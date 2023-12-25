Reuters cообщил о переносе реструктуризации «Яндекса» на следующий год

Reuters cообщил о переносе реструктуризации «Яндекса» на следующий год

Переговоры о реструктуризации продолжатся в 2024 году. По словам источников Reuters, Yandex N.V. хочет завершить сделку в первом квартале. Компания ранее рассчитывала вынести вопрос на рассмотрение акционеров до конца 2023 года

Фото: Владислав Шатило / РБК

Завершение сделки по реструктуризации «Яндекса» могут перенести на начало 2024 года, передает Reuters со ссылкой на три источника. Изначально планировалось, что реструктуризация состоится в декабре. Источник РБК также сообщил, что продолжение переговоров вероятно уже в 2024 году

«Яндекс» отказался комментировать подробности о том, как идет процесс реструктуризации, сообщает Reuters.

Нидерландская Yandex N.V. — головная компания группы «Яндекс» — с 2022 года обсуждает различные варианты реорганизации. Как пишет Reuters, холдинг пытается добиться, чтобы некоторые ее дочерние предприятия сохранили доступ к западным рынкам, несмотря на санкции против Москвы из-за военной операции на Украине.

В июльском отчете Yandex N.V. говорилось, что компания планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года. В октябре холдинг сообщил, что получил разрешение на нее от российской правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

По словам одного из собеседников, компания добилась «большого прогресса» в процессе реструктуризации и передала документы юристам, но неизвестно, получится ли завершить работу в декабре. Другой источник сказал, что теперь холдинг стремится завершить сделку в первом квартале, а третий — «в начале 2024 года».

Yandex N.V. стремится возместить акционерам часть средств за счет продажи основных российских предприятий холдинга, например, поисковой системы и агрегатора такси, отмечает Reuters. Другие проекты планируют развивать на международном уровне. В ноябре агентство писало, что компания рассматривает вариант продажи всех российских активов, а не только контрольного пакета акций, за один раз. В «Яндексе» это не комментировали.

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25 декабря Центробанк зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций типов А и Б международной компании акционерного общества «Яндекс». В компании сообщили, что это произошло в рамках подготовки процесса реструктуризации. На новостях акции «Яндекса» выросли на 5%.