые к ним предъявляет антиотмывочный закон, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он уточняет, что иностранные посредники не следуют требованиям этого закона просто в силу того, что находятся за пределами России, и российским законам следовать не обязаны. «Даже если мы исходим из того, что в большей части стран, в которых такая удаленная идентификация разрешена решением российского правительства, внедрены стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма ПОД/ФТ, все равно риски того, что открытый таким образом в российском банке счет будет или может быть использован в преступных целях, сохраняются», — рассуждает юрист.

Он подчеркивает, что в случае нарушения требований 115-ФЗ банк будет нести за это ответственность в «гордом одиночестве», а лицо, которое может выводить таким образом полученные преступным путем средства, может на территорию России даже не въезжать — и, таким образом, избежит наказания. В свою очередь, Семерикова считает, что риски минимальны, так как российские банки могут создавать партнерства с проверенными организациями, которые обязаны проводить все процедуры в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Но она также видит риск, связанный с контролем качества проверки клиентов со стороны российских банков.