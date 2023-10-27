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Yandex N.V. получил одобрение правкомиссии на реструктуризацию

Yandex получил одобрение правкомиссии на реструктуризацию бизнеса
«Яндекс» получил разрешение правкомиссии на внутреннюю реструктуризацию группы. До конца года компания рассчитывает вынести вопрос на рассмотрение акционеров
«Яндекс» YNDX ₽2 676 -0,79% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Нидерландская Yandex N.V. — головная компания группы «Яндекс» — получила разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России на внутреннюю реструктуризацию, говорится в отчете компании за третий квартал. В нем поясняется, что предложение по реструктуризации планируется вынести на рассмотрение акционеров до конца этого года.

В отчете также указано, что уже завершены некоторые «ключевые этапы подготовки к сделке». В частности, владельцы акций класса А одобрили присоединение нескольких «дочек» к Yandex N.V. Каких — в компании не уточнили.

На конец сентября основным владельцами голосующих акций Yandex N.V. были траст LASTAR, куда основатель «Яндекса» Аркадий Волож передал свою долю (45,1%), другие члены совета директоров и сотрудники компании (8,4%). При этом экономические доли распределялись по-другому: LASTAR (8,5%), директора и сотрудники (3,5%), акции в свободном обращении (87,9%).

Менеджмент и консультанты Yandex N.V. обсуждают различные варианты реорганизации с прошлого года. Как сообщал на днях Forbes, один из последних обсуждаемых вариантов предполагает, что Yandex N.V. создаст российскую «дочку», контрольный пакет в которой перейдет консорциуму инвесторов, каждый из которых получит по 7,28%. Среди потенциальных инвесторов — бизнесмены Владимир Потанин и Иван Таврин (в беседе с Forbes его компания Kismet отвергла участие бизнесмена в сделке), ВТБ, депутат Госдумы Алексей Нечаев, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пенсионный фонд «Газфонд», в переговорах также участвует ЛУКОЙЛ.

Другой источник издания отметил, что некоторые потенциальные инвесторы рассматриваются как «фронтмены» со стороны миллиардера Юрия Ковальчука и его партнеров, в их сферу интересов может попасть до 40% «Яндекса». По сведениям издания, вся компания оценивается в $5,5 млрд с учетом 50-процентного дисконта за продажу активов зарубежными владельцами. В марте источники РБК говорили, что компания оценивалась в $8 млрд.

Ранее источники РБК говорили, что в рамках реструктуризации Yandex N.V. может получить лицензии на развитие нескольких проектов за рубежом: беспилотных автомобилей, образовательных сервисов, облачных технологий и платформы по разметке данных. Однако источник Forbes говорит, что сейчас такая передача «под большим вопросом». В то же время собеседник издания заверил, что отсутствие таких лицензий нежелательно, но не станет катастрофой, так как Yandex N.V. может переписать код и не получить претензии.

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Как Yandex отчитался за третий квартал

Выручка Yandex N.V. в третьем квартале выросла на 54% год к году и составила 204,8 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 33%, до 26,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 33%, до 3,4 млрд руб., что в компании связали с «амортизацией, курсовой разницей и выплатами по долговым обязательствам».

Количество сотрудников выросло на 29%, до 25,7 тыс. на конец сентября.

Выручка направления «Поиск и портал» (включает поиск, геосервисы, «Погоду» и некоторые другие сервисы в России, Белоруссии и Казахстане) выросла на 48%, до 90,4 млрд руб.

Оборот в сегменте «Райдтех» (такси, каршеринг, аренда самокатов) увеличился на 51%, до 299 млрд руб., в сегменте электронной торговли («Маркет», «Лавка» в России и доставка продуктов в «Еде» и «Маркет Деливери») — на 67%, до 121,2 млрд руб., в сементе других O2О-сервисов («Яндекс Доставка», доставка из ресторанов в «Еде» и «Маркет Деливери», «Заправки», «Лавка» в Израиле, а также несколько «экспериментальных сервисов») — на 79%, до 84 млрд руб.

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