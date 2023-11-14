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Reuters сообщил о планах продажи всего бизнеса «Яндекса» в России

Reuters: Yandex N. V. рассматривает продажу всех российских активов за раз
Yandex N.V рассматривает продажу не только контрольного пакета акций, сделку по разделению бизнеса хотят закрыть до конца 2023 года. Общую стоимость сделки Reuters оценил в $5–6 млрд
«Яндекс» YNDX ₽2 643 +1,98% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Нидерландская Yandex N.V. — головная компания группы «Яндекс» — рассматривает вариант продажи всех российских активов, а не только контрольного пакета акций, за один раз, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Как пишет агентство, сделку хотят завершить до конца 2023 года.

По словам одного из собеседников, Yandex может продать 100% холдинговой компании, которая создается в Калининградской области. По словам другого источника, «полный выход Yandex N.V. довольно вероятен, но не окончательно решен».

Третий источник сказал, что этот сценарий приведет к полному разрыву отношений Yandex N.V. с Россией. Как пишет Reuters, продажа 100% активов может и не состояться, поскольку на долю могут претендовать менеджмент «Яндекса» и другие российские инвесторы.

Yandex N.V. получил одобрение правкомиссии на реструктуризацию
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Один из собеседников Reuters оценил общую стоимость сделки в 560 млрд руб. ($6,18 млрд) с учетом требования о продаже актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки. Другой источник сказал, что сумма сделки составляет около $5 млрд. В марте один из инвесторов говорил РБК, что «Яндекс» оценивался в $8 млрд.

В «Яндексе» отказались от комментариев.

Капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа LASTAR (8,5%) и сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. По состоянию на конец сентября основными владельцами голосующих акций Yandex N.V. были LASTAR, куда Волож передал свою долю (45,1%), другие члены совета директоров и сотрудники компании (8,4%).

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Компания с 2022 года обсуждает различные варианты реорганизации, в том числе обсуждался вариант с созданием российской структуры, где Yandex N.V. будет владеть 100%. Следующий этап реорганизации, согласно этому сценарию, предусматривал возможность продажи 51% «российского» «Яндекса» инвесторам, передавали источники РБК в марте. Один из последних рассматриваемых вариантов, как писал Forbes, подразумевает создание российской дочерней компании, контрольный пакет в которой перейдет консорциуму инвесторов, каждый из которых получит по 7,28%.

В конце октября Yandex N.V. сообщила, что получила разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на внутреннюю реструктуризацию. Компания обещала предоставить акционерам предложения к концу 2023 года.

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Компании
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Yandex Яндекс продажа бизнеса сделка реструктуризация
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