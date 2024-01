Nestle предупредила о росте цен на корм для кошек и собак в России

Подорожание сырья и ингредиентов привело к росту себестоимости производства кормов для собак и кошек. О росте отпускных цен в феврале уже предупредило российское подразделение Nestle. Подорожанием кормов интересуется ФАС

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Российское подразделение швейцарской компании Nestle, которое занимается выпуском кормов для животных (среди них Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix) предупредило партнеров о повышении отпускных цен на эти товары до 12%. Изменение цен на сухие и влажные корма для животных произойдет с 5 февраля 2024 года, следует из копий писем «Нестле Пурина ПетКер», с которыми ознакомился РБК. То, что такое уведомление поступало, подтвердили два источника РБК среди поставщиков кормов.

Повышение отпускных цен коснется брендов «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan (включая диетические ветеринарные корма, показанные в период лечения, а также сухую кормовую добавку Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora). Влажные корма для кошек и собак Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают в опте на 4%, сухой корм для кошек Felix — на 6,4–8%, сухие корма для кошек и собак Purina One — от 1 до 10%. Что касается марки Pro Plan, стоимость сухих кормов для собак и кошек вырастет от 1 до 12%, а на влажный корм — в пределах 1,5%. Ветеринарные линейки Pro Plan для кошек вырастут в цене на 4–12% в сухих кормах и на 9,7% у влажных. Аналогичное изменение цены в таких кормах для собак составит до 10% по сухим кормам и на 7% — по влажным.

В пресс-службе российского офиса Nestle от комментариев отказались.

Почему растут цены на корм

Предстоящее повышение цен «дочка» Nestle объясняет партнерам «факторами 2023 года», среди которых — изменение себестоимости из-за роста закупочных цен на сырье на 11–25%. В частности, подорожали куриные, мясные и рыбные ингредиенты и их производные. Кроме этого, повысились закупочные цены на другие ингредиенты, используемые для производства, в том числе из-за существенного ослабления курса рубля, следует из писем.

Помимо сырья дорожают логистика и упаковка. Так, в 2023 году логистические затраты выросли на 30%, а гибкая упаковка, используемая в производстве, подорожала на 8%. В компании подчеркнули, что повышение цен, которое коснется части продукции, «не покрывает всего роста себестоимости», а по ряду позиций повышение находится «на минимальных возможных значениях», чтобы минимизировать негативное влияние изменения себестоимости на потребителей.

Повышение цен, которое заявляет «дочка» Nestle, абсолютно логично и его нельзя назвать критическим, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «В 2023 году цены выросли на многие товарные позиции, такие как мясо птицы, субпродукты и другие продукты переработки скота. Это было связано с неожиданно высоким ростом спроса на фоне повышения располагаемых доходов населения», — объясняет Юшин.

В последнее время многие производители кормов повышают цены, и увеличение отпускной цены на 10% в начале года не самое большое, соглашается президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. По его словам, производители могут поднимать цены из-за подорожания сырья, некоторых ингредиентов и других добавок, использующихся в производстве кормов.

В российском офисе компании Mars (ее подразделение выпускает корма для животных Royal Canin, Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree) уточнили лишь, что не поднимали цены на продукцию в 2023 году. «Конечно, [мы] чувствуем повышение цен на сырье. Мы будем внимательно смотреть за изменением ситуации на рынке», — ответили в пресс-службе компании.

В компании «Мираторг» (выпускает под одноименной торговой маркой корма для кошек и собак) РБК сообщили, что также отмечают рост цен на ингредиенты, используемые в производстве кормов для животных. Кроме этого, выросли траты на оборудование, запчасти. «Все эти факторы существенно влияют на рост себестоимости продукции», — ответили в пресс-службе. На вопрос, будет ли компания из-за этого повышать отпускные цены на корма, в «Мираторге» не ответили.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что цены на мясное сырье для производства корма для животных в последнее время «демонстрируют стабильность». Так, стоимость говядины за месяц практически не изменилась (рост на 0,6%), тогда как мясо кур и свинина подешевели на 4,6 и 2,6% соответственно.

Как изменение отпускной цены производителей отразится на изменении стоимости кормов в рознице, сказать пока сложно. «Если дистрибьютор или розница не будут делать значительных наценок, то цена в магазине может увеличиться на те же 10%», — предполагает Дмитриев.

РБК направил запрос торговым сетям: «Магнит», X5 Group, «Верный», «Азбука вкуса», «Вкусвилл», «Ярче», «Лента» и Metro C&C, а также в сети зоомагазинов «Бетховен», «Зоозавр», «Четыре лапы» и «Любимчик».

Что происходит с ценами на корма в магазинах За весь 2023 год средняя розничная цена на сухие корма для животных в среднем выросла к предыдущему году на 15%, с 285 до 328 руб. за 1 кг, следует из подсчетов РБК на основе данных Росстата. В отдельно взятом декабре 2023-го стоимость 1 кг сухого корма, по данным официальной статистики, составила 336 руб., что почти на 7% выше к прошлому году (313 руб.). В абсолютном значении такая цена оказалась самой высокой как минимум за 12 лет — с 2012 года. Заметное подорожание кормов было и в 2022 году: к ноябрю рост стоимости на сухие корма в годовом выражении составил около 30%. В августе 2023 года обоснованностью роста отпускных цен на корма и ветеринарные препараты для домашних животных заинтересовались Генпрокуратура и ФАС, которые начали проверку рынка. В пресс-службе ФАС уточнили РБК, что в связи с поступающими жалобами на подорожание кормов для кошек и собак по-прежнему проверяют обоснованность цен — служба направила соответствующие запросы участникам рынка. Кроме того, ФАС проводит анализ состояния конкуренции на рынке этой продукции «с целью установления компаний, занимающих доминирующее положение», добавил представитель ведомства.

Как устроен рынок кормов в России

Основная часть кормов для домашних питомцев россиян выпускается внутри страны: в 2021 году Союз предприятий зообизнеса сообщал, что около 85% рынка приходится на корма для животных, произведенные на российских предприятиях. Преимущественно это были предприятия двух транснациональных компаний — Mars и Nestle. Остальные 15% рынка приходилось на импортные корма. В апреле 2022 года Россельхознадзор оценивал долю импорта и вовсе в 7% рынка. При этом в России практически не развивалось собственное производство профессиональных кормов с содержанием свежего мяса, холистиков (с использованием множества натуральных ингредиентов), а также диетических и лечебных кормов для животных, имеющих проблемы со здоровьем, отмечали в отраслевом союзе. В первую очередь такие корма завозились из-за рубежа и продавались в специализированных зоомагазинах и ветеринарных клиниках.

После начала специальной военной операции на Украине в марте 2022 года Mars и Nestle объявили о приостановке инвестиций в российский бизнес, но корма для животных от этих производителей продолжают продаваться в России. В августе 2022 года подразделение Nestle Purina Petcare остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и для собак, а также Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog в связи с логистическими трудностями с поставками сырья. Позже в розницу вернулось несколько брендов под русифицированными названиями: «Гурмэ» и «Дарлинг» теперь продаются без упоминания компании-производителя Purina.

Ассортимент импортных кормов на российском рынке сокращался еще с 2020 года на фоне выявления Россельхознадзором нарушений в продукции из стран Европы: например, в их составе служба находила незаявленные и незарегистрированные ГМО-компоненты. Сокращение ассортимента импортных кормов из-за ограничений на их ввоз привело к тому, что цены на них в ноябре—декабре 2022 года выросли к предыдущему году от 30 до 70%, рассказывал Кирилл Дмитриев. Вслед за импортными подорожали, по его словам, и корма российского производства — от 15 до 30% в годовом выражении — под влиянием стоимости сырья и энергоносителей, проблем с упаковкой.

В 2022 году Национальная ассоциация зооиндустрии оценивала, что для достижения Россией технологического суверенитета в области производства кормов для домашних животных необходимо построить не менее десяти заводов совокупной мощностью более 300 тыс. т в год. В Минсельхозе заверяют, что текущего производства для обеспечения спроса достаточно. По данным министерства, за 11 месяцев 2023 года в стране было выпущено более 1,25 млн т кормов для домашних животных, что примерно соответствует показателю аналогичного периода 2022 года. «Такие объемы не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать корма для животных в другие страны», — добавили в пресс-службе Минсельхоза.

Ускоренное расширение производства может способствовать более плавному росту или стабилизации цен на корма, рассуждает Сергей Юшин. Но сегодняшние высокие ставки по кредитам делают эту возможность маловероятной, добавляет эксперт: «Мы видим, как в России и во всем мире растет спрос на корма для домашних животных. У российской продукции в том числе есть экспортный потенциал. Если рентабельность предприятий будет достаточно хорошая, мы сможем существенно увеличить производство в России — как для внутреннего, так и для внешнего рынка».