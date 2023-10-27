Yandex N.V. получил одобрение правкомиссии на реструктуризацию

«Яндекс» получил разрешение правкомиссии на внутреннюю реструктуризацию группы. До конца года компания рассчитывает вынести вопрос на рассмотрение акционеров

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Нидерландская Yandex N.V. — головная компания группы «Яндекс» — получила разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России на внутреннюю реструктуризацию, говорится в отчете компании за третий квартал. В нем поясняется, что предложение по реструктуризации планируется вынести на рассмотрение акционеров до конца этого года.

В отчете также указано, что уже завершены некоторые «ключевые этапы подготовки к сделке». В частности, владельцы акций класса А одобрили присоединение нескольких «дочек» к Yandex N.V. Каких — в компании не уточнили.

На конец сентября основным владельцами голосующих акций Yandex N.V. были траст LASTAR, куда основатель «Яндекса» Аркадий Волож передал свою долю (45,1%), другие члены совета директоров и сотрудники компании (8,4%). При этом экономические доли распределялись по-другому: LASTAR (8,5%), директора и сотрудники (3,5%), акции в свободном обращении (87,9%).

Менеджмент и консультанты Yandex N.V. обсуждают различные варианты реорганизации с прошлого года. Как сообщал на днях Forbes, один из последних обсуждаемых вариантов предполагает, что Yandex N.V. создаст российскую «дочку», контрольный пакет в которой перейдет консорциуму инвесторов, каждый из которых получит по 7,28%. Среди потенциальных инвесторов — бизнесмены Владимир Потанин и Иван Таврин (в беседе с Forbes его компания Kismet отвергла участие бизнесмена в сделке), ВТБ, депутат Госдумы Алексей Нечаев, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пенсионный фонд «Газфонд», в переговорах также участвует ЛУКОЙЛ.

Другой источник издания отметил, что некоторые потенциальные инвесторы рассматриваются как «фронтмены» со стороны миллиардера Юрия Ковальчука и его партнеров, в их сферу интересов может попасть до 40% «Яндекса». По сведениям издания, вся компания оценивается в $5,5 млрд с учетом 50-процентного дисконта за продажу активов зарубежными владельцами. В марте источники РБК говорили, что компания оценивалась в $8 млрд.

Ранее источники РБК говорили, что в рамках реструктуризации Yandex N.V. может получить лицензии на развитие нескольких проектов за рубежом: беспилотных автомобилей, образовательных сервисов, облачных технологий и платформы по разметке данных. Однако источник Forbes говорит, что сейчас такая передача «под большим вопросом». В то же время собеседник издания заверил, что отсутствие таких лицензий нежелательно, но не станет катастрофой, так как Yandex N.V. может переписать код и не получить претензии.

Как Yandex отчитался за третий квартал

Выручка Yandex N.V. в третьем квартале выросла на 54% год к году и составила 204,8 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 33%, до 26,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 33%, до 3,4 млрд руб., что в компании связали с «амортизацией, курсовой разницей и выплатами по долговым обязательствам».

Количество сотрудников выросло на 29%, до 25,7 тыс. на конец сентября.

Выручка направления «Поиск и портал» (включает поиск, геосервисы, «Погоду» и некоторые другие сервисы в России, Белоруссии и Казахстане) выросла на 48%, до 90,4 млрд руб.

Оборот в сегменте «Райдтех» (такси, каршеринг, аренда самокатов) увеличился на 51%, до 299 млрд руб., в сегменте электронной торговли («Маркет», «Лавка» в России и доставка продуктов в «Еде» и «Маркет Деливери») — на 67%, до 121,2 млрд руб., в сементе других O2О-сервисов («Яндекс Доставка», доставка из ресторанов в «Еде» и «Маркет Деливери», «Заправки», «Лавка» в Израиле, а также несколько «экспериментальных сервисов») — на 79%, до 84 млрд руб.