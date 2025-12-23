Шохин назвал дату и время встречи Путина с представителями бизнеса
Президент Владимир Путин проведет встречу с представителями крупного бизнеса вечером 24 декабря, она планирует в 20:00, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает корреспондент РБК.
«Мы, естественно, рассчитываем, что это не просто, так сказать, под елкой встреча — во-первых. Во-вторых, конечно, мы не ждем, что Владимир Владимирович выступит возле Деда Мороза и, так сказать, нам будет раздавать обещания какие-то — типа снизить ставку, курс рубля немножко уронит», – сказал он.
Представители бизнеса, по словам главы РСПП, хотели бы договориться на встрече о ключевых направлениях совместной работы на следующий год. «Какие это будут темы? Понимаете, президент же не должен от вас узнать, что мы хотим с ним обсудить», – отметил Шохин.
О том, что встреча главы государства с бизнесменами может состояться на этой неделе, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль своевременно проинформирует об этом, указывал он.
Шохин до этого сообщал, что представители бизнеса надеются встретиться с Путиным до конца года.
Президент регулярно контактирует с бизнесменами, весной у него была встреча с ними 26 мая — в День российского предпринимательства — она продолжалась больше двух часов. Кроме того, в марте глава государства принимал участие в ежегодном съезде РСПП.
