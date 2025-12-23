 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Шохин назвал дату и время встречи Путина с представителями бизнеса

Глава РСПП Шохин: встреча Путина с бизнесом состоится 24 декабря в 20:00
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Президент Владимир Путин проведет встречу с представителями крупного бизнеса вечером 24 декабря, она планирует в 20:00, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает корреспондент РБК.

«Мы, естественно, рассчитываем, что это не просто, так сказать, под елкой встреча — во-первых. Во-вторых, конечно, мы не ждем, что Владимир Владимирович выступит возле Деда Мороза и, так сказать, нам будет раздавать обещания какие-то — типа снизить ставку, курс рубля немножко уронит», – сказал он.

Представители бизнеса, по словам главы РСПП, хотели бы договориться на встрече о ключевых направлениях совместной работы на следующий год. «Какие это будут темы? Понимаете, президент же не должен от вас узнать, что мы хотим с ним обсудить», – отметил Шохин. 

О том, что встреча главы государства с бизнесменами может состояться на этой неделе, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль своевременно проинформирует об этом, указывал он.

Что нужно бизнесу в 2026‑м: устойчивость, Wi‑Fi и отечественные облака
Радио

Шохин до этого сообщал, что представители бизнеса надеются встретиться с Путиным до конца года.

Президент регулярно контактирует с бизнесменами, весной у него была встреча с ними 26 мая — в День российского предпринимательства — она продолжалась больше двух часов. Кроме того, в марте глава государства принимал участие в ежегодном съезде РСПП.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Бизнес РСПП Александр Шохин встреча Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Силуанов и Шохин поспорили о «весне» и «оттепели» в российской экономике
Экономика
Шохин спрогнозировал снижение ставки до 15,5% еще в 2025 году
Экономика
В Кремле допустили встречу Путина с крупным бизнесом на следующей неделе
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Euroclear вернул $600 млн средств ЕАБР, заблокированных как российские Политика, 16:15
Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи Спорт, 16:12
Как выстраивать системный маркетинг в эпоху цифровых метрополий Отрасли, 16:09
Бизнес на доверии: как кибербез стал конкурентным преимуществом Тренды, 16:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
WDR сообщила, что глава разведки ФРГ поговорил по телефону с Нарышкиным Политика, 16:00
Шохин назвал дату и время встречи Путина с представителями бизнеса Бизнес, 16:00
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Минобороны рассказало о преимуществах после взятия Андреевки Политика, 15:59
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 15:55
Немецкий тренер Финк опроверг сообщения о переговорах со «Спартаком» Спорт, 15:52
Главного редактора «Важных историй» лишили гражданства России Политика, 15:51
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 15:51
Гендиректор «Ростова» назвал сумму долгов клуба и пообещал ее уменьшение Спорт, 15:50
Названы главные тренды на рынке новостроек Подмосковья в 2025 году Недвижимость, 15:45