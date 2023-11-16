ФАС проверит 12 производителей куриного мяса и яиц из-за роста цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур, сообщает пресс-служба ведомства.

«Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений», — говорится в сообщении.

В ФАС объяснили, что поводом для проверок стало «повышение цен в оптовом сегменте социально значимых рынков».

Проверки уже прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Татарстане и Ставропольском крае. В одном из регионов сотрудники службы столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий, рассказали в ФАС.

Ранее Минсельхоз подтвердил «Известиям», что в 2023 году в России отмечается рост цен на яйца в связи с повышенным спросом на эту продукцию. По данным Росстата, в октябре куриные яйца подорожали в 18 субъектах Российской Федерации на 1,5–10,0%, в 52 субъектах — на 10,1–20,0%, в 14 субъектах — на 20,1–39,9%. Цены не изменились только в Камчатском крае. В целом по стране с начала года яйца подорожали на 13,1%, в годовом выражении — на 23,9%.

В ноябре ФАС решила проверить, как устанавливаются цены на куриные яйца, почему происходит повышение цен и чем оно обосновано. Для этого служба запросила у компаний — производителей куриных яиц данные о формировании цен на продукцию. Кроме того, ФАС направила запросы в десять федеральных торговых сетей о представлении данных о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на яйца.