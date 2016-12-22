Минэнерго предложило начать субсидировать цены на бензин досрочно

Ведомство предлагает предоставить субсидии нефтяникам на три месяца раньше — с октября 2018 года. Из-за дорогой нефти и слабого рубля компании все больше теряют на внутреннем рынке, эта мера позволит им вернуть 100 млрд руб.

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Досрочная поддержка

Минэнерго предложило правительству начать субсидировать цены на бензин не с января 2019 года, а уже с октября 2018 года. Об этом РБК рассказали два источника, близких к правительству и одному из профильных министерств, и подтвердил федеральный чиновник.

Речь идет о введении так называемой демпфирующей надбавки, она позволит нефтяникам получить из бюджета половину дополнительной выручки, которую они могли бы заработать, экспортируя бензин, а не поставляя его российским потребителям по более низким ценам. Сейчас по договоренности с правительством они вынуждены удерживать цены на уровне конца мая 2018 года.

За три месяца суммарные потери нефтяников от поддержания заниженных цен при текущей конъюнктуре составят 165 млрд руб., подсчитал главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Но если правительство введет субсидию с 1 октября и компенсирует им 60% этой недополученной выручки (такой уровень компенсации предполагался с 2019 года, впоследствии — 50%), они смогут вернуть около 100 млрд руб., добавил он. При текущих ценах на нефть субсидия в 2019 году для нефтяников может составить 400 млрд руб., говорил в интервью Reuters 4 сентября руководитель налогового департамента Минфина Алексей Сазанов.

Пересчет чиновников

Весной правительство планировало, что субсидия в виде демпфера появится только с 2019 года и позволит сдержать рост цен на бензин, который мог бы произойти из-за увеличения акцизов и НДС. Но с тех пор макроусловия серьезно изменились, чиновники все пересчитали и поняли, что принимать меры нужно раньше, объясняет один из собеседников РБК. Демпфер считался исходя из $60 за баррель нефти марки Brent и 58,5 руб. за доллар: думали, что цены на нефть к концу года упадут, рассказывает федеральный чиновник.

Однако цены на нефть не только не упали, но и продолжили расти: с августа, когда был подписан закон о налоговом маневре в нефтяной сфере (включает субсидии для нефтяников), Brent подорожала почти на 10%, до $80 за баррель, напоминает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Главный фактор давления — слабеющий рубль, добавляет Ежов. С августа рубль подешевел на 11%, до 69,97 руб. за доллар.

Несмотря на рост нетбэка (экспортная цена за вычетом транспортных расходов и пошлины), нефтяники продолжают сдерживать рост цен на нефтепродукты в рознице, рассказал ​в интервью телеканалу РБК предправления «Газпром нефти» Александр Дюков. С 1 июня до 7 сентября розничные цены на АИ-92 в Центральном федеральном округе даже снизились на 56 коп., до 41,35 руб. за литр, а экспортная альтернатива для Московского региона, наоборот, выросла на 7%, до 61,86 тыс. руб. за тонну (45,5 руб. за литр. — РБК), подтверждает аналитик Reuters Максим Назаров. «Рентабельности на АЗС практически нет, экономика около нуля. Это нездоровая ситуация, в долгосрочной перспективе это может привести к возникновению определенного дефицита на нефтепродукты», — предупредил Дюков.

Правительство договорилось с нефтяниками о том, что как раз осенью позволит им потихоньку отпускать цены на бензин: вечно их держать невозможно, объясняет источник, близкий к правительству. Введение субсидий в октябре позволит избежать слишком резкого роста цен на заправках, объясняет он позицию Минэнерго.

С 1 октября применение демпфирующей компоненты невозможно, эти расходы не заложены в законе о бюджете, сказал РБК представитель Минфина. Ранее Алексей Сазанов говорил, что субсидия финансируется за счет дополнительных нефтегазовых доходов, которые сейчас направляются на покупку валюты и зачисляются в ФНБ. Поэтому на расходные обязательства бюджета эта мера никак не влияет, указывал чиновник.

Пока решения о досрочном введении демпфирующей надбавки не принято, заявил РБК представитель вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК) Илья Джус. Но правительство постоянно мониторит ситуацию и обладает арсеналом всех необходимых инструментов для стабилизации розничных цен, если ситуация начнет драматически меняться, подчеркивает он.

Представители Минэнерго, «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» пока не ответили на запросы РБК.